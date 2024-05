Arde la casa de Gran Hermano: de la extorsión de Furia a la pelea de egos entre Del Moro y De Brito

Los rumores acerca de que en Gran Hermano todo lo que sucede está cocinado detrás de cámaras y que los participantes son simples peones del rating y de la producción de Kuarzo, ganaron credibilidad durante los últimos días a partir de las versiones que divulgó el conductor de LAM, Ángel de Brito, quien aseguró que se vive una fuerte tensión entre los organizadores del reality y su participante estrella: Juliana "Furia" Scaglione, que los amenaza con contar todo una vez salga del programa.

Por otro lado, el conductor de América TV mantiene un encono bien profundo con Santiago del Moro, por el rol que cumple en el reality que analiza lo que sucede en la casa más famosa del país. Ahora la pelea es por un cruce de información. Resulta que el periodista de espectáculos aseguró que en junio iba a haber un nuevo repechaje, pero el conductor de Telefe no tardó en salir públicamente a desmentirlo, lo que generó que la crisis entre ambos subiese de tono.

La respuesta de Ángel de Brito a la información de Santiago del Moro que desmintió el repechaje de GH para la primera semana de junio.

"Desde 2001 les doy la mejor información de GH. Cuando él y ustedes no sabían ni qué era", lanzó De Brito en un tuit que fue una respuesta a lo que había aseverado el ex Intratables. "Me preguntan por un posible repechaje, la respuesta es NO. Dentro de la casa está el ganador o ganadora más allá de cualquier posible visita de cualquier ex jugador/a. Tampoco Mauro (D'Alessio) va a entrar esta semana a decir NADA. Ya se van a enterar todo lo que viene. Falta poco y va a estar bueno. Todo es Gran Hermano", había escrito Del Moro, tanto en X (ex Twitter) como en en sus historias de Instagram.

Previamente, De Brito había lanzado su historia en la que afirmaba que el "primer domingo de junio" habría "repechaje" y que en esas gala entrarían "1 o 2". Para graficar la publicación, utilizó una foto de Furia y la canción homónima que realizó la ex Bandana Lowrdez (Lourdes Fernández). En el marco de este enfrentamiento es que hay que entender las filtraciones que relató el conductor de LAM en su programa.

"Tengo información de Telefe. Algo que hasta acá no se sabía. Obviamente me lo van a desmentir. Me cuentan que desde la producción de GH que están teniendo ciertos inconvenientes con Furia. Por supuesto no se ven al aire y transcurren en el confesionario. Ella se queja. No sólo se queja. Sino que amenaza a la producción. Es un personaje hermoso. Está volviendo loco a los participantes, a los panelistas, a la producción, a todos", develó el ex El Trece.

"Acá contamos las cosas como son. Furia amenaza todo el tiempo a la producción. Particularmente a los productores que son muy conocidos para el medio, no por ahí para la gente. A Graziano y a Juan Manuel Méndez. La llaman al confesionario para bajarla, para que se calme, cuando ven estas situaciones de desborde. Y ella qué dice, que apenas la dejen afuera va a contar todo", afirmó De Brito.

La historia que subió Ángel de Brito sobre el posible repechaje que habría en GH para la primera semana de junio.

"Es una bomba de tiempo", deslizó Yanina Latorre, siempre firme al lado de él. "Están muy preocupados, en general, no sólo las dos personas que nombré, por lo que pueda llegar a decir. No sólo por lo que pueda llegar a decir, por si miente también. Porque si sale hoy y dice: 'En el confesionario me dijeron que haga tal cosa', la gente le va a creer a Furia. Los productores no van a salir a hablar", concluyó De Brito.