Gran Hermano no levanta cabeza: ni las bodas falsas o los desplantes de los participantes pudieron salvar al reality del desplome

El desgaste de Gran Hermano ante el público es tan evidente que ni siquiera una noche especial como la que planificó para el último miércoles pudo remontar los números de rating, los cuales están muy lejos de ser los que fueron en otras ediciones en las cuales sin mucho superaban los 20 puntos. La jornada de bodas que hasta tuvo integrantes de otras temporadas y que generó el plato fuerte de Mariela Prieto plantada en el altar por Claudio "El Turco" García, no llegó a los dos dígitos y perdió con el partido de River Plate por Copa Libertadores, que salió por cable.

Si bien la televisión de aire está lejos de los tiempos en los cuales copaba la enorme mayoría de la audiencia, Telefe supo ser en los últimos una usina con la que celebraban una retención fuerte de telespectadores, a partir de realitys como Masterchef, La Voz y el que se lleva adelante en la casa más famosa del país. Pero, mientras que en su vuelta en 2022, con Julieta Poggio, Walter "Alfa" Santiago y figuras que convocaron mucho fandom, las cosas parecían más simples, en la actualidad ni el más forzado de los eventos logra la mitad de respaldo televisivo.

El rating de Gran Hermano no pudo vencer al partido de River Plate por la Copa Libertadores.

El último miércoles, Gran Hermano Generación Dorada contó con un especial de bodas que tuvo a Andrea del Boca como jueza de paz y que selló el matrimonio ficticio entre muchísimos integrantes que ya se fueron, como Brian Sarmiento y Danelik y hasta de otras ediciones como Luz Tito y Tato Algorta. Aunque, entre tantas uniones, lo que más llamó la atención fue cómo Prieto se quedó a la espera de la ex estrella de Racing Club de Avellaneda, quien nunca llegó.

El ex futbolista se excusó ante el streaming de Telefe y explicó que no sabía si llegaba porque estaba "volviendo de un viaje", sin importar el ultimátum de ella, quien avisó que si no aparecía se terminaba su relación. Lo cierto es que la verdadera razón que intentó disimular es el malestar con su pareja desde hace 30 años por las escenas picantes que protagonizó con Emanuel Di Gioia. "Necesitamos una charla pendiente", fue la frase que le dijo García a Daniela Celis en el diálogo con el programa.

Si bien reconoció que él le había propuesto matrimonio antes y de verdad, también señaló que la participante "no es la Mariela" que él conoce. "Estamos distanciados. No estábamos bien, pero tampoco mal", lamentó el futbolista. Al final dejó otra frase que detalló la realidad entre ambos y que demostró el dolor que sintió por verla erotizada por su compañero de reality: "No quise ver más nada, traté de enfocarme en lo mío. Quiero que cuando salga, pueda lograr algo suyo".

Lo más impactante de todo este culebrón es el poco impacto que tuvo en relación a otros momentos del formato, cuando con cualquier asunto se lograban ratings récord. En esta oportunidad el techo fueron los 9,8 puntos y el hecho de que recién pudo liderar el rating cuando el partido de River terminó. Si bien la actual temporada comenzó con un promedio cercano a los 13 puntos y no en los 20 que había en 2022, la reducción de más de un 33% de la audiencia es la demostración más clara de un agotamiento que no parece tener vuelta atrás.