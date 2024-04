"GH nos cagó la estrategia": Cata denunció que la producción metió mano para que Furia no sea eliminada

A pesar de que en la casa de Gran Hermano todavía quedan 14 participantes, la gala de eliminación del domingo se vivió como si fuese una final. Durante la semana, a la hora de votar, la mayoría de los "hermanitos" crearon un complot masivo para eliminar a Juliana "Furia" Scaglione. Además, llevaron a cabo diversas estrategias para que la participante "pelada" camine por la cuerda floja. Pero cuando estaba a punto de suceder, la producción recreó un "Gran Armado" y postergó la eliminación.

Furia abrazada a su peluche "Cariño".

Es la primera vez en los casi cuatro meses de reality que se da esta situación en la cual toda la casa, excepto Emmanuel Vich, está unida por un mismo objetivo: la salida de Furia. Por esta razón, la placa de nominados quedó integrada con los participantes "más fuertes" o queridos en el afuera para que hagan peso contra Juliana, pero una supuesta mano negra se entrometió y todo se vio arruinado.

Entre el miércoles y el jueves, los participantes le armaron una especie de "emboscada" a Furia para que la placa de nominados quede todo en contra suyo y cuando parecía que eso se había logrado, la producción lo desarmó. ¿Qué pasó? El domingo, Santiago del Moro comenzó a dar nombre por nombre a los menos votados y decidió que finalmente todo se defina el lunes, algo que perjudica totalmente la estrategia de los "hermanitos".

El camino de los salvados lo comenzó Virginia Demo, siguió Paloma Méndez, en tercer lugar Florencia Regidor, seguida a ella Zoe Bogach y por último, Federico "Manzana" Farías. Entonces, cuando quedaban mano a mano por ver quién es la nueva eliminada entre Catalina Gorostidi y Juliana, lo que generó un cierto enojo no sólo en el público sino también en algunos de los participantes.

Catalina y Furia se medirán para saber quién es la próxima eliminada.

La idea era tan sencilla como ellos mismos lo planificaron. La guerra que se desató entre las mejores amigas -que ahora son más enemigas que nunca- culminó en una propuesta de medirse en la placa para ver a quién quiere más el público y para ello, Emmanuel se encargó de fulminar a Catalina y el resto de la casa hizo lo propio y nominó a Furia. Además, votaron a los "más queridos" para que todos los fanáticos de los participantes vayan a la carga contra la participante pelada.

Parecía que todo salía a la perfección y cuando finalmente quedó un mano a mano entre Catalina y Furia, la transmisión se cortó avisando que continuarán el lunes por la noche, sin tener ningún tipo de motivo ni razón. En las horas después, los mismos participantes cayeron en la cuenta de lo que había pasado: "Gran Armado" metió mano.

Después de la gala se reunieron en el sauna todos los que están en contra de Juliana y comenzaron a debatir sobre lo sucedido llegando al punto en común de que "claramente" se aproximaba la eliminación de Furia y la producción la quiso salvar para poder continuar con el "rating" que da.

Juliana "Furia" Scaglione

"Gran Hermano hizo esto para cagarnos la estrategia", fue lo que les dijo Catalina al resto del grupo que, con palabras más o menos, asintieron en que eso mismo había sucedido. Por su parte, Florencia agregó que era evidente que la eliminada iba a ser Juliana y luego de una reunión de pocos minutos, llegaron al acuerdo en que todos deben utilizar las 24 horas que les quedan para hacer campaña en contra de Furia y así lograr su eliminación.

El pensamiento de ellos es casi que certero, porque aseguran que los fanáticos de Zoe, Manzana o Paloma, por ejemplo, ya no le van a dar la misma importancia que le dieron hasta el domingo a la placa, porque ya sus favoritos están salvados. Entonces, si todo se definía el día en que debía hacerse, ahí sí podían ir a la carga seis "fandoms" contra únicamente el de Furia y lograr el objetivo.

Catalina Gorostidi se quejó de la producción.

Con total enojo e indignación, Catalina fue la que se encargó de reunir a sus compañeros dentro del sauna para explicarles lo que había sucedido, el manejo de la producción y pedirles que hagan campaña porque "este es el momento" de eliminar a Juliana y no habrá otro en el camino del reality más allá de la final.

"Hay que sacar a Furia. Esto que hizo Gran Hermano es para cagarnos la estrategia. La estrategia de la casa era meter gente fuerte a placa para que la gente afuera vote a alguien y se logró hasta cierto punto. Al sacar a toda la gente y quedar sólo Furia y yo, es todo 24 horas de que la gente, por ejemplo de Zoe, ya no votan a Juliana y los 'Furiosos' me van a cagar a votos. Hay que seguir haciendo campaña de la manera en la que quieran para sacar a Juliana. No es por mí, es para sacarla a ella", comenzó diciendo.

Seguido a ella, fue Virginia quien agregó sus palabras apuntando directamente a "Los Bros", grupo integrado por Martín Ku, Bautista Mascia y Nicolás Grosman, dando a entender que su campaña en este momento es muy importante.

"Ustedes saben que tienen banca y ustedes pudieron hacer la estrategia gracias a que fueron líderes. Ustedes tienen un montón de gente que los banca, sabemos que Los Bro tiene gente", lo cual ellos aseguraron que harán su propia campaña para que Juliana sea eliminada.

Para continuar con su relato, Catalina insistió: "Tenemos 24 horas para que la gente que no está más en placa, sigan votando a Juliana. Si la sacamos a ella, ya está. Hay que hacer campaña para sacar a la jugadora más fuerte de la casa. Que estas 24 horas no sean los furiosos cagándome a votos a mí porque si no va a quedarse en la casa y es el momento ideal para sacarla. Por eso Gran Hermano lo pasó para mañana, porque seguro estaba re empatado".

Y lejos de tener alguna duda por lo sucedido, Florencia puso en palabras todo lo que la producción quiso evitar, más allá de que en varias situaciones les prohíben hablar de los manejos que se hacen detrás de cámara. "Claramente hoy se iba Juliana y por eso lo pasaron a mañana", manifestó, lo cual se ganó que todos los "hermanitos" le den la razón.