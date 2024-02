"El Chino" salvó a Furia para probar a Manzana y explicó su táctica: le pedían que juegue y jugó

La palabra "arriesgate" que Marisol, la novia de Martín Ku, le mandó en la ronda de saludos de familiares en Gran Hermano, despertó por completo a "El Chino". Esto quedó de manifiesto luego de la jugada decisión que tomó, como líder de la semana, para sacar de la placa a Juliana "Furia" Scaglione y poner a Virginia Demo, sin importarle sus dos amigos y compañeros Lisandro "Licha" Navarro y Nicolás Grosman, quienes quedaron nominados.

Es un hecho innegable que la relación de Ku con la jugadora pelada, y una de las más destacadas de la actual edición del reality, está en ascenso. Y que la decisión la consolidó aún más. Pero el origen de la movida está en el quiebre que hubo en la relación de hermanitos con Federico "Manzana" Farías, el cantante tucumano que viene de provocar a Furia, tener un careo con ella, y enfrentarse de forma directo.

El arma imaginaria de Juliana "Furia" Scaglione sobre el cuello de Federico "Manzana" Farías, casi como una metáfora de la actual placa de nominación.

"Le estoy demostrando de alguna manera a Manzana, que lo que me hizo no estuvo bien", le explicó a Lisandro, tras haber salvado a su compañera. "Nosotros ayer lo dijimos: en el afuera va a estar todo bien. Dejemos que las cosas fluyan. Así lo hablamos", reconoció, para dar a entender que no había problemas personales más allá del juego entre ellos.

Semanas atrás, en la placa que dejó afuera a Catalina Gorostidi, Agostina Spinelli le contó a "El Chino" que había escuchado dos gritos acerca de que Manzana lo había traicionado y votado en la nominación. Este gesto fue interpretado como un quiebre en la relación y el comienzo del desmoronamiento del "Imperio Chino".

Luego de que Navarro le asegurara que su relación no iba a cambiar por no haberlo salvado, y también de elogiarlo por la valentía que tuvo haber salvado a Furia, Martín tuvo palabras muy emotivas hacia él: "No es lo mismo darle una explicación a una persona que no me importa a la persona que considero mi mejor amigo".

"Yo también te considero mi mejor amigo. Ya te dije: vos y Nico son las únicas personas en las que confío ciegamente. Sé que la decisión que tomaste fue respecto al juego, sé que sabés que no corro riesgo en la placa. Creo que Nico sí la corre. Mi decisión hubiese sido salvar a Nico y no a mí", le preguntó Licha, interesado en el por qué de la decisión.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione escuchan con atención cómo Federico "Manzana" Farías se enfrenta a sus hermanitos.

"Yo te voy a explicar las cuatro opciones que tenía", comenzó a explicar Ku. "Sí, me imagino que una era salvar a Nico y la otra, no sé, salvar a Manzana", especuló Lisandro. "No, a Manzana no tenía para salvarlo. Yo lo voté a Manzana, ¿cómo lo iba a salvar?", soltó "El Chino", quien luego ahondó en la táctica que pensó.

"Las dos opciones fueron: salvarte a vos, la jugada típica, hacer el camino fácil y que básicamente no cambie la placa. Pero qué pasa. Acá se está planteando una batalla muy interesante entre Furia y Manzana. Y yo quizás no lo veo como el mejor momento, siento que esa pelea da para unas semanas más. Manzana declaró la guerra contra ella y creo que se va a dar. Y lo que yo quería hacer era probarlo a Manzana en una placa negativa, a ver qué pasa", fundamentó Martín.

En otro diálogo que tuvo con Bautista Mascia, hasta inclusive le fue franco respecto a los nuevos sentimientos que tiene hacia Juliana, probablemente despertado por el "arriesgate" que le mandó su novia. "No quiero que se vaya porque estoy empezando a tomar confianza y encima cumplo el objetivo que plantee el primer momento en la votación: que Manzana quede en placa", aseguró.

"Y si ellos se quieren enfrentar en una próxima batalla, si la casa los vota, se pueden enfrentar en una próxima batalla. Pero ya habiendo tanteando a Manzana", deslizó Ku. "O sea, un poco tantear a Manzana, pero también salvar a Furia", interpretó el uruguayo. "Sí. Teniendo en cuenta mi lugar de que me estoy llevando muy bien con Furia. Tengo mis razones para salvarla", concluyó.

A "El Chino" le pedían que juegue y jugó. Ahora hay que ver si triunfa el shippeo entre el "Imperio Chino" y "Las Furiosas". El "Imperio Furioso" puede estar en camino y transformarse en la gran sorpresa de la actual edición de Gran Hermano.