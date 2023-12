Transfobia, culebrones, mensajes hot y estafas: los primeros carpetazos de Gran Hermano 2023

Cuando Gran Hermano comenzó a emitirse en el país en el año 2001, las redes sociales no existían y en Internet tampoco había tanta información de todos. Ahora, a más de 22 años de ese momento, la situación es totalmente diferente. Ahora las personas que conocen a los participantes y tienen información negativa sobre ellos, pueden decirlo sin tapujos en las redes sociales. Y allí, además, la data corre con mucha velocidad. De hecho, a menos de 24 horas de que comience la actual edición, ya volaron los primeros carpetazos contra algunos de ellos (y estos son muy picantes).

Gran Hermano 2023

Martín Ku, también conocido como "El Chino", se destacó enseguida por sus rasgos y tradición oriental, y por la buena onda que tuvo con el grupo. Inclusive hasta recién ingresado se animó a hacer el chiste de que no hablaba español. Gracias al seguimiento de las redes, se pudo comprobar su ideología política libertaria, de acuerdo a quienes sigue. Esto escaló cuando otros militantes del espacio lo saludaron y lo tomaron como su candidato a vencer.

Las malas lenguas de las redes sociales que acusaron a Martín Ku de vender marihuana.

Según los rumores, a Ku le gusta tanto la libertad que hasta se toma libertades no contempladas por la ley. Es que en X circularon conversaciones de WhatsApp que identificaron a Martín como una persona que les vendió "marihuana". "¿Su especialidad? Las Silver Haze", confirmó una de estas capturas. Obviamente que cualquiera puede venir a hacer acusaciones sin tener denuncias, pero los rumores que se hacen públicos también tienen su trascendencia.

A Big Apple lo cancelaron

Otro de los hermanitos populares es Federico "Manzana" Farías, el cantante tucumano de RKT. Es lógico que de él haya más data incriminante, siendo que es un influencer que tiene más de 500 mil seguidores en Instagram. Por ejemplo, circula un video de él metiendo su rostro entre los pechos de una joven,. Aunque lo más grave no es eso, sino las acusaciones de transfobia que cayeron sobre él apenas puso un pie en la casa más famosa del país.

Aparentemente, el hermanito se había negado a tomarse una fotografía con la influencer trans conocida como Danelik, cuando estaba en el boliche Ananá. Luego, en una devolución que dio el cantante en Youtube, la trató de hombre, la caracterizó por su genitalidad y hasta la amenazó.

Por esto fue cruzado por otra tucumana de nombre La Mego, quien apeló a la gordofobia para condenarlo. "Me lo imagino al gordo viniendo caminando, que se le rozan todas las piernas, todo paspado, olor a mierda en la boca, todo el culo transpirado con olor a caca, que no se debe poder lavar bien el orto. Un horror el gordo", acusó.

El cordobés dijo que estaba "soltero", pero dejó a su pareja embarazada de 8 meses

El carismático cordobés Hernán Ontivero también tiene un prontuario bastante oscuro. Según acusó la también riocuartense Thania Aguilera, "El Onti" eligió entrar a la casa más famosa del país a menos de un mes de ser papá. Algo que nunca confesó cuando se presentó a los televidentes. "Besitos al Negro Onti que eligió entrar a Gran Hermano y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes", escribió en su cuenta de X. Aunque después explicó con más detalle cómo fue la historia.

El tuit de Thania Aguilera, donde acusa de Hernán Ontiveros de Gran Hermano de abandónico.

Tras tener un accidente de moto, se encontró con que estaba embarazada. "Obvio, le avisé sin pedir nada a cambio", reconoció. Mientras ella se recuperaba, él la ignoraba. Hasta que le dijo que debía irse a Buenos Aires por trabajo, por lo que iba a estar ausente. "Si total, ¿cuántos padres no pueden ver sus hijos por laburo?", le habría dicho.

"El jueves apareció en mi casa haciéndose la víctima con su mamá, la persona mas mentirosa que conocí, llenándole la cabeza a mi vieja, diciendo que era trabajo cuando el trabajo era ser farandulero, y dejarme mas abandonada que al principio", protestó Aguilera. "Aclaro esto porque yo fui la ultima en enterarme cuando lo vi en la pantalla del tele. Vergüenza me da todo esto. Rabia e impotencia de que se burlaran en mi cara él y toda su familia", agregó.

