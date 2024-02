Furia puso entre las cuerdas a la producción de GH: "Me di cuenta de todo, me van a tener que pagar el triple"

La estratégica decisión que tomó como líder de la semana Martín "Chino" Ku al salvar a Juliana "Furia" Scaglione de la placa de nominaciones, que le impidió a la jugadora enfrentarse directamente a Federico "Manzana" Farías como ella quería, despertó la ira que la caracteriza y logró que dé un show inédito frente a Santiago del Moro. Antes había estado en un careo con su rival, en el cual lo pasó por arriba. Y horas atrás, dio un monólogo frente a las cámaras donde demostró que sabe que es la hermanita más importante de la actual edición de Gran Hermano.

Luego de haber compartido confesionario con Manzana y que los gritos se escuchen en toda la casa más famosa del país, la pelea siguió ya con el conductor hablando con ellos en la tele: "Sos un cag**, porque me llaman porque tenés miedo de que haga una cosa peor. Y la verdad que, básicamente, casi todos tienen miedo. Yo no voy a romper nada. Estoy harta de que mientan. Vengan y pregúntenme, háblenme en la cara, dejen de hacer conventillo", lanzó en un acto de absoluto enojo e indignación.

"Las cosas te las he dicho en la cara", mintió el tucumano, quien apenas podía soltar bocados ante la verborrágica actitud de Juliana. Luego de eso, y justo antes de que el Chino contara su decisión, Del Moro dialogaba con los hermanitos respecto a quién saldría de la casa y Furia, volvió a hacer de las suyas: "¡Háganlo mier**! ¡Si no me voy a la mier**! ¡Es él o yo, corta!", espetó Scaglione, ante un presentador que se reía de los nervios. "Y no me digan que me calle. Harta, harta. Catalina volvé, bolu**. Volvé", pidió allí la jugadora.

Es un hecho que la doble de riesgo ya tomó consciencia de que viene siendo la mejor jugadora de la casa, luego de que Ku comenzara a trabajar para ella, a partir del mensaje que le mandó Marisol, su novia, que lo despertó y le abrió los ojos sobre con quién debía jugar. Esto quedó de manifiesto luego de que, en uno de sus típicos monólogos frente a los espejos, la joven viera que una de las cámaras la tomaba directamente.

Juliana "Furia" Scaglione ya tomó consciencia de que es una de las jugadoras más importantes de este Gran Hermano.

"Ah, ahora tenés ganas de hablar conmigo. Hace tres semanas que me sacaste las cámaras. Ahora necesitás contenido y volvés hacia mí, ¿verdad?. ¿Se te está cayendo el programa? ¿Qué está pasando? Me di cuenta de que, acá, la única que factura soy yo. Adiós cariño", afirmó con pura ironía y alegría. "Me di cuenta de todo. ¿Y sabés qué? Si tenés ganas de recibirme en el piso me van a tener que pagar el triple. Me puse en conc***, porque yo acá facturo más que todos estos chiquillos. No me van a dar esa mugre que le dan a todos, no querido. Ahora sé lo que valgo", reveló.

"¿Sabés qué? No quiero nada. No quiero plata. Quiero que me des un mentolado, me enconch***. Si no, cada vez que venga la cámara, me escondo. Me tapo la cara y se terminó. No, no. Me quieren matar a mí", continuó, mientras apelaba al típico tono de personaje que hace. "Se ponen todos locos por el premio, ¿te diste cuenta no? Soy tan importante que les encanta desestabilizarme, no hablarme, dejarme sola como si me doliera, no me duele un pin** Me encanta. Es más, viviría sola acá dentro. Y me divertiría de las mismas maneras en las que me divierto. No necesito gente para sobrevivir. Y más vale que entren a mi gato. Nada más. Y si no el domingo nos vemos afuera", reclamó.

Si bien faltaban horas para el careo, en ese momento Furia apuntó contra Manzana. "Es el Big Apple ese de mier** o yo. Lo afeité. Tardamos como cinco horas en afeitar esa espalda. Lo abracé, lo he bañado. O sea, en mi vida hice algo así por alguien. Y eso de los seguidores es una gran mentira. ¿Quién se junta con una persona por los seguidores? Tenés que ser una p*** basura. Tenés que ser una mier** Eso me pasa por confiar, soy una idiota. Pero bueno, allá él. El que me las hace, me las paga. Porque yo, hashtag bruja. Le vuelve todo, el karma vuelve. Si no le cae ahora le cae en unos años", aseguró Scaglione.

"Más vale que sea mentira esta mier** que está haciendo, porque si es verdad, le mando una carta documento a él, al perro, al representante. A todos le voy a mandar. Ya tengo cinco cartas documento porque me dijeron violenta y golpeadora: a Sabrina (Cortez) y a Lisandro ("Licha" Navarro). Ese que está re fuerte. No sé cómo viene de cho... El tercero es Manzana, voy a ir por daño moral. Y después arranca mi actuación de llanto, estrés, sufrimiento. Me la sé toda. Conmigo no te vas a meter. Yo te voy a mostrar quién soy", prometió al finalizar.

Lo cierto que en la placa quedaron Agostina Spinelli, Joel Ojeda, Nicolás Grosman, Emmanuel Vich, Virgina Demo, Sabrina, Lisandro y el tan mentado Manzana. Este domingo va a ser bisagra para probar si el pedido de Furia funciona, con una cantidad tan grande de nominados.