Germán Paoloski, Nancy Pazos y el plan de Telefe para debilitar a Furia en GH: "Que ella no lo gane"

La entrada de Constanza "Coty" Romero como nueva participante de la actual edición de Gran Hermano es una confirmación explícita de que desde Telefe buscaron un reemplazo para Agostina Spinelli y Catalina Gorostidi que pueda hacerle sombra y competencia a Juliana "Furia" Scaglione, una de las principales preocupaciones del canal, de acuerdo a las últimas declaraciones de algunas de sus principales figuras.

"Mi nombre es Germán Paoloski, me pidieron que venga a hacer esto, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer", comenzó el conductor de Telefe Noticias cuando le tocó protagonizar el segmento "mi candidato" del programa, en el cual algún miembro del mismo desliza su favorito para hacerse con el reality. "No me interesa quién gane Gran Hermano, no tengo un candidato ni candidata. Realmente me importa poco. Lo único que deseo es que no lo gane Furia", agregó.

"No me gusta como jugadora, grita todo el tiempo, se enoja demasiado, maltrata a la gente, muchas veces sin razón", analizó el periodista deportivo. "Puede tener razón en alguna oportunidad, pero la razón no te da la validez de hacer lo que hace. Como ejemplo no me gusta, tiene un montón de seguidores y seguidoras que no entiendo qué le ven. A mí no me gusta para nada, así que ojalá que esta chica no gane el programa. Después, puede ganar cualquiera", sumó.

Lo cierto es que esta definición que parece una opinión individual y nada más, esconde una preocupación real de parte de los referentes de Telefe. "¡Qué alguien la pare!", se escuchó en los pasillos del canal, en tono de broma, respecto a la popularidad de la pelada, luego de que eliminara en un mano a mano a Catalina Gorostidi. Pero lo que sí es cierto es que esta duda acerca de la fortaleza de su figura, fue una de las razones que le abrieron las puertas Coty una vez más.

"Furia" es la gran protagonista de esta edición de Gran Hermano.

El ingreso de la correntina es abiertamente una forma de debilitar y esmerilar a Furia. Ni bien entró, sólo le tocó el hombro y la evitó, al punto de que ella misma lo notó y lo habló con Emmanuel Vich. "Entra, no me mira y no me saluda", lanzó Scaglione. "Hubieran traído a alguien más piola, para qué traen a esta chica pobre que no entiende nada", agregó después. Ya a Juliana le había pasado que todos los nuevos participantes del reality estaban orientados a encontrarle un punto débil a la jugadora. Aunque en la última eliminación, cuando parecía que estaba contr las cuerdas, sacó a Catalina y volvió a demostrar que su fortaleza no tiene nada de humo.

Nancy Pazos puso su renuncia a disposición en caso de que Furia no sea eliminada del reality.

Antes de que se de esta gala, la periodista Nancy Pazos había estado en A la Barbarrosa y había prometido irse de su trabajo si ganaba. "Espero, deseo y creo que es necesario por el bien de la casa, por el bien del programa y del canal, que se vaya Furia. Y ya saben que tienen a disposición mi renuncia", había asegurado.

De esa posición retrocedió en chancletas cuando el veredicto del soberano la colocó a la peleada como ganadora del duelo. "Lo vine diciendo hasta ahora y en eso no voy a cambiar. Entiendo que la gente la votó y está perfecto. Espero que sean muchos los que la hayan votado porque sentían que si Furia no estaba, no era divertida la casa. Ahora, lo que representa Furia, para mí, es horrible", confesó Pazos.

"Es parte de lo peor de la sociedad. Es una persona que representa lo más violento que puede tener alguien. Después podemos explicar el porqué, pero yo sigo sosteniendo lo mismo por más de que hoy haya ganado", profundizó en seguida. Luego, cruzada por Gastón Trezeguet respecto a sus términos, eligió cooregirse: "Más que la violencia, digámosle toxicidad".