"Lo esperaba de cualquier persona menos de ella": la angustia de Agostina frente a la "traición" de Furia

Cuando parecía que no entraban balas en el juego de Juliana "Furia" Scaglione, dos de sus actuales rivales, Emmanuel Vich y Facundo "Manzana" Farías, lograron hacer mella en su armadura a partir de dos jugadas puntuales que la afectaron dentro de la casa más famosa del país, aunque no se sabe cuánto impactaron en el apoyo de las y los espectadores.

Por un lado, el peluquero aprovechó la euforia tras la salida de Sabrina Cortez y allí delató a Furia en su nominación a Agostina Spinelli, quien se quedó sorprendida ante la inesperada novedad. "¿Vos me nominaste? Jurame que no me nominaste. Toda la casa dice que me nominaste", le preguntó la "policía" a la "pelada" en la intimidad, luego de que se quedaran juntas en uno de los cuartos.

Sorprendida ante la exposición, Furia no pudo apelar a la frontalidad que la caracteriza y le tuvo que mentir en la cara a su amiga. "Me lo preguntaron y dije 'sí, la nominé'. Me encanta porque mirá lo que hacen", se justificó, como dando a entender que había soltado "carne podrida" para que hagan lo que habían hecho.

Pero la realidad es que Scaglione le había dado un voto en la última placa. Su razonamiento fue que ella había sido la responsable de la salida de Catalina Gorostidi, la cual se dio por una pelea a partir de cigarrillos que era entre Agostina y Emmanuel. Justamente el peluquero, mientras la pelada le explicaba a su amiga su decisión, gritaba: "¡Furia falsa!".

"Qué corajuda para decirle que no", le planteó a Scaglione Rosina Luna Beltrán. "Igual no fue un voto de dos puntos, fue un puntito solo nomás", explicó Juliana. "Si alguien le quiera comer la cabeza, le digo: 'creé lo que quieras creer'", reveló después.

El arma imaginaria de Juliana "Furia" Scaglione sobre el cuello de Federico "Manzana" Farías, casi como una metáfora de la actual placa de nominación.

Por este motivo inclusive Agostina pasó por el confesionario y expresó el dolor que le generaba lo que había pasado. "Hoy pasó algo que me generó como una angustia", reconoció allí. "Lo peor es que toda la casa lo sabía. Fue como un puñal en el corazón", añadió. "No sé, tengo sentimientos cruzados porque lo espero de cualquier persona menos de ella", lanzó al final.

Lo cierto es que las tácticas de Manzana para correrla del eje a Furia parecen estar funcionando. En un reciente enlace con el piso que conduce Santiago del Moro, Juliana lo confirmó cuando contó qué le generaba esta nueva rivalidad. "Cuando vos realmente te peleás con alguien o te hace algo, vos lo bloqueás del celular y ya está. Y acá tenés que seguir conviviendo con esta persona, que todo el tiempo se está riendo", lamentó. "Es un niño de 25 años que no entiende, porque cuando tenía esa edad no estaba paveando ni pelotudeando", agregó.

El cantante tucumano fue uno de los que arrancó con más ventaja, por partir con cierta fama en comparación de sus compañeros y compañeras. Esto es algo que todos tuvieron en cuenta, pero luego de la última placa, donde se quedó hasta el final y demostró que el apoyo con el que cuenta es relativo, todo parece haber cambiado

"Si vos te enojás con el chabón, cagaste. Porque el juega con lo de sus seguidores, si no acá no sería nadie. Yo lo veo como alguien más, no lo veo como 'tengo 500k'", contó Furia. "Vos no tenés 500k, ¿y te enfrentaste a cuántos acá?", le preguntó Spinelli para relativizar lo que había afirmado.

Martín "Chino" Ku comenzó a jugar con Furia.

En el caso de Martín "Chino" Ku, que fue quien salvó a Furia en la última nominación, calificó el paso del tucumano por la placa como una "buena probadita". "Manzana está quedando re lejos. Con todo el fandom el chabón tendría que haber salido primero", analizó Juliana en diálogo con él. "Esta placa me hizo darme cuenta de que Manzana no tiene nada de lo que dice que tiene. Estuvo a punto de irse a la mierda", concluyó.

A su vez, el juego del tucumano para hacer "que un día pise el palo" parece estar funcionando. "Acá vino uno que se le ha plantado para jugarle y se ha vuelto loca, que se siga volviendo loca porque va a seguir pasando", afirmó ante Joel Ojeda y Emmanuel. "Yo voy a ser más inteligente que ella, y como no me puede pinchar, que haga lo que quiera, que grite", cerró el cantante.