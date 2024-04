La dura historia de Arturo, el nuevo "integrante" de Gran Hermano que pasó del miedo a "montar" a "El Chino"

Si había algo que le faltaba a Gran Hermano en esta edición era la presencia canina que tantas otras veces existió. El último jueves por la noche, ingresó Arturo por la puerta de la casa más famosa del país, un perro mestizo de galgo de algo más de un año, que cuenta con una terrible historia de maltratos, abusos y abandono.

Si bien al principio tuvo mucho miedo, con el transcurso de las horas ya adoptó a Martín "El Chino" Ku y -un poco- a Paloma Méndez, entre quienes probablemente saldrá su nuevo dueño, cuando termine el reality. Con el miembro de "Los Bros", la cosa parecía salida de una película de Hollywood.

Lo siguió a todos lados y hasta se angustió cuando se metió al baño. Él fue el primero que le acercó comida a Arturo y, además, un participante que en su presentación -hace meses cuando entró al juego-, aseguró que tenía más afinidad con los animales que con los humanos. En las redes sociales, un conmovedor mensaje señaló: "'El Chino' además de una casa, se llevó un perro", en relación a que también fue el ganador de la vivienda que entrega el reality.

"Hola chicos, mi nombre es Arturo, tengo un poco más de un año de vida. Soy un perrito en tránsito, muy juguetón, y un poco temeroso pero estoy feliz de estar en la casa de Gran Hermano", leyó Mauro D'Alessio, mientras muchos de sus hermanitos y hermanitas acorralaban a un asustado perro que no había podido salir de la decoración de la puerta de la casa, y antes de detallar los cuidados que deberán tener con él.

"En cada comida como un vaso de un medidor completo, no puedo comer nada que no sea mi alimento, Deberán estar atentos a cuando me quede poquito y avisarle a Gran Hermano. La comida de mi platito no puede quedar ahí todo el día, en caso de que no la coma la deberán levantar y volver a poner en la bolsa", fueron algunas de las indicaciones. "Tengo que tener agua fresca del dispenser siempre a mi disposición y necesito que me la renueven limpia en el recipiente siempre todos los días. Por favor tengan cuidado con dejar elementos pequeños que puedan quedar tirados en el piso, es peligroso ya que me los puedo comer", advirtieron desde la producción.

Arturo ya fue intervenido por los participantes de Gran Hermano.

"Mis necesidades deberán ser levantadas diariamente para mantener la limpieza de la casa. Puedo deambular libremente por todos los sectores de la casa en cualquier horario, excepto en el de la piscina, en el que de estar siempre bajo supervisión, Tampoco deberé ser introducido al agua. Soy responsabilidad de todos en la casa, frente a cualquier señal de enfermedad que pueda tener denle aviso a Gran Hermano", cerró Mauro su lectura, para indicar que su ingreso vendrá bien para la falta de orden que abunda en el juego.

Luego de que todos los hermanitos y hermanitas se alejaran de la mascota y se acercaran a escuchar a Santiago del Moro, el perro comenzó a mostrar un poco más de confianza, comió del plato que le acercó Martín y fue a olfatear un poco todo. El apego con el lugar volvió a pegar un salto cuando, mientras el conductor hablaba con Virginia Demo, el can se animó a defecar en el jardín de la casa.

La historia del perro es de lo más impactante, al menos de acuerdo a lo que narraron en el tape de presentación que vieron las y los jugadores. "Arturo es un perrito mestizo de galgo de poco más de un año. Desde muy chico fue maltratado por sus dueños, quienes lo hacían participar de carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar. Un día decidieron abandonarlo", relataron allí.

"Hace una semana fue encontrado en un descampado de la ciudad de Bragado, llevaba varios días sin comer y se encontraba en condiciones lamentables. Arturo fue rescatado y nuestro veterinario le realizó varios estudios clínicos. Hoy, le abro las puertas de mi casa para que los participantes puedan cuidarlo y darle el amor que tanto necesita. Sin dudas, él se encargará de devolverlo. Arturo, muy bienvenido a Gran Hermano", finalizó el video.

En las pocas horas que lleva en la casa, Arturo ya protagonizó otro hito que se viralizó rápidamente y que hizo que la frase "recuerden pedir el consentimiento", crezca en las tendencias de las redes sociales. Es que el animal, luego de haber dormido toda la noche en la cama de Martín, se levantó feliz, le lamió la cara y hasta, en un momento, lo "montó" con un movimiento pélvico repetitivo típico de los perros en celo.

Sin duda la presencia de Arturo será la alegría que le faltaba a la casa. Su historia de superación y la cantidad de manos que lo acariciarán y le darán amor, serán una combinación muy potente que logrará que la mascota tenga un protagonismo tan grande como el de las principales figuras de la competencia.