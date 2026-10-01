"No dormís": el drama de un trabajador del IOSFA que casi pierde el empleo de toda su vida

¿Te imaginás que falte una hora para que termine el día y no sepas si al otro día trabajás? ¿Te imaginás llegar a la noche sin saber si mañana vas a tener con qué darles de comer a tus hijos? ¿Y que el lugar donde pasaste casi toda tu vida, el que sentís tu casa, pueda cerrarte la puerta de un día para el otro?

Eso vivieron, hasta las 11 de la noche del 30 de septiembre, los 600 trabajadores del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, cuyos contratos vencían ese mismo día. La lucha de ATE, que tomó la sede de la obra social y llevó las protestas a todo el país, logró que los contratos se prorroguen hasta el 4 de febrero. Pero detrás de esa cifra hay personas, familias y noches sin dormir. Una de esas historias es la de Matías Rabino Silenzi.

ATE tomó la sede de IOSFA hace una semana

Matías trabaja en el Hotel Metropol, uno de los dos hoteles que la obra social tiene en Mar del Plata, junto al Cóndor. Tiene 44 años y entró ahí a los 15. Horas después de enterarse de que seguía en su puesto, habló con BigBang y contó cómo fueron las semanas de angustia: "La verdad que es complicado porque fueron semanas muy angustiantes para todos los trabajadores. Se vivieron momentos muy feos hasta ayer a la noche, fijate que ayer se cumplía el vencimiento de los contratos, el 30 y a las 11 de la noche recién nos notificaron -gracias a toda la lucha de los compañeros de ATE y todos los compañeros de los hoteles- que nos renovaban y que seguíamos trabajando", relató.

"Realmente una locura total, lo que vivimos, gente llorando, gente afectada psicológicamente, físicamente. Lo que vivimos estas últimas semanas no se lo deseo a nadie, porque la pasamos muy mal, muy mal". Matías es delegado gremial y trató de mantenerse fuerte por sus compañeros, pero la angustia lo atravesó igual. "Compañeros míos también de mi misma edad o más jóvenes que toman pastillas para dormir: o duermen, no comen. Compañeros que le sube la presión, un compañero recién que la propia esposa lo tuvo que bajar porque se le subía la presión. Compañeros con carpetas psiquiátricas, como nunca, récord. Es realmente increíble, gente angustiada, con ataques de pánico. Yo nunca lo he vivido así tan personalmente. Es tremendo lo que estaba pasando".

Trabajadores de ATE impidieron que 600 personas perdieran sus puestos de trabajo

Matías ya trabajaba en el hotel durante la crisis de 2001. Y la comparación es dura: "Yo en el 2001 trabajaba acá en el hotel también y no fue tan grave como esto. Yo creo que la gestión de Milei es la peor que yo recuerdo. En dos años han destruido una obra social gigantesca, la tercera obra social más grande del país y la destruyeron en dos años y medio. Es increíble, un vaciamiento total", dijo y siguió: "Dejando gente en la calle, familias enteras en la calle sin ningún tipo de empatía, sin ningún tipo de consideración. Yo creo que esto es peor que lo del 2001 ".

Sus palabras coinciden con la denuncia que hizo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en diálogo con BigBang: cuando la gestión de La Libertad Avanza se hizo cargo de la obra social, tenía un superávit de 25.000 millones de pesos, y hoy su deuda supera los 500.000 millones.

Trabajadores de ATE impidieron que 600 personas perdieran sus puestos de trabajo

La noticia de la prórroga se celebró, pero con prudencia. "Ayer cuando recibimos la noticia de que seguíamos, fue un festejo, pero un festejo medido. Como un alivio más que nada, más que un festejo. Porque la lucha continúa, esto sigue, ahora descansamos un ratito y ya nos ponemos otra vez enfocados en febrero porque vamos a seguir con la lucha", explicó.

