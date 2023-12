La Tora en BBN: desde su relación con los ex participantes, a la mirada sobre Furia, Hernán y la nueva edición

Lucila Villar, más conocida como "La Tora", ingresó a Gran Hermano con las garras bien filosas y mostrando todo su caracter: justiciera y peleadora si la estrategia lo amerita. Con el correr del tiempo, su imagen se transformó a pura bondad, amor, paz y amistad; y ella misma entendió que lo que pasó en el reality fue sólo un juego recargado de emociones y sentimientos que quedaron dentro de aquella casa y que los mismos se terminaron ahí.

Lucila Villar ex participante de Gran Hermano 2022.

De tener cruces en la casa -el más recordado fue contra Juliana Díaz-, pasó a formar parte del streaming oficial de Telefe y a ser una de las participantes más queridas por el público. Además, mantiene una amistad con la mayoría de los ex hermanitos y, como si fuese poco, ahora también se encuentra vinculada a la nueva edición de la casa más famosa del país.

Dentro de lo que significa poder estar cerca de Gran Hermano, La Tora tiene bien en claro la sociedad en la que vivimos y, por supuesto, mantiene los pies sobre la tierra. En el momento en que le tocó estar dentro de la casa, habló sobre el feminismo y las luchas sociales de las cuales formó parte y ahora, estando del otro lado de la televisión, aprovechó el diálogo con Big Bang para demostrar de qué está hecha.

"Gran Hermano refleja lo que es la sociedad. Las mujeres empoderadas y los hombres tranquilos", definió en pocas palabras cómo se encuentra la casa hoy en día. Además de eso, dejó demostrada su postura acerca de una de las participantes más polémicas de la reciente edición, Juliana Scaglione: "Quiero que se quede. La gente se enoja por su carácter pero no se ofenden con los comentarios que hace Hernán Ontivero".

¿Qué comentarios? El oriundo de Córdoba además de haber recibido el carpetazo de que dejó a su ex pareja embarazada sola a un mes de parir, ya fue escuchado por hacer descripciones fuera de lugar sobre sus compañeras, su apariencia y vestimenta.

-¿Cómo son tus días hoy en día después de haber vivido en Gran Hermano?

-Mis días son muy movidos, trabajo de domingos a viernes, tengo el programa de streaming Fuera de Joda en Telefe y cuando termino eso tengo las galas de Gran Hermano. Después, también me invitan al programa de Ariel en su Salsa dos o tres veces por semana y al programa de Georgina Barbarossa, pero trato de hacerlo espaciado porque realmente tengo bastante carga horaria y tengo mucha pantalla yo sola. Entonces no es que puedo meter algún silencio o algo. Es como que tengo que ser bastante activa y enfocada todo el tiempo. Así que en lo personal y laboral estoy muy a full todo el tiempo.

Lucila Villar, ex participante de Gran Hermano.

-¿Tener este presente en los medios de comunicación era lo que vos querías?

-Era lo que yo quería y por lo que yo trabajé muchísimo tanto adentro, como afuera de la casa. Cuando entré sabía lo que quería para mi futuro y también yo creo que estoy donde estoy por lo persistente e insistente que soy. Soy muy laburadora. Desde que estuve en el mes de repechaje hice que la gente me conozca realmente y cuando salí de la casa gracias a Dios tuve trabajo rápido.

-¿Cambió tu imagen antes y después del repechaje?

-Yo creo que sí, pero porque también entendí que no todo es personal. También cambió mi mirada hacia como lo ve la gente y no tomarmelo tan personal. Entendí que todo era un juego y lo mismo comprendí con mis compañeros. Mi vida cambió en un 100%, pero creo que a la gente buena le pasan cosas buenas.

-¿Cómo ves esta nueva edición de Gran Hermano?

-Me gusta, tiene picante. Quiero conocerlos a todos y obviamente siendo parcial con todos, no matar a nadie sino más bien verlos y saber por qué están en placa, los motivos y demás, y actuar de forma igualitaria con todos.

-¿De qué manera crees que van a jugar los participantes?

-Yo creo que se van a dar cuenta depende del resultado del domingo qué es lo que quiere la gente. Si la gente quiere juego o si quiere algo más humano como fue el nuestro.

-¿Te gustó que justo el Gran Hermano donde estuviste vos sea atípico?

-Sí, mi Gran Hermano, para mí, fue perfecto porque a mí me enseñó mucho hasta como persona también. Crecí de todas las maneras. Fue mucho más tranquilo pero tuvo sus condimentos y ayudó mucho a todos.

-¿Creías que iba a ser de otra manera?

-Sí, yo pensé que iba a ser distinto. Siempre lo dije, el nuestro fue distinto a todos y eso hizo que quede marcado.

-¿Sirven las estrategias?

-Sí, yo creo que sí pero cada uno tiene que ser como es y con el tiempo por más que uno no sea uno, va a saltar la ficha. Pero sirven para el juego.

Lucila Villar en su presentación en Gran Hermano.

-¿Tenes un top de favoritos?

-Hay algunos que me gustan más que otros pero igualmente al estar trabajando en el streaming principal del programa no quiero tomar partido por ninguno. Creo que es un juego, quiero ver ese juego y ver como cada uno empieza a jugar. Yo solamente quiero verlos cada semana y no los catalogo como personas sino como jugadores.

-¿Querés tener algún tipo de relación con alguno?

-Sí, cuando los conozca quisiera tener relación con todos.

-¿Cómo ves a los participantes?

-Creo que Gran Hermano es un reflejo de la sociedad y muestra a la mujer empoderada y al hombre más tranquilo en su hábitat. Creo que se ve eso, que la mujer está más empoderada como siempre en sus ideales y en lo que piensa y que el hombre es mucho más tranquilo. Me parece que así están ellos.

