Emanuel Di Gioia destapó cómo Andrea del Boca terminó de romper su amistad con Sol Abraham

Quince años pueden cambiar una vida entera: pueden convertir a un joven impulsivo en un padre que mide cada decisión, cambiar la televisión, las reglas del juego y hasta la forma en que se construye un personaje dentro de un reality.... Pero también pueden dejar una cuenta pendiente. Emanuel Di Gioia volvió a entrar a Gran Hermano con esa mochila: demostrar quién era realmente, más allá del recordado cruce con Jorge Rial que marcó su paso por la edición 2011. Esta vez, se fue con la tranquilidad de haber jugado bajo sus propias reglas y con la certeza de que, gane o pierda, hay premios que valen mucho más que el maletín.

En diálogo con BigBang , Emanuel habló sobre las diferencias entre el Gran Hermano de 2011 y el de 2026, su necesidad de tener una revancha, la relación con su hija, los conflictos con Sol Abraham y Cinzia, los límites que nunca estuvo dispuesto a cruzar dentro del juego y cómo imagina su futuro tras abandonar la casa.

Con lágrimas, Emanuel Di Gioia se despidió de Gran Hermano

Una de las primeras diferencias que marcó entre ambas experiencias fue el enorme cambio que atravesó el formato con el paso de los años. Para él, las redes sociales y el stream modificaron por completo la manera de jugar: "Es un deja vu del 2011 aunque es una experiencia diferente. Ahora hay otras cosas como streaming, que en ese momento no estaba, ni programas satélites", contó.

Y profundizó: "Primero, las redes sociales. En su momento recién estaba iniciándose Twitter, que ahora es X. Después, la casa es otra; a comparación de la otra, éramos nenes de pecho . Esta casa entró con los tapones de punta, va a fondo".

Incluso reconoció que hoy el juego ya no se desarrolla únicamente entre las cuatro paredes del estudio: "Se juega mucho más con el afuera. No es casualidad que haya un streaming adentro de la casa. Cuando yo hacía una jugada, la primeriaba en el stream para que sepa mi gente por dónde iba y cómo me iba a mover. Era una herramienta muy grosa dentro de la casa".

Su regreso tampoco fue casual. Después de años sin pensar en volver, la idea de una edición con ex participantes despertó algo que creía olvidado: "Yo vi las ediciones posteriores a la mía y nunca me había pintado el bichito de querer entrar. Después, cuando surgió el run run de Generación Dorada, me dije: 'Che, es un buen momento para tener mi vuelta, mi revancha'".

Emanuel Di Gioia entró a Gran Hermano en busca de revancha

Fiel a su estilo, ni siquiera armó un casting elaborado: "Grabé un video estando en el taller, con la ropa de laburo. No es que fui y me produje. Dije: 'Soy Emma, de Gran Hermano 2011, el de Munro-San Martín', y lo tiré a la cancha. Fue sucediendo mágicamente". Incluso reveló que quienes más confiaban en su ingreso eran sus seres queridos :"Mi familia, desde el minuto uno, me dijo 'quedás'. Tenían más fe ellos que yo".

Muchos jugadores consideraban que él y Sol Abraham tenían una ventaja por haber atravesado antes la experiencia. Sin embargo, Emanuel no comparte esa mirada: "Tenía los mismos nervios que ellos. Mi Gran Hermano fue en 2011 y estamos 15 años después. Cambia la vida, cambia la tele, cambia el stream. La única ventaja que teníamos era conocer el aislamiento, pero después de tantos meses se te queman los papeles. La ventaja podría haber sido la primera semana; después estamos todos en la misma".

Emanuel Di Gioia estuvo en Gran Hermano 2011 y volvió en Generación Dorada

Sin embargo, hubo algo que nunca logró sacar de su cabeza: su hija. "Lo más difícil era no poder verla. Soy un padre muy presente, vivo en un barrio muy picante y eso me rompía la cabeza pensando si ella estaría bien".

En este contexto, antes de aceptar ingresar, necesitó una aprobación muy especial: "Cuando me dijeron 'listo, entrás', yo no me pude poner feliz porque primero me senté a hablar con la mamá de ella. Le pregunté si iba a poder estar sola y me dijo que sí. Recién ahí me pude poner contento".