Lo cierto es que, de no salir en las primeras placas, el cordobés se perderá el parto. Y cuando salga, además, tendrá que enfrentarse con el castigo de ser tildado como un padre abandónico. Algo que parecería no importarle, ya que dentro de la casa aseguró estar "soltero" y no tener hijos.

El culebrón del año: Isabel acusada de estafar a su hijo

Isabel Denegri y el tuit de su hijo, antes de las acusaciones.

Otra de las que está complicada en términos de acusaciones es Isabel Denegri, "la abuela hot" como la vende Telefe. A la vendedora de vinos la acusan de distintas cosas, pero la más importante es que habría internado a su hijo para quedarse la herencia de su ex pareja. Además, también dice que se habría acostado con su yerno. Sí, es de no creer el prontuario de la reemplazante femenina de Walter "Alfa" Santiago.

"Un sábado me fui a relajar a sierra, volví el lunes y tenía una denuncia de mi vieja, con una restricción de acercamiento, diciendo que había estado violento y que estaba loco, era todo mentira. Ahí empezó lo loco, declarar en juzgados con psicólogos psiquiatras y asistentes sociales, teniendo que demostrar que no estaba loco", escribió Augusto Lautaro Aducci en su cuenta de X, el 13 de septiembre de 2021.

La gravísima acusación del hijo de Isabel Denegri.

"Hacía once años me había hecho lo mismo, y por los contactos que tenía, me encerraron un mes en una clínica psiquiátrica. Esa vez había sido porque había descubierto que se garchaba al papá de mi sobrino, su nieto, el yerno. Me llevaron como un delincuente en un patrullero hasta esta clínica. Hoy las leyes cambiaron y no pudo internarme así, que era su idea. Y todo fue porque quería la herencia que había dejado mi viejo, soy su único hijo, era todo para mi. Y no le importó nada más que la guita", lamentó Aducci.

"Eso es un resumen, en el medio intentó hacerme daño de todas las maneras posibles. En fin, tenía que dejar un documento de esa historia. Esto obviamente sigue, y ahora son los abogados los que hablan", escribió el hombre que, de acuerdo con lo que contó la propia Isabel dentro de la casa, lleva 23 días internado. La instructora de Taekwondo cayó bien en general por su energía con 65 años. Aunque estos detalles, seguro repercutirán mal sobre su perfil.

El azafato manda contenido de alto vuelo

Un chat picante de Joel Ojeda, el nuevo integrante de GH 2023.

El azafato Joel Ojeda también parece que tiene un perfil ajeno a la famosa seducción que vende. Es que, aparentemente, detrás de esa historia se escondería otro hombre que manda fotos desnudo sin el consentimiento de la otra parte. En las redes ya lo quemaron con eso, y hasta se ve una imagen de él de espaldas y con la cola al aire, además de otros diálogos con mujeres que se ofenden por recibir este tipo de agresiones sexuales.

La pediatra que sedujo a un campeón del mundo: ¿estuvo con el Cuti Romero?

También desde el lado más picante aparece la pediatra Catalina Gorostidi. Ella según reconoció tuvo relaciones sexuales con un campeón del mundo. Y mientras que los nombres desfilan, el que estaría más complicado sería el de Cristian "Cuti" Romero, quien fue parte del plantel de Belgrano de Córdoba, uno de los dos clubes donde la vinculan como botinera, y hasta como la vendió Telefe en el video de presentación.

Las estafas dentro de Telefe llegaron a Gran Hermano

Lisandro Tomás Navarro, el musculoso de pelo largo y bigotes que entró con un look similar al personaje de Disney Aladín, también recibió un fuerte carpetazo. Según el tuitero Javier Smaldone, el hermanito sería un estafador. "Más de 200 empleados de Telefe fueron estafados por Wenance y Big Capital de Alejandro Muszak. Un productor del canal llegó a suicidarse. Pero como primero está el negocio, hoy en Gran Hermano participa Lisandro Tomas Navarro, integrante de la banda", acusó. Según el perfil de Linkedin del financista, este trabajó en las dos firmas.

Los nuevos integrantes de GH no tienen 24 horas al aire, pero los carpetazos vuelan por el aire como si no hubiera un mañana. Habrá qué ver cómo llegan estas versiones a las primeras placas y si el público utiliza esta información para votar la salida de alguna o alguno de ellos.