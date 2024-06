Furia la acusó de acostarse con un productor de GH y Cata contraatacó: "Machista inmunda"

La vuelta de los y las eliminadas de la actual edición de Gran Hermano, quienes ingresaron vestidos de gala y para sumarse a nominar para la próxima gala de eliminación en la que se irá uno o una de las siete personas que quedan en camino por el premio mayor, generó que se revivan muchas peleas emblemáticas de la casa más famosa del país. Esto se hizo evidente cuando Catalina Gorostidi salió del confesionario y Juliana "Furia" Scaglione la insultó de arriba a abajo.

Es cierto que la pelada estaba junto a sus compañeros en el SUM del reality, pero las palabras que dijo sí llegaron a los oídos de la médica pediatra, quien se refirió a estas al otro día en su participación en el streaming que realiza Telefe sobre su programa más visto. Allí tuvo que dar respuesta a las afirmaciones que Scaglione había lanzado acerca de que ella había estado en la televisión porque se había acostado con un productor de Gran Hermano.

Furia y Catalina se reconciliaron antes de saber la eliminación que terminó dejando afuera a Gorostidi. Aunque luego volvieron a pelearse.

"No necesito estar con nadie, pedazo de machista inmunda", lanzó Gorostidi, en una primera aproximación a lo que sería su respuesta completa. "Tengo nueve años de carrera que me los gané sola", continuó, en relación a su carrera profesional como médica pediatra, la cual ejerce desde hace bastante tiempo.

"Y la verdad es que tengo bastante pico y mucha simpatía y la gente me quiere por lo que soy. Así que no necesito estar con nadie para ganarme ningún puesto", cerró Gorostidi. Más allá de todos sus laureles profesionales, es un hecho que cuando su imagen comenzó a hacerse popular, a partir de su ingreso a GH, los rumores acerca de sus amoríos también generaron repercusión.

Catalina Gorostidi se quejó de la producción durante sus dos pasos por la casa más famosa del país.

Es que ella misma se encargó de confesar que había estado con un jugador de "La Scaloneta", que con el poco tiempo se llegó a la conclusión de que se trataba de Cristian "Cuti" Romero. Si bien su situación con el futbolista no fue un trampolín hacia ninguna otra plataforma más segura ni para sacar ventaja de eso, la repercusión sí le hizo crecer el perfil. "¡Anda a tu casa Catalina, sos una mentira, me re cag... forr...!", fueron las palabras que soltó Furia mientras la veía ingresar a la casa por la televisión del SUM. Allí vio cómo se abrazaba con Constanza "Coty" Romero, algo que había pronosticado sin salir del juego, y afirmó: "Te lo dije, te lo dije". La acusación que generó la respuesta de Gorostidi fue también para ese momento: "Ni que te cojas a alguien de producción se te va a dar. ¡Chau!".

Juliana "Furia" Scaglione.

Otro tema que logró que Catalina se ofenda por completo fueron las acusaciones respecto a la situación en la que ella y algunas compañeras del juego se quedaron con comida. Esto motivó a que Furia asegure que casi la habían matado de hambre. Algo que no sólo no fue cierto, sino que además es evidentemente exagerado. A su vez, lo vinculó con su actual situación de paciente con leucemia, y eso enfureció aun más a la pediatra.

"Fui a mi hospital en Santa Fe, vi un montón de pacientes míos que estaban atravesando una enfermedad muy fea y escuchar ese tipo de cosas a mí me rompe las pelotas. Yo siempre jodo, siempre redoblo la apuesta. Pero ya que me digan: 'Yo todavía no me morí' o que usen una enfermedad con esas cosas, de mi parte no avalo más nada. Estoy muy cansada. Yo lo vivo todos los días. Tengo pacientes que fallecieron en mi cara", confesó Gorostidi.

"Lo' código'" que tanto proclamaban muchas de las personas que pasaron por la casa de Gran Hermano, parecen estar vacantes. Mientras tanto, quedan siete jugadores para que la edición más larga que tuvo el reality en Argentina.