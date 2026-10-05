Mataron a tiros a un narco uruguayo en el Airbnb que alquilaba en Palermo e investigan ajuste de cuentas

Un joven de nacionalidad uruguaya fue encontrado asesinado este domingo dentro de su casa ubicada en Costa Rica al 5200, en el barrio porteño de Palermo. De acuerdo con fuentes judiciales, el hecho ocurrió cuando entre tres y cuatro personas ingresaron al departamento donde se encontraba la víctima.

Según el testimonio de familiares, los agresores entraron sin forzar la puerta ni la cerradura y, una vez dentro, efectuaron varios disparos que provocaron la muerte del hombre en el lugar. Tras el ataque, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona y detuvo a dos sospechosos en las inmediaciones de Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 "Patricios" del Ejército.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron un arma de fuego que habría sido descartada desde un auto y que será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en el homicidio. Para preservar la evidencia, la Policía Científica colocó una carpa sobre el arma, ya que se encontraba cerca de los aspersores del parque.

Carlos Migales Viera

La víctima fue identificada como Carlos Andrés Migales Viera, tenía 31 años y acababa de llegar a Buenos Aires desde Montevideo. Se alojaba con su esposa, María Mercedes, de 27, también uruguaya. Migales Viera tenía un prontuario delictivo en Uruguay, que empezó en 2009 cuando tenía 15 años. En 2010 figura una causa por rapiña, una fuga de una comisaría, un episodio de desorden y una incautación de drogas. En 2024 también fue detenido en una causa por homicidio agravado. Su historial incluía investigaciones por disparos de arma de fuego, lesiones y delitos contra la propiedad, con intervenciones de distintas dependencias policiales de Montevideo.

La investigación continúa con la búsqueda de al menos otros dos sospechosos que, según la información aportada por los familiares de la víctima, también habrían participado del ataque. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, que dispuso la detención de los dos sospechosos y ordenó nuevas medidas para esclarecer el hecho y dar con el resto de los involucrados. Mientras, los investigadores intentan reconstruir cómo se produjo el ataque, también analizan el pasado de la víctima en Uruguay, donde acumulaba numerosos antecedentes penales vinculados con distintos delitos, entre ellos causas por drogas y homicidios.

El asesinato de Migales Viera volvió a poner bajo la lupa una serie de crímenes que tuvieron como víctimas a ciudadanos uruguayos vinculados con el ambiente del narcotráfico y que ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2024. Sin embargo, según la información difundida, los investigadores no relacionan por ahora el nuevo homicidio con aquellos episodios.

















