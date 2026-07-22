De dormir junto a un perro muerto a Gran Hermano: JC reveló por qué nada lo desestabilizó en la casa

En una edición donde sobreviven los que más gritan, insultan y exponen miserias ajenas, JC eligió hacer exactamente lo contrario. El resultado fue previsible: quedó eliminado de Gran Hermano. Ahora, lejos de la casa, el ex participante apuntó contra la dinámica del reality, asegurando que muchos "pelean para tener un poquito más de cámara" y dejó una incómoda pregunta en el aire: ¿hoy, para llegar lejos en el programa, hay que olvidarse de ser uno mismo?

BigBang habló con Juan Carlos López, más conocido como JC, sobre su eliminación, las peleas dentro de la casa, las críticas por su supuesto bajo perfil, las experiencias extremas que marcaron su vida y por qué siente que adaptarse nunca fue un problema, aunque eso le haya costado seguir en competencia.

JC quedó eliminado de Gran Hermano

Tras abandonar la casa, el entrevistado no ocultó que el afuera le resulta mucho más cómodo que el encierro. Aunque valoró haber formado parte de la experiencia, admitió que el clima que se vivía puertas adentro terminó desgastándolo: "Bien, mejor que adentro", lo que dio pie a preguntar si le gusta más la experiencia del afuera con las entrevistas y distintas campañas publicitarias que tiene que hacer como parte de su participación en el programa: "Obvio me gusta más. Igual una hermosa experiencia haber estado en la casa, pero muchas peleas", no dudó.

El modelo explicó que, aunque había seguido el programa antes de ingresar, la convivencia terminó siendo muy distinta a lo que imaginaba. Incluso aseguró que los propios ex participantes coinciden en que esta edición fue mucho más intensa que las anteriores: "Lo había visto, pero creo que en eso coincidimos todos los viejos y los nuevos, por decir de alguna forma, en que de afuera se ve muy distinto a estar adentro. Y, de hecho, los ex participantes de otros programas, de otros Gran Hermano, también dicen que los anteriores que ellos participaron era Disney comparado con este".

JC contó por qué está mejor afuera de Gran Hermano

Esa tensión terminó afectandolo emocionalmente. Sin llegar al extremo de querer abandonar el show, reconoció que hubo momentos en los que sentía que su ciclo estaba terminado porque no estaba dispuesto a jugar como el resto: "Me costó. No al nivel de renunciar ni nada, pero sí, en mi cabeza pasaba 'que me saquen ya'. No quería entrar en ese juego de pelear por cualquier cosa", explicó y fundamentó: "Muchos decían 'no jugó'. Sí, hice un montón de cosas, algunas se vieron, otras no, pero tampoco quería entrar en el juego de 'voy a pelear para figurar'. Aunque muchos me digan que no, el 95 por ciento de las estrategias que todos hacen... jugadores de ajedrez se creen, es pelea".

Lejos de definirse como una persona tranquila, JC aclaró que fuera de la casa disfruta debatir y confrontar. La diferencia, según él, es que nunca encontró sentido a discutir por cuestiones mínimas solo para conseguir unos segundos de pantalla: "Yo contesté siempre, me he plantado a personas que me podían sacary no tengo problema, pero no es que voy a ir a pelear por cualquier cosa. Ahí adentro peleaban hasta por un huevo, el aire acondicionado, una toalla", contó cómo es estar adentro de Gran Hermano.

Sus experiencias de vida lo ayudaron a ser fuerte mentalmente dentro de una casa donde a algunos terminaron debilitados: "Yo he dormido en la calle, en la ruta, al lado de un perro podrido muerto, porque me iba de viaje. De eso sobreviví. No me voy a pelear por esas tonterías, me adapto. De hecho, ahí había un cartel gigante que decía adaptación. Pero parece que el juego pasaba por, en vez de adaptarse, pelear por tonterías para tener un poquito más de cámara".

