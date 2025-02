Gran Hermano: sorpresiva expulsión, un posible polémico regreso y tensión por el futuro incierto del programa

El pasado lunes, se dio inicio a una nueva semana en la programación de Gran Hermano, la cual estuvo marcada de tensión y una expulsión sin valija. El Big se cansó de que los participantes no cumplan sus reglas y decidió, por tercera vez, echar de la casa a uno de ellos. Luca Figurelli fue eliminado del reality show luego de que la producción le llamara la atención más de 16 veces antes de tomar medidas extremas.

En una primera instancia, se le prohibió participar de la prueba del líder y fue subido inmediatamente a placa. Pero las faltas continuaron y a Telefe no le quedó otra que invitarlo a retirarse en pleno vivo. Si bien Santiago Del Moro había adelantado la expulsión en redes sociales, no fue hasta las 22 horas que se conoció el motivo de dicha decisión: se debió a una pelea que inició con Chiara Mancuso por un dulce de leche. Resulta que Luca intercambió el producto con Luz Tito, parte de "El Tridente", un grupo opuesto al suyo, conocido como los "Power Rangers". Por eso, Mancuso lo señaló como "un falso" y Figurelli explotó.

Finalmente, el intercambio que terminó detonando en la expulsión del ex jugador de fútbol, se dio junto a su grupo más cercano compuesto por Lourdes y Martina Pereyra. La marplatense reclamó: "Justo le tirás flores a ella... Vas y le das el dulce de leche... digo que parece que no querés que te voten el miércoles". Ante esto, Luca cayó y reveló la información del afuera que implica directamente en el rumbo del juego: "Si yo fuera chupamedias y lo haría por estrategia, el primer pie que puse en esa giratoria para entrar yo a ustedes no me hubiera pegado y me hubiera pegado a ellos", contestó, dejando a entender que del otro lado de la pantalla las jóvenes no son tan queridas.

Con la expulsión de Luca Figurelli, Gran Hermano rompe un nuevo récord; y es que esta sería la tercera de la temporada. La primera en ser echada sin valija fue Keyla Sosa, dando estrenos la puerta giratoria. Si bien la joven no reveló información del afuera, la producción sintió que no valoraba su lugar dentro de la casa con continuas quejas y llantos a diario. La segunda en retirarse por decisión del Big fue Jenifer Lauria, quien luego de ser expulsada por decisión del público volvió a ingresar en el repechaje. La ex del futbolista Ricardo Centurión reveló, en varias oportunidades, quiénes eran los jugadores más fuertes de la casa y quienes no contaban con tanto apoyo del público.

Telefe suspendería Gran Hermano hasta 2028: urgente descanso al formato y a Santiago Del Moro

Lo cierto es que no se trata solo de una decisión de producción porque los participantes rompieron con el aislamiento y con la dinámica del juego, sino que además se trata de un movimiento estratégico para despertar el interés del público, debido a la baja audiencia que sufre el formato luego de exponerlo al aire por tres años consecutivos. El bajo rating, el cansancio del conductor y la poca interacción de los fanáticos en redes sociales, llevó a Telefe a tomar una medida drástica: de acuerdo a fuentes cercanas a la producción, el canal planea darle un descanso al formato hasta 2028.

Cuando el programa volvió a la pantalla en 2022 después de una pausa de seis años, el impacto fue inmediato; con ratings superiores a los 20 puntos, impulsados por participantes como Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares, que conquistaron al público. La edición 2024 mantuvo el fuego encendido con Bautista Mascia como ganador y la polémica participación de Furia Scaglione como protagonista. Sin embargo, la magia comenzó a desvanecerse y los números quedaron lejos de lo esperado por la producción.

Última esperanza: Furia Scaglione regresaría a la casa de Gran Hermano

El declive en la audiencia llevó a los directivos a optar por un receso de tres años, una decisión que busca evitar el agotamiento del formato y renovar su atractivo para el futuro. Aunque esta información no fue confirmada oficialmente, hay quienes aseguran que sucederá y antes de apagar las luces, la producción tiene un as bajo la manga: Juliana "Furia" Scaglione regresará a la casa en las próximas dos semanas. La ex concursante, famosa por su personalidad y sus enfrentamientos, es la apuesta final para reavivar el interés y darle un cierre memorable a esta etapa de Gran Hermano. Aunque su estadía aún no tiene duración definida, su presencia promete sacudir la dinámica del juego.

Aunque desde el interior de Gran Hermano desean elevar los números de audiencia, lo cierto es que la actual edición no cuenta con la interacción de los fanáticos en redes sociales, siendo pocas las cuentas que opinan sobre lo que ocurre en las galas, sobre todos aquellas personalidades que están linkeadas al formato como ser conductores de los streams o ex participantes. En un presente donde las redes sociales son el impulso de toda información, le juegan una mala pasada al programa, ya que solo exponen faltas desde la producción: en las últimas horas, se viralizó un clip donde quedó en evidencia que el aislamiento no es real, ya que los participantes están en continuo contacto con trabajadores del staff que ingresan a la casa continuamente.