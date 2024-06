Florencia de GH en BBN: de #NoBañarse a su pelea con Furia y ¿noviazgo? con Nicolás

Florencia Regidor se convirtió en la eliminada número 24 de Gran Hermano por decisión del público. La oriunda de Lomas de Zamora, perdió en la placa mano a mano contra Juliana "Furia" Scaglione quien se encargó de, durante su última semana, hacerle entender que era su máxima enemiga dentro de la competencia. La joven de 20 años resistió dentro de la casa más famosa por tres meses y se llevó desde amigos hasta una pareja y un nuevo hashtag: #NoBañarse.

Desde el día que ingresó, Florencia se hizo conocida por un detalle en específico: aclaró que no le gusta bañarse . A partir de ahí, las redes sociales comenzaron a comentar sobre cómo es que puede resistir sin una limpieza, pero con el correr de los días ella misma fue quien lo aclaró en reiteradas ocasiones en el programa y en su salida lo hizo en diálogo con BigBang . "Se tergiversó. Sí me baño, soy limpia y no tengo olor. No me gusta hacerlo y crearía un hashtag que diga 'NoBañarse'", confesó.

La ahora ex "hermanita" ingresó a la casa más famosa el 4 de marzo, con la etapa de "los nuevos" y es por eso que, desde un principio, fue mirada de reojo por la desconfianza que brindaba tras llegar tres meses tarde al programa, pero con el correr del tiempo se pudo adaptar. En su estadía, consiguió dos amigos fieles, Zoe Bogach y Mauro D'Alessio y una pareja para pasar: Nicolás Grosman. Aún así, admitió que lo esperará pero no sabe si terminará en un compromiso oficial, dado que dentro del reality tuvieron un sinfín de idas y vueltas por la "tibieza" y la no decisión del participante en cuanto al amor.

¿Cuál fue tu sentimiento cuando Santiago del Moro dijo tu nombre?

-Me lo esperaba, no me sorprendió pero obviamente uno por dentro siempre tiene un poco de fe de que te quedas, aunque bueno... ¿Viste cuando sentís que ya está? Bueno eso sentí yo. No me quería ir, pero había quedado todo bien, le había dado un cierre lindo y no me arrepiento de nada, todo lo viví al palo, y siento que fue todo re lindo y re bien.

¿En qué momento sentiste que te ibas?

-Cuando empecé a ver las acciones de Furia para conmigo me vi un poco mal y después cuando se empezó a hablar de la tregua de los originales, que yo sabía que era algo que la gente podía bancar a muerte, me la vi venir bastante fea.

¿De lo poco que viste del afuera, te sorprendió algo?

-Me sorprendió la cantidad de apoyo que tengo, yo en la casa pensaba que era la que siempre zafaba por otro y no por tener el aguante de toda la gente. Incluso, perder con Furia solamente por un 2% es una locura, no lo podía creer.

¿Estaba en tus planes entrar y ponerte de novia?

-No, ni loca. Yo entré pensando en que ni loca me chapaba a alguien y mucho menos ponerme en una relación o estar así en un vínculo muy apegada. Yo entré muy negada a que me pase algo con alguien pero ahí adentro todos los sentimientos se duplican y no lo podes controlar. Estar ahí adentro pasa a ser tu vida, lo que te pasa ahí adentro es algo único, vos solamente pensas en cosas de la casa, en cosas del juego, no pensas en el afuera ni nada.

Florencia Regidor estuvo tres meses dentro de la casa de Gran Hermano.

No te podes hacer la cabeza por nada porque no sabes nada entonces en lo único que pensas y te agarras para poder sobrevivir es pensando en el juego, en la gente de ahí, en los vínculos, en la prueba del líder, en si ganas o no el presupuesto del supermercado.

¿Qué es lo más difícil de la convivencia?

-Vos estás conviviendo ahí y hay diferentes personalidades y personas que te tenés que adaptar si o si porque tenés que convivir con ellos. El tema de las diferencias de la comida de que cada uno quiere una cosa distinta.

Florencia y Nicolás, muy enamorados.

Yo no lo sufrí mucho porque a mí siempre me gustó estar entre amigos, convivir con amigas, pasar mucho tiempo con grupos, entonces eso para mí era fácil porque yo no me hago problema por la comida ni por nada. La verdad es que no tengo mucho problema como otros que quizás están acostumbrados a vivir solos que eso sí es un poco más difícil.

¿Había algo que te costaba más?

-A mí desde chiquita me gustaron las cámaras, siempre me gustó esto, yo sabía a lo que me estaba exponiendo y yo quería ser yo misma. Yo entré siendo real. Creo que a los chicos les chocó un poco que yo entré siendo como soy y no fingiendo un personaje ni un juego, yo quería vivir la experiencia con mi propia personalidad por más de que esté una semana o dos semanas.

