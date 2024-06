Insultos, agresiones, violencia y un Telefe descontrolado: la producción planea eliminar a Furia de GH

Gran Hermano y el supuesto "canal de la familia" se soltaron la mano en el momento en que la producción del reality decidió sostener a toda costa a Juliana "Furia" Scaglione en el programa solo por medir grandes puntos de rating, a costa de insultos, agresiones, peleas y cruces que dejaron de ser "aptos para todo público".

Hace meses que Juliana descarriló y su "juego" dejó de ser "estrategia" para llevarlo a la violencia y a la agresión con cualquier persona que se cruce. En su afán de hacer "todo por ganar", la participante se llevó puestas más de 20 personas que estuvieron dentro de la casa más famosa y que fueron eliminados o abandonaron, justamente por los malos tratos de ella.

Furia y Mauro discutieron cara a cara

Sin embargo, hasta el momento no hubo ningún tipo de freno por parte de la producción, que todas las semanas deciden sancionarla pero nunca se animan a un paso más que ello porque saben que probablemente, el programa dejará de tener el contenido que tiene ahora. Pero... ¿Qué tan bueno es lo que brinda? A decir verdad, desde un comienzo la participante pelada se mostraba graciosa, pero luego se empezó a desvirtuar y ahora no es más que una persona totalmente agresiva.

Su última faceta se vio el lunes y el martes cuando ingresaron en dos tandas los ex participantes por última vez a emitir su nominación. A pesar de que no tuvieron contacto con los hermanitos, ya que quedaron encerrados en el SUM, a Juliana no se le olvidó ni un solo insultó y repartió para todos lados.

Feroz pelea entre Furia, Emma y los "Bros"

Al parecer, la gota que rebalsó el vaso para la producción fue justamente esa, que se volvió indisimulable como muchas veces lo quieren hacer, y que rápidamente fue tendencia en las redes sociales por todo lo que soporta Telefe tras contar con una persona así que solo maltrata, insulta y agrede.

En consecuencia, según pudo informar el periodista Carlos Monti en su programa Entrometidos, en los últimos días hubieron llamados desde Paramount hacia Telefe para hablar sobre la imagen negativa que está dando en el canal y porque además, ya ni siquiera hace un buen rating sino que se ganó que sea mal vista por la mayoría.

El momento del tenso cruce frente a frente de Coty y Furia.

"Hubo reuniones y llamados telefónicos entre los miembros del directorio de Paramount y la gente que toma decisiones en la cúpula de Telefe porque no quieren más a Furia en el ciclo que conduce Santiago del Moro", confesó Monti y agregó: "No quieren más ese espectáculo patético de Furia a los gritos insultando y diciendo barbaridades".

Además, el conductor aseguró que esta semana la participante podría correr peligro, dado que la placa es negativa y con participantes muy fuertes a su lado, por lo que podría llegar a su fin. "Te voy a contar algo: un miembro del directorio dijo 'Este es el canal de la familia y vamos a respetar la historia del canal. Esta mujer nos está arruinando", lanzó.

Carlos Monti habló sin filtro de Furia y Gran Hermano.

Sin embargo, la producción volvió a tomar cartas en el asunto y fue Furia la encargada de revelarlo: las cámaras enfocaron cuando hablaba con Emmanuel Vich y Nicolás Grosman y les contaba que había sido sancionada una vez más, con un pedido en específico. "Es un montón, me están pidiendo que no diga malas palabras", contó Juliana totalmente indignada.

Asimismo, el integrante de "Los Bro", le hizo una pregunta que dio a entender una realidad: hace semanas que le insisten a Furia en que deje de insultar, dado que su imagen y la del canal bajan cada vez más. "¿De vuelta te lo dijeron?", consultó Nicolás.

Furia Scaglione.

No obstante, Juliana volvió a hablar justo cuando las cámaras la enfocaban, pero ésta vez lo hizo en diálogo con Bautista Mascia en el patio de la casa, en el cual la participante le confesó que desde la producción la sancionan y le dicen cosas sobre su personalidad, algo que le hace creer que ellos mismos se encargarán de que no pueda ganar.

"Lo único que tengo que agradecer es que cuando me dieron mi diagnóstico, a mí me ayudó un montón la producción, esto es real. Pero me rompe las bolas esa parte de la producción que me está diciendo que yo soy una mierd.. Y yo no soy una mier..", comenzó su descargo Furia y siguió totalmente enojada: "Y no me voy a callar. Y si por eso me como un tercer puesto, listo, me lo como, pero yo sé que soy primera, porque jugué zarpado amigo".