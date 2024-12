Santiago Del Moro va contra Telefe y se aferra a Furia: desastre total que terminó en decepción

Gran Hermano presentó su nueva edición con varios intentos de dejar atrás las pasadas temporadas. Sin embargo, los ex hermanitos no están dispuestos a salir del foco mediático y Santiago Del Moro, conductor del reality show, no es capaz de superarlos, al punto de ir contra los deseos de Telefe.

Los ex participantes formaron parte del primer programa de ésta temporada en un costado en la tribuna; cada uno subió contenido en sus redes sociales y disfrutó desde afuera lo que el año pasado les tocó vivir a ellos. Pese a romper su contrato con el canal y dejar en claro en claro que no la reconocieron como se lo merecía, Julia Scaglione, más conocida como Furia, estuvo presente.

Nadie la esperaba y apareció en la tribuna entre los ex hermanitos

Y si está la doble de riesgo, están presentes los problemas. A pesar de mostrarse sonriente ante la cámara, trascendió en X que la armonía duró poco porque le gritó a los productores: "Me cuentan que ayer estaban enojados los ex participantes. Furia se fue a la mierd* , Licha también y cuando se quisieron ir todos juntos les dijeron que no, se tiene que quedar hasta el final", comentó Ángel De Brito en su cuenta oficial de X.

A la anécdota que llegó a oídos del conductor de LAM se sumó el relato de otro usuario: "Problemas en la tribuna por Furia. Se peleó a los gritos con camarógrafos, tiró carteles de nuevos participantes y agredió a sus familias . Le gritó a Catalina Gorostidi. Santiago Del Moro le pidió que se calme pero empezó a gritar y se fue del estudio", enumeró los desafortunados comportamientos de la ex participante.

Desastre Total: Furia Scaglione a los gritos en los estudios de Telefe en el nuevo arranque de Gran Hermano

Aunque el conductor quiso proteger a su jugadora favorita, la actitud de ésta se le fue de las manos. Sobre esta noticia, la mediática no se pronunció en redes sociales, ni para desmentir ni para explicar qué fue lo que desató su enojo.

Telefe no quiere saber nada con Furia, pero Del Moro no logra superarla . Es así que, pese a no ser parte del canal como los otros ex competidores, el conductor la nombró en reiteradas ocasiones no sólo como ejemplo de lo que espera en el juego, además la felicitó y se alegró de su presencia.

Laura Ubfal y Santiago quedaron manchados por estar nublados ante el fanatismo a Furia, perdiendo objetividad a la hora de opinar sobre el resto del casting de Gran Hermano, es por esta razón que muchos fanáticos del formato pidieron cambios en la conducción y el panel del debate . Así como muchos ex hermanitos no quieren tener relación con Juliana Scaglione, muchos de los participantes nuevos dejaron en claro que no desean este tipo de personalidad en la casa.

Si bien en las primeras 24 horas dentro de la casa de Gran Hermano todo es felicidad y recién se conocen, el nuevo elenco anunció su deseo de formar amistades genuinas tanto en el transcurso del programa como una vez finalizado. Fue Keila Sosa, la primera en ingresar, quien pidió esto a sus compañeros. ¿La respuesta? Todos dieron su aval con aplausos y gritos. Mientras Santiago Del Moro esperaba una casa picante, los nuevos ya van contra sus deseos.