Es imposible hacer un personaje ahí adentro, es obvio que estamos jugando pero lo humano sos vos. No podes sostener un personaje porque se ve en tu cara, en tus gestos, tus malos humores que todos tenemos, se ve todo y no podes fingir un personaje todo el tiempo porque llega un punto de que eso sos vos.

¿Furia es personaje?

-Yo creo que es una jugadora increíble que tiene un juego psicológico único. Te puedo decir que ella tiene momentos en los que podes charlar con ella, te aconseja, te da una mano, pero también tiene que se enoja, se saca o hay cosas que no le gustan y lo manifiesta así y es su manera, queda uno en bancarlo o no. Yo cuando tuve el problema estos últimos días, me lo tomé como "está diciendo cosas de mí que no son verdad" y nada más, la dejé que hable sola porque yo sabía que lo que estaba diciendo de mí era mentira.

Furia y Florencia pasaron de ser compañeras a enemigas.

Yo no le di entidad, yo no me iba a enganchar en su juego ni retrucarle cosas que no tenían sentido . La gente sabe que yo nunca hice campaña contra Bautista ni que critiqué a los originales, la gente lo ve. La verdad es que yo sentía que no tenía que decir nada porque todo lo de Furia era un invento. Lo único que sentí necesario desmentir y aclarar fue cuando dijo que lo mío con Nico era estrategia, pero no mucho más. Yo estaba tranquila que la gente que me estaba viendo sabía que yo era así tal cual me estaba mostrando y además, sabía que yo no estaba mintiendo.

¿Furia tiene algo en particular contra las mujeres?

-No sé, yo sí recibí algunos comentarios por parte de ella, como que Gran Hermano me iba a ayudar para adelgazar, pero bueno, también son parte del juego, quizás lo hizo para picarme y yo siento que a ella hay que responderle con altura para que no te diga más nada porque en cuanto te ve débil no te deja en paz.

Hay que ser muy fuerte de la cabeza y tenés que soportar muchísimo. Yo trabajo de modelo hace un montón así que estoy acostumbrada a que opinen y te imaginarás que lo que me diga una chica de 30 años que no me conoce, no me interesa para nada ni me influye.

¿Te molestó que en tu discusión Nicolás no se metiera un poco más a marcar límites en la cantidad de insultos que te estaba diciendo Furia?

-Yo nunca esperé que él me defienda, yo iba a responder sola. No me esperaba tampoco esa mini intervención que tuvo, ni se la iba a pedir yo. Lo único que espero es que los pibes se revelen y se den cuenta que es la jugadora más fuerte y vayan contra ella.

Florencia Regidor dentro del confesionario.

Yo creo que claramente si se ponen de acuerdo y van todos contra ella la re pueden sacar. Espero que se puedan defender por lo menos o hacer oídos sordos porque lo que pasa es que llega un punto en que le llegan a creer lo que ella les dice y hay que entender que es su juego y ya. Lo que ella te dice te entra por un oído y le sale por el otro.

¿Por qué los chicos no se dan cuenta?

-Yo creo que los chicos son bastantes inteligentes y se dan cuenta, pero no les conviene ir en contra de ella. Yo creo que son todos inteligentes, todos tienen la capacidad de afrontarla, pero deciden no hacerlo por el juego. Lo mejor que podes hacer es dejarla expuesta que hable sola y que demuestre la persona que es. También hay algo en particular que es que Furia tiene algo con Los Bro y no los toca, entonces ellos tampoco se gastan.

¿Por qué nadie decidía meterse en las peleas? Por más insultos o gritos que se digan...

-Nadie se mete porque es una realidad que la única que queda expuesta es ella y es al pedo meterse ahí para quedar involucrado. Ella dice cada cosa que vos decís "me cag* de risa y sigo". Si yo en la vida me tengo que pelear con una persona así, no lo hago. Me río y sigo con mi vida, ya está. Jamás en toda mi estadía dejé de hacer algo porque ella me lo dijo ni me sentí incómoda por alguna de sus palabras.

Florencia Regidor, enojada en Gran Hermano.

Es más, el último día ella me dijo " este es mi cuarto, dejame hacer la valija y andate " y yo me reí en su cara porque también era mi cuarto y es así como la tenés que tratar. Hay gente que quizás no tiene la capacidad de bancárselo y la pelea a muerte, pero no sirve de nada. Yo creo que a esa la desestabilizas más y la sacas de quicio si no le respondes nada. No hay nada que a ella le enoje más que no le sigas su juego.

¿Esa es la mejor forma para manejarla?

