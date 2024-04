Desde "culiadito" hasta "chupa pingo" e "inservible": Manzana estalló contra Emmanuel y buscan eliminarlo

Gran Hermano volvió a sorprender tanto dentro como afuera de la casa por la cantidad de votos que se otorgaron, por la gala extremadamente larga, por el "Gran Armado" que semana a semana recubre las redes sociales y, sobre todo, porque por primera vez en cuatro meses de programa la mayoría de los participantes que integran la casa decidió jugar en contra de una sola persona y ni así pudieron eliminarla. Es que, en el mano a mano que Catalina Gorostidi protagonizó junto a Juliana "Furia" Scaglione, la participante pelada puso primera, apretó el acelerador y dejó en evidencia que no parará hasta llegar a la final.

Catalina y Furia se medirán para saber quién es la próxima eliminada.

Durante toda la semana, los "hermanitos" realizaron un complot masivo para que se pudieran medir mano a mano Catalina y Juliana en la placa, con la idea de que si los 12 participantes demostraban las ganas de eliminar a Furia, eso mismo iba a ocurrir.

Además, a Martín Ku y a Bautista Mascia les había tocado el liderazgo semanal y con esta herramienta en juego, cerraron la estrategia con moño y todo: subieron a la placa a los que consideraban "más fuertes", bajaron a Emmanuel Vich para no dividir votos y armaron una especie de emboscada.

Sin embargo, ni los votos, ni la estrategia, ni el liderazgo ni mucho menos la embocada sirvió para eliminar a la única participante que hasta el momento parecería encaminarse derecho hacia la final sin ningún obstáculo y esto mismo fue lo que a tan sólo pocas horas de la derrota masiva del grupo, generó dudas, crisis, enojos y un nuevo objetivo entre ceja y ceja: Emmanuel.

Los "hermanitos" complotaron para poder eliminar a Emmanuel Vich.

¿Por qué Vich cayó en la volteada? Después de las peleas, gritos, discusiones, faltas de respeto y un desprecio sinfín entre ellos, Emmanuel y Furia hicieron una especie de tregua, se dieron las manos y nunca más volvieron a alejarse, parándose contra toda la casa entera. Incluso, cuando a ambos se le fueron sus aliados dentro de la competencia, Joel Ojeda y Catalina, tomaron fuerzas para unirse e ir contra el resto sintiéndose "confidenciales".

Ahora, con el diario del lunes o -mejor dicho, del martes-, todo el grupo se volvió a unir sabiendo que si es "imposible" vencer a Furia por el momento, lo siguiente que queda por hacer es ir contra su talón de Aquiles, Emmanuel, para al menos lograr desestabilizarla.

El primero en dar la idea fue Federico "Manzana" Farías, y rápidamente el resto de la casa se subió a ese barco para navegar. Sentados en el sillón, indignados y derrotados, conversaron sobre lo sucedido, trataron a Emmanuel de "lleva y trae", "culiadito" y casi, sin mencionarlo por miedo al complot evidente y la anulación de los votos, dejaron en claro que será ahí el lugar a apuntar.

Manzana se enfureció contra Emmanuel y planeó una estrategia para eliminarlo.

"Pongamos el pie en este culiadito que está acá atrás, que es el que va y le dice todo. Es un chupa pingo que anda todo el tiempo atrás de uno escuchando, haciéndose el pelotudo tratando de caerle bien a todo el mundo y con el sólo hecho de escuchar todo, va y se lo cuenta a ella", empezó diciendo el cantante de cumbia.

Y siguió: "Ella, como ya la conocemos que viene como si nada a bardear, lo va a seguir haciendo tranquilamente, pero si el pelotudo, que está pillo, no estuviera escuchando las cosas que nosotros hablamos y nosotros que lo tratamos bien y así cuando está a la par nuestra seguimos hablando lo que no tenemos que hablar, él escucha y va. Ese ha sido su juego toda la vida".

Si bien todos asintieron con sus cabezas en lo que estaba diciendo, Mauro D'Alessio y el Chino fueron los primeros en acotar y referirse a él con una denominación que ya le había otorgado Sabrina Cortez hace tres meses atrás. "Es el verdadero lleva y trae", agregaron ambos varones a la vez.

Más allá de que esos comentarios podrían tomarse tranquilamente como un complot, por miedo a la anulación de votos, Paloma Méndez opinó sobre él sin mencionarlo específicamente, pero dándole entender a sus secuaces cuál era el plan para seguir y dentro de las próximas semanas también poder eliminar a Furia. "Primero hay que sacarle el agarre a ella y después ir contra ella, si vas por los dos al mismo tiempo no funciona", detalló.

La conversación siguió liderada por Manzana, que prosiguió haciéndole entender a sus compañeros porqué es el momento de votar y eliminar a Emmanuel. "Yo te voy a decir algo. Cuando éramos 11, cuando Emma todavía no le chupaba las medias a Furia, ella se sentía muy sola y la pedía a Catalina todo el tiempo. Si ella se queda sin el chupa pingo se debilita, es la realidad", advirtió.

Furia y Emmanuel, más unidos que nunca.

"El que está cagado (de ir a placa) es él. ¿Por qué le da miedo a él? Porque sabe que juega detrás de ella. Entonces, hay que exponerlo. Ella va hacer campaña para que no se vaya pero hay que acordarse que Emmanuel en el mano a mano con Joel, lo eliminó porque ella quiso que eso pasara, no por él. Si él hubiese quedado contra Catalina, no sé qué pasaba ahí", agregó e insistió: "Por eso sé lo importante que era para ella la tregua de mierda esa entre nosotros, que en realidad era importante para ella y para el pelotudito que juega detrás de ella. Qué inservible de mierda, qué bronca".

Ya con todos los presentes a su favor y dejando más que explicito que en las próximas 48 horas votarán a Emmanuel para dejarlo en placa y enfrentarlo a los "fuertes" de la casa, para culminar la conversación y quedarse pensando -una vez más- en que en esta eliminación les salió a todos el tiro por la culata, tanto Florencia Regidor, como el Chino y Paloma, coincidieron en que ésta vez le erraron, porque si Vich se enfrentaba contra Catalina ya se lo hubiesen "sacado de encima".