Pero el ex jugador fue todavía más duro al analizar cómo escalaban las discusiones dentro de la casa. Para él, los conflictos dejaban rápidamente de ser estratégicos para transformarse en ataques personales, con participantes desesperados por aparecer frente a las cámaras: "Una cosa es que discutamos, 'che, está comiendo más huevos'. Eso es una cosa, pero otra cosa es que entraban 20 a gritar. Entonces, gritan unos y después gritan otros, y el otro es un agresivo", explicó y siguió con su justificación: "Lo llevan a un límite de cosas que hoy son muy cancelables y, sobre todo, en el caso de los varones, tenemos que tener un cuidado extra, porque por ahí levantás la voz y no le estás gritando a alguien. Solamente levantás la voz porque están gritando todos y no te escuchan. Y la verdad que en esas peleas así masivas, y de golpe se da vuelta una cámara dentro de la casa, algunos se ponían más locos. Estaban todo el tiempo pendientes de que alguna cámara se diera vuelta para figurar un poquito más".

JC no quiso renunciar a su personalidad por permanecer dentro del reality

Cuando llegó el momento de la eliminación, JC aseguró que no fue una sorpresa. Según contó, ya intuía desde hacía varios días que sería el próximo en abandonar la casa más famosa del país: "Si bien el versus me tocó con Alejandra Majluf... la verdad que un poco digo todo bien con ella, pero no vas a decir que hizo más que yo", le pareció injusto que su compañera siguiera en juego: "Pero, por un lado, lo sabía, porque yo veía que adentro de la casa Cinzia, Pincoya y Sol pedían que salga yo, que salgan los hombres en general, pero en ese caso pedían mucho por mí.

Al intentar encontrar una explicación sobre porque lo eligieron a él, apuntó especialmente contra dos de sus compañeras y dejó entrever que nunca entendió por qué se convirtió en un objetivo: "Yo nunca entendí. Con Sol me llevaba súper bien en la casa, charlando de otras cosas que no fueran del juego. Lo que pasa es que Sol en un momento me dijo: 'vos estás conmigo o estás en mi contra'. Y a mí esas cosas que me pongan así esos límites no me gustan. A mí no me gusta que me marquen qué tengo que decir o hacer. Entonces quedé un poco en contra de Sol, pero no es que tenía algo personal con ella", confesó y diferenció su relación con Sol Abraham y con Cinzia: "En el caso de Cinzia, por ahí sí había algo más personal, me parece, del lado de ella, porque le molestaba todo, me buscaba y estaba pendiente de mí, a ver qué hacía, qué no hacía para marcarme algo".

JC contó cómo es la dinámica de Sol Abraham dentro de Gran Hermano

Pese a esas diferencias, el ex jugador dejó en claro que no guarda rencor y que entiende perfectamente que Gran Hermao termina cuando se apagan las cámaras: "Si se da la situación lo tomaría. No es que yo buscaría ir a tomar un café con ella ni con nadie de la casa", dijo cuando BigBang preguntó si aceptaría un café con sus ex compañeros.

Las críticas por no haber jugado también estuvieron sobre la mesa. Sin embargo, JC sostuvo que nunca cambiaría su personalidad únicamente para durar unas semanas más dentro del programa: "No siento que haya un error, porque al final yo prefiero perder o salir antes y no mostrar una imagen que no soy. Yo era eso, era un tipo que, en general, intenta conocer a las personas, llevarse bien con la mayoría. Después hay un momento de votos donde votás y eliminás gente o que te lleves bien o mal, lo que te convenga, y el resto del tiempo, si hay que decir algo, plantarse sobre una situación específica, me planto. Yo preferí ser yo, y creo que afuera la mayoría de los comentarios que he recibido son positivos".

JC quiere permanecer en los medios pero prefirió no elevar las expectativas

Incluso confesó que le hubiera gustado que el reality mostrara otra faceta de los participantes y no solamente los enfrentamientos: "Me hubiera gustado que la casa se dedique un poco más a conocernos. Me refiero a que el juego de la casa iba más por el lado agresivo y claramente las cámaras se volteaban a eso. A mí me hubiera gustado que se conozcan más las personas, que juguemos un poco más a otras cosas, divertirnos, ver las personalidades que eran bastante distintas de cada uno".

