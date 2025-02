Siniestra y estratégica decisión de la familia de Martina de GH tras el fallecimiento de su abuela

Si bien Gran Hermano es un reality show que se destaca por las estrategias y polémicas dentro de la casa, el afuera juega un papel fundamental tanto en la dinámica de la competencia como en la vida personal de cada participante. En esta línea, Martina Pereyra es una de las grandes afectadas por el aislamiento.

En las últimas horas trascendió la información que falleció la abuela de la oriunda de La Plata y se desató una polémica en las redes sociales con respecto a si había que contarle o no. Fue Ángel De Brito quien completó la información en LAM al contar que sus padres tomaron la decisión de no comunicarle la triste noticia y aseguró que " están todos locos ".

"Era una abuela que participaba del programa porque iba a la tribuna, estaba presente. Y a la participante no le avisaron ", contó el periodista y fue interrumpido por Fefe Bongiorno: "Fue más que nada porque Martina no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas y sentían que de darle la información no sólo era imposible revertir la situación (...) sino que además le podría traer un estrés adicional que hoy no tiene manera de resolver", contó el panelista sobre lo que dialogó con la hermana de la competidora.

Lo cierto es que las últimas semanas dentro de la casa no fueron fáciles para Martina Pereyra, quien sufrió algunos episodios de ansiedad y desmayos por la mala alimentación. Todo comenzó días atrás cuando la joven sintió que su cuerpo cambió y dentro de la casa no se lo dejaron pasar por alto: constantes comentarios sobre su físico la llevaron a no poder disfrutar de la pileta o terminar encerrada en la habitación rota en llanto.

Los usuarios se indignaron al conocer los motivos por los cuales Martina no sabe que murió su abuela

Otro episodio que descolocó a la modelo en su estadía fueron los recientes ingresos de nuevos participantes: llegó Lucía "Luchi" Patrone, que a pesar de estar de novia con Lauty Gram a quien envía saludos en cada oportunidad que tiene, desestabilizó a su colega, ya que se acercó a Luca, quien le gusta dentro de la casa.