Furia, entre la xenofobia y la sanción: se burló del "Chino" y Gran Hermano prepara un castigo "ejemplar"

El teléfono rojo volvió a sonar en la Casa de Gran Hermano y dio vuelta el juego en sólo dos rings, ya que Zoe, quien hasta entonces había pasado desapercibida, fue nominada directamente por el Big, mientras que luego, Juliana, alias Furia, le ganó de mano a Rosina y obtuvo la inmunidad tras atender el teléfono.

Luego de la intervención de Santiago del Moro, los jugadores se quedaron desconcertados por lo ocurrido y el grupo del llamado "Imperio Chino" no podía creer que Furia fuera intocable esta semana. Todavía sin leer el juego, buscan otra estrategia para intentar derrocar a "Las Furiosas".

Furia levantó el teléfono.

Sin embargo, una broma de mal gusto podría hacer que Juliana pierda su beneficio, ya que levantó el teléfono rojo sin que Gran Hermano diera la orden o sin que sonara y esa regla estaba determinadamente prohibida por la producción. Además, para hacer la situación aún más discutible, la líder de "Las Furiosas" le preguntó a Martín, alias, el Chino, como se llamaba su madre y comenzó a burlarse de ella en público, simulando una conversación telefónica en "chino".

"El teléfono sonará en determinados momentos. Solo lo pueden levantar cuando suene, algunos serán beneficiosos, otros malos. Cada jugador podrá contestar el teléfono una sola vez. Si suena más de cinco veces y nadie se anima a contestar, habrá una severa sanción colectiva", les dijo Santiago a los participantes cuando les explicó las reglas del juego, que fueron ignoradas por la "hermanita".

"¿Cómo se llama la mamá del chino?", preguntó Furia, mientras que Martín le contestó: "Se llama Han-Shin". Acto seguido, la joven se rió y comenzó a burlarse de él intentando imitar el acento chino para advertirle a su madre que "su hijo se junta con gente rara".

Indignado, el Chino le comentó a Sabrina la situación con cierta indignación: "Hoy me preguntaron por el nombre de mi mamá y empezaron a burlarse (...) rompeme las pelotas a mi, no te pongas a joderla a mi vieja, cruzaste varios límites no te cruces este, lo único que me queda acá (en la cabeza) es que tengo que cerrarles el orto", dijo visiblemente molesto.

Sabrina, un tanto enojada, pidió no darle entidad a la situación, mientras que Martín explicaba que "ya sabe de donde vienen esos comentarios" y que hace diez años le hubiera dolido porque sufrió bullying anteriormente por ello.

Furia deberá cuidarse en el juego, ya que fue castigada nuevamente por el Big, que le anuló la espontánea por haberle contado su jugada a Cata, pero Carla fue más rápida y se metió en el confesionario a terminar lo que su amiga había comenzado.

"Como toda nominación, se trata de una acción secreta e individual que no puede ser comentada en la casa hasta la conformación de la placa. Quien hace uso de la espontánea, tiene prohibido revelar previamente su intención de realizarla", expresó Gran hermano. ¿Qué decisión tomará ahora luego de esta broma?