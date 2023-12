Del descuido hot a intentar seducir a Axel: quién es Rosina, la personal trainer uruguaya de GH

Una nueva edición de Gran Hermano comenzó este último lunes y algunos de sus personajes ya empezaron a enamorar al público y hasta algunos de los participantes. Rosina Luna Beltrán, la conductora uruguaya que ya se destacó por comer como lima nueva y por querer dormir, es una de ellas. Además de haber protagonizado el primer descuido hot del reality, ya se la vio tiroteándose con el misionero Axel Klekaylo y hasta fue adoptada por Isabel Denegri, la sexagenaria que cumple el rol de "la Alfa" femenina.

"Soy la uruguaya que va a entrar a revolucionar la casa de Gran Hermano", prometió la joven de 26 años en su video de presentación, la misma que ya había sido develada en su rol por Ángel de Brito y LAM la semana pasada. "Soy la uruguaya más loca de todas, ya me van a conocer. Soy divertida, graciosa, auténtica, transparente, digo lo que pienso, soy muy extrovertida. Soy una persona que siempre digo 'nací sin filtro', digo lo que pienso como lo siento, como me sale en el momento", reveló.

Así ingreso Rosina Luna Beltrán a la casa de Gran Hermano.

De esto ya pudo dar cátedra en dos de sus principales virales. En uno se come sin miedo todo lo que hay en la mesa principal del banquete de bievenida. Y en el otro se la ve en plena protesta por no poder conciliar en sueño, debido a la enorme ansiedad que la atravesaba. "Quiero dormir, por favor. Sueño ven a mí. Dormía mejor en el hotel sola que ahora. Necesito dormir ya", se la vio protestar.

Rosina Luna Beltrán es uruguaya y prometió revolucionar la casa de Gran Hermano.

"Dentro de la casa no quiero vagos. Soy personal trainer, amo hacer ejercicio. Estoy todo el día re manija, 24 horas y quiero tener a todos los chicos y chicas entrenando conmigo. Los voy a enloquecer", aseguró Rosina en la presentación que se vio el lunes. "Detesto las etiquetas, no me etiqueto como heterosexual, como bisexual, simplemente soy como soy", agregó en el video que terminó con la promesa de ser la uruguaya que revolucione la casa más famosa del país.

El descuido de Rosina Luna Beltrán que registraron las redes sociales.

Por otro lado, la oriental fue la protagonista del primer descuido hot de la temporada. Es que, según circuló en redes sociales en fotos y video, a la joven se le llegó a ver su pezón derecho, el cual se escapó del elegante mono con el que entró a la casa. No fue nada del otro mundo y ni siquiera atentó contra el buen gusto lo sucedido, pero los ojos viciosos del anonimato de las redes sociales no pensaron igual.

También estas miradas entendieron que había tenido ganas de "levantarse" al misionero Axel, en una breve charla que tuvieron en el patio de la casa. "No te imagino discutiendo", le aseguraba ella. "No, nunca discuto. Yo soy re tranquilo. A mí no me va a molestar algo", le confesaba él. "¿Vos de qué signo sos?", quiso saber Rosina. "Tauro", reveló él.

Isabel Denegri ya adoptó a Rosina Luna Beltrán como su "hijita".

"Aaaaaaah. ¿Sos de Tauro? Dame un abrazo. Amo a la gente de Tauro. Porque me llevo re bien con la gente de Tauro y siempre conecto. Mi mejor amigo, mi abuela. En lo general buena energía. Aparte tenés re pinta de Tauro", le contestaba ella en una escena que parecía salida de la famosa referencia a Gachi y Pachi. Esta escena tan inocente, fue interpretada como un lance de la yorugua. Aunque el tiempo dirá.

Como último detalle de su corta pero nutrida estadía, fue la adopción que hizo la abuela hot -como la vende Telefe- Isabel de ella. Hasta se animó a llamarla "hijita" y dijo que sería la primera de muchas. Esto recién empieza, pero promete mucha polémica.