Lejos de mencionar la comida o las comodidades, JC reveló que lo que más sufrió durante el aislamiento fue la distancia con la gente que eligió para compartir su vida. BigBang preguntó qué se extraña más estando aislado y no lo dudó: "A la gente que conozco afuera. Los de adentro son distintos y eso me hizo decir: yo afuera elegí muy bien en mi vida. La gente que tengo afuera es buena". En este contexto explicó cómo es la dinámica con sus seres queridos: "Extrañaba mis vínculos porque yo con mis amigos me peleé un montón, pero peleamos, hablamos las cosas, las aclaramos, después nos damos un abrazo y está todo bien. Entendemos que a veces tenemos puntos de vista distintos".

JC contó que era el que más comía dentro de GH

Aunque reconoció que hubo semanas muy difíciles por la escasez de alimentos, volvió a insistir en que adaptarse siempre fue parte de su historia: "Yo era el que más comía dentro de la casa. Soy el que más como en general. Me como dos kilos de carne, una bolsa entera de arroz y ahí una bolsa era para diez personas. Hubo semanas que pasé hambre mal y estábamos débiles. Y hubo otras semanas que, cuando sobraba un poco, me daban todos. Pero me adapto. He comido comida podrida en mi vida por supervivencia en viajes de aventura", contó.

Es justamente esa vida de aventuras la que, según él, explica por qué nunca se desesperó por cuestiones cotidianas dentro del reality. Entre bicicletas, mochilas y destinos extremos, acumuló experiencias que hoy utiliza como comparación: "He hecho viajes en bicicleta, crucé montañas, he escalado montañas, otras las crucé en bicicleta, viajes a dedo, de mochilero. Entonces, situaciones donde no hay comida, donde te tocan tormentas que hay que sobrevivir, peligrosas, llegar a un pueblito y que gente medio te ataque, como en África que es peligroso, y tener que enfrentarte a situaciones complicadas de verdad, y siempre salir bien."

Esa filosofía también explica por qué nunca sintió la necesidad de protagonizar escándalos para sobrevivir en la competencia: "Por ahí el momento la pasás mal. Mucho lo hice con mujeres, algunas novias, algunas amigas, con mi mamá. Siempre tenía que ser el protector. Entonces, el golpe de estar en una casa donde me parece muy fácil adaptarme a esas situaciones parece que no está jugando, y en realidad me adapto. Se robaron las sábanas... duermo sin sábanas. El aire está frío, el aire está muy caliente... pónganlo en la temperatura que quieran, yo me adapto. No tengo ganas de pelear por eso".

Ahora, con la casa ya en el pasado, JC prefiere mantener los pies sobre la tierra. Asegura que ya vivió un pico de fama en México y que aprendió que ilusionarse demasiado puede jugar en contra: "No le quiero poner expectativa porque nunca se sabe. Cuanto mayor es la expectativa, mayor es la desilusión. Quiero aprovechar todo lo que se dé después. Yo, en algún momento, en México tuve un momento de exposición muy grande, incluso más grande que éste, al nivel de que no podía salir a la calle. Lo aproveché mucho, cambió mi vida a nivel laboral y, si se da algo parecido, lo aprovecharé".

JC recordó su momento de mayor fama antes de Gran Hermano: "No podía salir a la calle"

Aunque todavía no sabe qué vendrá, tiene claro cuál es el camino que le gustaría recorrer: "En las redes llevo años, no tanto stream, pero más TikTok y esas cosas. Teatro no hice nunca, me encantaría, y en tele he hecho muchas cosas, pero chiquitas. Si se pudiera hacer algo más grande, estaría buenísimo". Eso si, JC sabe que compite con otras personalidades: "Pero sé que somos muchos y creo que afuera tengo más condiciones que la mayoría, al menos".

Su paso por Gran Hermano duró menos de lo que hubiera querido, pero JC se va con la tranquilidad de haber sostenido la misma personalidad que dice tener fuera de la casa. En un show donde el conflicto parece imponerse sobre cualquier otra estrategia, eligió adaptarse antes que gritar, debatir antes que insultar y mostrarse tal cual es, aunque eso significara quedar eliminado.