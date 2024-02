No tiene sentido, ¿qué ha pasado? El video de "El Paisa" López de GH infraganti con la novia de Manzana

El "congelados" de Gran Hermano dejó varias perlitas y mucha información para el exterior, para conocer principalmente a las familias o parejas de los participantes que nunca antes se habían mostrado. En esa misma línea, se dio a conocer la locura linda de la hermana de Juliana "Furia" Scaglione, el amor de la novia de Martín Ku y, entre otros, la joven novia de Federico "Manzana" Farías.

Manzana y su novia en el "congelados" de Gran Hermano.

Pero así como la novia de Manzana quedó totalmente expuesta en la televisión argentina y también para los "hermanitos", en las últimas horas rondó por las redes sociales un video en la cual se la ve muy cercana a otro ex participante de Gran Hermano que abrió totalmente el paraguas de las dudas de si existe una infidelidad por parte de ella con nada más ni nada menos que un ex compañero de su pareja.

Fue hace una semana que Luciana Macías, de 22 años, se hacía conocida por entrar a la casa de Gran Hermano para formar parte del "congelados" y sorprender al cantante de cumbia delante de todos sus compañeros para expresarle todo su amor y dejarle en claro que más allá de que él se encuentre dentro de un reality, nada entre ellos iría a cambiar.

¿Cuál es la gracia del "congelados"? Ninguno de los "hermanitos" puede moverse, hablar, ni tener ningún tipo de reacción más allá de expresiva, y sólo la persona invitada es la que tiene derecho a hablar, caminar, pasear, besar, abrazar, o hacer lo que quiera dentro de la casa pero sin romper el aislamiento, ni brindando ningún tipo de información.

Cuando Luciana ingresó a la casa para visitar a su novio, ahí mismo los "hermanitos" le conocieron la cara, la voz y los gestos, así como también lo hicieron todas aquellas personas que se encontraban dentro del estudio y mirando el programa a través de la televisión. Sin embargo, al parecer, hubo un ex participante de esta edición que decidió conocerla aún más a escondidas y que se dio a conocer en las últimas horas como una bomba totalmente explosiva.

William López ingresando a la casa de Gran Hermano.

Más allá de haber convivido más tiempo o menos, dependiendo de la eliminación de cada uno, hay una realidad y es que muy pocos terminan generando amistades dentro de la casa, sino que culminan con un vínculo de personas a las cuales les tocó convivir dentro de un reality y nada más. No obstante, en esta ocasión sucedió algo que quizás, nunca antes se había visto: un ex participante se encuentra saliendo con la novia de un actual "hermanito" que todavía está adentro de la casa.

¿De quién se trata? En las últimas horas se vio retirarse de un supermercado a Williams López, más conocido como "El Paisa", junto a la novia de nada más ni nada menos que Manzana, completamente solos y sin ninguna excusa que los pueda envolver. La que lo hizo entrever fue la periodista "Gossipeame", quien divulgó un video en donde se los ve a los dos juntos intentando disimular estar infraganti.

No hay mucho para explicar de una imagen tan clara como lo es ver al "Paisa", que ni bien salió de Gran Hermano se separó de la novia tras intentar tener dentro de la casa un affaire con Catalina Gorostidi, saliendo de un supermercado junto a Luciana, novia del cantante, sin pasar ni un poco desapercibidos. Además, no es un dato menor el hecho de que al estar ambos afuera, Manzana no tiene forma de enterarse de lo que está sucediendo.

Al publicar el video, Gossipeame escribió en una sola frase todo lo que se estaba dejando entrever del video, que más allá de que hay otras personas en el medio y de que la poca luz del anochecer no dejaban ver del todo claro lo que estaba ocurriendo, sí es una realidad que se reconocen a la perfección ambos rostros. "El Paisa con la novia de Manzana saliendo de un Chino, ¿le estará serruchando el piso?", se preguntó la periodista.