-¿Cuál es tu mirada por ahora de lo que está pasando en la casa?

-Creo que la casa ya estuvo picada pero igualmente me gusta que se pique. Furia (Juliana) me parece un buen personaje, muchos la quieren sacar pero a mí me parece un buen personaje que nos da contenido y creo que estaría bueno poder ver un poco más de ella.

-Muchos te compararon los primeros días a vos con Juliana por tener un carácter parecido. ¿Crees que es así?

-Creo que no tenemos nada similar y no me veo representada por ninguno de los que hoy están en la casa, pero si la gente me compara no me molesta.

-¿Se apuró Juliana con su espontánea?

-Yo creo que la hizo para demostrar que está jugando y para dejar demostrado que por algo se llama o le dicen Furia. Y yo creo que igualmente mucho no le sirvió porque no sirve la espontánea si son tantos participantes, pero eso lo entendes una vez que entras a jugar el juego, sino es difícil verlo desde adentro.

-¿Crees que le puede jugar en contra su carácter?

-Creo que sí y que le va a jugar en contra pero también antes de que empiece Gran Hermano hicimos las notas y todos querían juego, que se pique y todo eso. Así que si realmente quieren eso, que lo hagan. A mí me gustaría que se queden. Me parece que se enojan con Furia por su carácter y no se ofenden con los comentarios desagradables que dijo Hernán, pero bueno.

Hernán el "Negro" Ontivero

-¿Te parece que algunos participantes quieren representar a los ex participante?

-Vi que compararon mucho a Zoe con Juli Poggio, a Denisse con Coti Romero, pero yo creo que hay que ir viendo. Yo creo que además el tiempo va a poner a cada uno en su lugar, es muy pronto todavía. Empezó hace poco.

-¿Te sorprenden los carpetazos tan rápidos que se les adjudicó a cada uno?

-No quiero hablar de la vida privada de cada uno, pero entiendo que sucedió tan rápido porque las redes sociales están a full con Gran Hermano y a todos les interesa también saber y ver sobre la vida de los participantes estando afuera. Creo que es el poder que tienen las redes justamente.

-¿Influirá mucho en el juego la popularidad que tiene Manzana?

-Por ahora se está mostrando bien. No creo que tenga que ver su popularidad a la hora de que lo voten. Eso ya pasó con Holder de que lo votaron en la primera nominación y se terminó yendo siendo justamente el más famoso de la edición.

-¿Cómo está tu relación hoy con Nacho?

-Tenemos un vínculo super bueno, hablamos las cosas como siempre lo hemos hecho, lo que nos gusta y lo que no y hoy en día somos compañeros pero laborales. Compartimos ratos laborales, grupos laborales y la mejor de las ondas, pero no mucho más que eso. Las discusiones que podemos llegar a tener son las mismas que teníamos antes y las hablamos como lo hacíamos antes así que super.

Lucila Villar y Nacho Castañares en una sesión de fotos de pareja.

-¿Gran Hermano te dejó amistades?

-Mora (Jabor) es como mi hermana. Cata (Álvarez) también es mi amiga, Juli Poggio, Juliana (Díaz), Daniela (Celiz), Thiago (Medina), Coti (Romero), Agustín (Guardis), no quiero nombrar a todos porque realmente fueron muchos pero la que es mi hermana realmente es Morita y amo a Cata. Al primo también lo considero como un amigo. La verdad es que me llevé bien con todos y sentí que fue un juego y ya.

-¿Cuando hay problemas entre ellos preferís no meterte?

-Prefiero hacerme a un lado porque somos todos adultos y cada uno sabe lo que dice y lo que hace. Que se arreglen con los que sea el conflicto y ya. Yo por mi parte siempre intento calmar las aguas y hacer lo posible para que no se enrosquen y que haya calma de los dos lados. Lo que no se esperan de mí es justamente lo que hago.

-En la casa se te había visto en una pelea muy chocante con Juliana y después quedó todo bien, incluso no tuviste enfrentamientos por fuera. ¿No?

-Es que yo sé que lo que pasó en la casa quedó en la casa porque es un juego. ¿Para qué me voy a enojar por algo que sucede cuando estamos encerrados jugando y ganando? Lo que pasa ahí adentro queda ahí porque es todo muy distinto. No me juzgo por mis actitudes ni por la de los demás.

-En la presentación de este Gran Hermano hicieron un compilado de clips y cuando mostraron a todos mencionaron a Marcos como el héroe de la edición y a Juan Reverdito como el villano. ¿Pensas que fue así?

-En lo que fue Gran Hermano sí, después de que Juan sea el villano no sé. Juan hizo lo mejor que pudo y también lo hace afuera. No lo voy a juzgar.

Gran Hermano edición 2022

-¿Volviste a hablar con él?

-No y la última vez que lo hice fue terminó en una discusión pero así como tuve la discusión, también sé que ninguno es villano. Que lo que pasó fueron las formas en las que le salió manejarse en el juego y hace lo mejor que puede.

-Él dice que está cancelado con todos sus compañeros...

-Es que a él le gusta picantearla, hablar de más y bueno, no lo culpo pero es como le salió actuar.

-¿Hoy en día te gustaría sumarte algún proyecto más en tu vida?

-Ahora me quiero dedicar con todo a Gran Hermano y el día de mañana me encantaría la conducción en aire y en el streaming también. Ahora voy a estar en "La noche de los ex" y después de que termine me gustaría apuntar con programas de entrenamiento y hacerlo con personas nuevas que vaya conociendo en el tiempo, ver nuevas formas de trabajo, otros proyectos. Con los chicos con quien compartí casa ya viví y vivo un montón de cosas así que apunto a conocer lo nuevo.