-Es que hay veces que se contradecía, es rarísima. A veces me decía "Ay, me tengo que bancar las caras de ort*" y después yo me reía y se quejaba de que me reía, es como que no te queda otra que reírte de sus palabras y ya. Sino, después pasaba que yo tocía y me gritaba que me trague el moco porque si no la molestaba, o cuando me enfermé me pidió que me vaya de la habitación. ¿Qué voy hacer yo? ¿Me voy a dormir al patio? Ya está. Yo por suerte entendí que la casa es de todos, que nadie tiene más derecho que el otro y que todos nos merecemos estar ahí por más de que hayamos entrado el 11 de diciembre o el 4 de marzo.

¿Cuál fue tu sentimiento cuando en la cena de 'Los Bro' viste que Nicolás te entregaba en bandeja para que te voten?

-Yo no me enojé sino más bien me decepcioné de que él sea tan cag** de querer quedar súper bien con el público y de que sólo le interese eso. Fue como okey, jugá, si querés defenderme, defendeme, si no querés no lo hagas, pero no te quedes en el medio. A mí su postura me pareció muy tibia, pero yo me lo tomé medio decepcionada y después hablé con él y le dije lo que me parecía sin decirle que lo había visto en la cámara.

Florencia Regidor.

Le dije que me parecía que no tenía que hacer cosas para quedar bien, que no tenía que ser tibio y que si se lleva mal con alguien se lo tiene que decir. Nico es una persona muy buena, que quiere llevarse bien con todo el mundo, que está perfecto, pero muchas veces lo pasan por encima justamente por eso.

¿Ese era el principal problema entre ustedes y por eso tenían tantas idas y vueltas?

-Eso es un problema de él que no sé por qué es. Yo siempre fui firme en mi decisión, mi pensamiento, pero ahí mucho no lo podes manejar porque una noche decís "bueno listo, chau" y al otro día te levantas y lo tenes que ver y tenés que compartir el mismo lugar entonces te querés matar y era más fuerte que yo.

Adentro de la casa te pasan mil cosas por la cabeza y yo lo entendía, entendía que había entrado tres meses antes que yo con un montón de cosas en la cabeza, Nico es una persona que piensa mucho y yo tampoco quería presionarlo pero tampoco quería que me busque si él no quería nada. Había semanas que estaba todo bien, semanas que no, y en un momento me cansé y le dije basta. Era una relación que por momentos él pensaba mucho y eso nos alejaba demasiado .

¿Apostarías a un noviazgo con él?

-No lo sé y no lo puedo decir ahora. Ojalá que podamos estar bien juntos o separados, nos vamos a conocer, vamos a charlar de todo, yo lo voy a estar esperando pero hay que ver cómo se toma todo él cuando sale, qué pasa, qué siente y yo lo voy a respetar.

Florencia y Nicolás, fue una de las parejas de Gran Hermano 2024

¿Te generó inseguridad el saludo de Lucía diciéndole que lo esperaba afuera?

-No, me pareció medio raro porque yo había estado afuera y había visto que Lucía la extrañaba a Rosina, que la quería, que la esperaba afuera, entonces me pareció raro y pensé que era un chiste. Ella sabe todo lo que pasa ahí adentro, lo que te pasa a vos en tu cabeza, los sentimientos, todo lo que te podes hacer la cabeza y me pareció innecesario porque obviamente me quedé pensando, pero entiendo que quizás fue en chiste, ellos se llevan muy bien, son amigos y está perfecto, lo re respeto. Me encantaría conocer a Luchi y llevarme bien con ella a ver si se da o bueno, si ella quiere. Ahora está todo bien.

¿Lo creíste necesario?

-Me pareció ultra innecesario. Me generó como desconfianza y yo me quedé pensando mucho. Yo siempre con él me expresé de la mejor manera posible, siempre tuvimos charlas, diálogos, nunca me guardé nada, pero tampoco lo quería abombar porque es muy difícil estar ahí y toda la situación, aunque por momentos yo le decía "bueno, vos también entendeme a mí, flaco. Yo también estoy hace meses acá".

Flor Regidor se animó y atendió el teléfono de GH.

Es todo muy intenso, pero creo que lo pudimos resolver de la mejor manera posible y cuando me fui lo hicimos re bien y quedó todo re bien entre los dos.

¿Cómo es la táctica de no bañarse?

-Creo que se tergiversó un poco, no pensé que iba a llegar tan lejos y tengo que aclarar que sí me baño, que es un chiste. Una vez un peluquero me dijo que cuanto menos me lave el pelo mejor es y yo lo tomé y lo empecé a utilizar. Entonces, obvio que me baño, no soy ninguna sucia, no tengo olor a chivo, no nada, pero hay gente que le gusta bañarse y otras que no.

¿Qué es lo que no te gusta?

-Me da fiaca secarme el pelo, peinarme... Si pudiese estar limpia por la vida sin bañarme, lo elegiría mil veces y tener el pelo tan lindo es la capacidad que adquirí por no limpiarlo tanto. Quizás hago un nuevo hashtag para este Gran Hermano que sea #NoBañarse.