Emanuel Di Gioia tras su salida en GH 2011

En cuanto a la respuesta de la nena, terminó sorprendiéndolo más de lo que esperaba: "Hice todo un show para contarle. La senté, le compré algo para comer y le dije que me habían convocado para Gran Hermano. Ella saltó de alegría y me dijo: 'Qué bueno, papá'. Yo estaba más preocupado y le pregunté si no se ponía mal. Me respondió: 'Entrá y ganalo'. Es una nena de nueve años educando a un chabón de cuarenta ".

Durante el aislamiento, ese vínculo fue su mayor fortaleza y también su punto más vulnerable: "Cuando gané un liderazgo me dieron la posibilidad de ver un video de un familiar. Me puse la casa en contra porque dije: 'Quiero ver el video, lo siento chicos'. Cuando la vi, que había crecido en tres meses, eso era lo único que me jugaba en contra".

Según contó, algunos jugadores intentaron utilizar ese aspecto para desestabilizarlo: "Cinzia lo utilizó cuando volvió a entrar. Yo digo que jugaba siempre con golpes bajos, igual que Sol Abraham . Cuando tocan a mi hija es muy difícil que me entre una bala".

Precisamente, la relación con Sol fue uno de los grandes ejes de esta edición. Si en 2011 fueron aliados, esta vez terminaron convertidos en enemigos: "Con Sol en 2011 éramos una dupla, jugábamos juntos, éramos amigos. Empecé a desligarme de su juego cuando empezaron a usar cosas personales del afuera. Ese es un límite".

Emanuel Di Gioia y Sol Abraham comenzaron como amigos pero el juego pudo con ellos

Para Emanuel, nunca estuvo dispuesto a cruzar esa línea. "Mi juego no es personal. Siempre traté de hacer un juego limpio, con mis pro y mis contras. Lo personal es mi límite". Según explicó, la ruptura definitiva llegó cuando comenzaron a exponer cuestiones externas en una dinámica dentro de la casa, sobre todo con Andrea Del Boca cuando actuaban a ser ella y hablaban de su famosa causa Mamá Corazón e incluso involucraban a su hija que no estaba en el juego: "Ahí decidí alejarme porque ese fue el quiebre del equipo".

Pese a todo lo vivido, aseguró que no guarda rencor, aunque tampoco imagina una amistad fuera de la casa más famosa del país: " No me sentaría a tomar un café . Porque en la casa o afuera soy real, no puedo caretearla. Cuando me fui saludé a todos con la mejor, sin rencores. Mi premio era ganar o ganar, porque si me quedaba en la casa ganaba, y si salía afuera tengo un premio mayor, que es mi hija. Así que yo ya gané".

La peleas entre Sol Abraham y Andrea del Boca fueron un límite para Emanuel Di Gioia

Esa filosofía también explica por qué nunca estuvo dispuesto a negociar sus valores para avanzar en el juego: "Toda la vida prefiero perder siendo fiel a mí. Cuando abrí la puerta de la casa escuché a productores y camarógrafos decirme: 'Emma, sos un capo, la rompiste toda'. Yo ya gané porque ese era el cariño que me quería llevar".

A la hora de imaginar quién puede quedarse con el premio de esta edición, eligió a quienes resistieron desde el primer día: " Me gustaría que llegue a la final Zily . Sol es una muy buena participante para llegar. No creo que lo gane, pero la veo en la final al igual que Juanicar".

La revancha de Emanuel Di Gioia en Gran Hermano

Y explicó por qué valora especialmente a los jugadores que nunca abandonaron: "Yo siempre priorizo a los que se la bancaron desde el minuto cero, no los que salieron y volvieron a entrar. Porque salir, ver a tu familia y volver te cambia la cabeza. Yo priorizo a los que están hace cinco meses ahí adentro".

Finalmente, contó qué sueña para esta nueva etapa lejos de la casa: "Soy fan de los fierros, de los autos, las motos, todo lo que tenga que ver con motores. Si puede ser algo dedicado a los autos, me encantaría. Seguramente pinte un stream. Me voy a seguir mostrando como soy y estoy abierto a cualquier propuesta".

Emanuel Di Gioia quiere seguir estudiando y perfeccionándose

Pero además dejó una confesión inesperada sobre sus próximos objetivos: " También quiero perfeccionarme, estudiar periodismo . No quiero que quede en esto, sino mejorar día a día".

Quince años después de aquella salida marcada por la polémica, Emanuel Di Gioia encontró la revancha que había ido a buscar. Tal vez no levantó el premio mayor de Gran Hermano, pero sí consiguió algo que el tiempo suele regalar solo a quienes se animan a volver: la posibilidad de reescribir su propia historia sin dejar de ser quien siempre fue.