" Ganamos una batalla, pero nosotros seguimos organizados y tratando de que esto pase de febrero y podamos seguir trabajando como corresponde. Porque imagínate... Yo trabajo desde los 15 años, esto no es un trabajo para mí, esto es como si fuese mi casa y como me pasa a mí, le pasa a un montón de compañeros, tienen una antigüedad de 20 o 30 años todos. Nos afecta por demás".

Trabajadores de ATE impidieron que 600 personas perdieran sus puestos de trabajo

Para Matías, lo que estuvo en juego fue mucho más que un sueldo: "Además de que es el trabajo que es el sostén de nuestra familia, nos pega en el corazón, nos pega en lo emocional ". Y lo resumió con una imagen que pinta la incertidumbre: "Ahora estamos un poquito respirando, sacamos un poco de la cabeza del agua, pero todavía estamos metidos en el mar".

Los hoteles de la obra social siempre tuvieron una función social: que afiliados, militares retirados, civiles y sus familias pudieran tener vacaciones. "Los hoteles nuestros están planificados para una función social, los hoteles no estaban programados para ganar plata. Esta gente es todo números, es todo ganancia", cuestionó Matías.

Hotel Metropol, dependiente de IOSFA en Mar del Plata

"Era brindar un servicio social al afiliado, a las familias, a los militares retirados, a los civiles, a todos, por eso obviamente se nos llenaba de gente, la gente venía contenta y la atención es buenísima", recordó. "Por eso trabajamos y tenemos tanta antigüedad porque la gente venía por el servicio que le dábamos nosotros, no venía porque no es una cinco estrellas, no. Venía por la calidez que nosotros le brindamos, pero esta gente también destruyó lo social. La gente ya no merece ni tener vacaciones ".

Hoy los hoteles siguen abiertos, pero sin huéspedes. "En este momento están funcionando. Estamos en la transición porque justo hoy primero de octubre pasa a pertenecer al Ejército. En este momento por una reestructuración no tenemos pasajeros ", contó. Y explicó que tienen que reorganizarse y volver a funcionar a pleno, porque se acerca el verano. Depender de las Fuerzas Armadas es algo nuevo para los trabajadores: "Para nosotros es algo nuevo. Imaginate que para nosotros convivir con personal militar... Si bien los administradores siempre fueron militares, eran uno, dos".

Javier Milei promete seguir con la motosierra

"Ahora, hacer un destino militar, yo supongo que van a venir muchos más y bueno, vamos a ver cómo se da la convivencia. Vamos a poner la mejor voluntad para que el hotel funcione y sigamos trabajando, que es lo que queremos".

A la incertidumbre se suma otra pelea: la de los salarios. "Esa es otra batalla también. Nos enfocamos mucho en continuar, pero la batalla salarial... yo tengo compañeros de mucha antigüedad que están cobrando entre 700.000 y 800.000 pesos. El salario es totalmente indigno bajo la línea de la pobreza total", denunció.

"Y esta es otra batalla que también tenemos que dar. El salario del empleo público. Bueno, es la política, el caballito de batalla de Milei. Nosotros lo estamos sufriendo, la plata no alcanza. Hay gente que tiene dos trabajos y no le alcanza. Los salarios que estamos teniendo nosotros muy pocos compañeros superan el millón de pesos".

Javier Milei y Luis Caputo pusieron a la industria argentina de luto

Ante el discurso oficial de un país en crecimiento, el delegado no dudó: " Nosotros lo tomamos como una falta total de respeto . Está totalmente alejado de la realidad, pues nosotros lo vivimos realmente". Y reveló que entre sus compañeros hay arrepentidos: "Yo tengo compañeros que lo han votado y han venido en esta situación ya totalmente llorando, arrepentidos. Digo, un hombre que hace una campaña con una motosierra en la mano es difícil después explicar cómo le creíste".

"Lo sufrimos todos los días y desde el salario indigno, desde la paritaria indigna que nos dan hasta la posible pérdida de puesto de trabajo después de tantos años. Así que lo estamos sufriendo mucho. La verdad que mucho". Ahora queda esperar. Hasta el 4 de febrero, Matías y sus compañeros tienen trabajo. Después, lo único seguro es la incertidumbre.