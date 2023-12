Isabel habló de la internación de sus hijos y lanzó una llamativa frase: "No toco porque quedo embarazada"

Apenas puso un pie dentro de la casa de Gran Hermano, Isabel De Negri cautivó a propios y extraños. Se trata de una platense, de 65 años, que fue bautizada por la producción de Telefe como la "abuela hot" debido a su evidente buen estado físico y a las sensuales postales que suele compartir en su cuenta de Instagram, la cual actualmente cosecha 12 mil seguidores (y subiendo) debido a su participación en el reality más famoso del país.

Isabel De Negri

Lo cierto es que esta asesora de vinos -Personal Wine Shopper, tal y como se define ella misma- provocó una revolución en las redes pocas horas después de convertirse en participante de Gran Hermano por distintos motivos. Resulta que una vez que ingresó en la casa, contó que se anotó en abril de este año, que su actual pareja quedó a cargo del cuidado de su hogar y que hace 23 días su hijo Augusto tuvo que ser internado tras haber sufrido un supuesto episodio psicótico. ""Yo estoy hecha concha", dijo.

Estos comentarios no pasaron desapercibidos por los seguidores del ciclo de Telefe, que rápidamente investigaron a la mujer y se toparon con algunos mensajes que su hijo había publicado hace dos años en sus redes sociales acusándola de haberlo "internado" para quedarse con la herencia de su difunto padre. "Un sábado me fui a relajar a sierra, volví el lunes y tenía una denuncia de mi vieja, con una restricción de acercamiento", escribió Augusto Lautaro Aducci en su cuenta de X, en septiembre de 2021.

Y siguió: "Diciendo que había estado violento y que estaba loco, era todo mentira. Ahí empezó lo loco, declarar en juzgados con psicólogos psiquiatras y asistentes sociales, teniendo que demostrar que no estaba loco. Hacía once años me había hecho lo mismo, y por los contactos que tenía, me encerraron un mes en una clínica psiquiátrica. Esa vez había sido porque había descubierto que se garchaba al papá de mi sobrino, su nieto, el yerno".

El joven había publicado que lo llevaron como "un delincuente en un patrullero hasta esta clínica". "Hoy las leyes cambiaron y no pudo internarme así, que era su idea. Y todo fue porque quería la herencia que había dejado mi viejo, soy su único hijo, era todo para mi. Y no le importó nada más que la guita. En el medio intentó hacerme daño de todas las maneras posibles. En fin, tenía que dejar un documento de esa historia. Esto obviamente sigue, y ahora son los abogados los que hablan", lamentó.

Con esto en la retina del público del reality, la mujer volvió a hablar de la internación de su hijo dentro de la casa. "Cuando se presenta esto dije ´esta es la oportunidad de mi vida, que dejé por tener a mi familia y a mis hijos´. Como estoy súper activa, soy re deportista y me siento súper bien con la gente joven....pero unos días antes caen mi hijo y mi hija, y dije ´bueno, ya está´", le dijo Isabel a Denisse, mientras se encontraban sentadas en el patio de la casa de Gran Hermano.

Cuando su compañera le preguntó si la internación de sus hijos se debía a alguna "enfermedad preexistente", la mujer agregó: "Mi hijo por adicción, tuvo un episodio psicótico muy feo. A los días, mi hija. Pero ella es bipolar por eso yo crio a mi nieto, que es tan bueno, tan humano... El día que me venía me dice ´Ay abu, yo no quiero que te vayas´. Tiene 18 y le dije que alguna vez me tiene que tocar. Laburo todo el día y soy sostén de familia. Sostengo mi casa, mi negocio y todo lo que tengo".

En ese momento, Isabel le dijo a Denisse que fue "un golpe bajo" que se lleven "judicialmente" a su hijo. "Tengo el alma detonada", destacó. Más tarde, la vendedora de vinos, mucho más relajada, protagonizó en el cuarto de las "chicas" un insólito momento mientras hablaba de "relaciones tóxicas". "Yo no toco meo de varón porque quedo embarazada", lanzó entre risas, mientras el resto de sus compañeras se maquillaban frente al espejo.

Luego, recostada en la cama, completamente en bikini, sentenció al hablar de relaciones: "(Con mi pareja) somos fieles a las convicciones. No hay pactos de por medio y hace 10 años que estamos juntos, y me fui de la casa de él hace un año y medio. Se quedó ahora en mi casa, protegiendo mi casa. Yo exploto siempre, chicas. Tengo una vinoteca, van todos hombres a comprar y él ya lo sabe, no es celoso y nunca podría estar con un hombre celoso. No me banco que me digan lo que tengo que hacer".