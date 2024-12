Preocupación y terror: así fueron los dos desmayos en menos de 24 horas que Gran Hermano quiere esconder

Si bien los nuevos participantes de Gran Hermano entraron la casa dispuestos a servir show, sus intereses por el juego hicieron que se olviden de lo importante que es la buena alimentación y una limpieza adecuada para convivir. En las últimas horas, trascendieron imágenes del desmayo de una jugadora.

Mientras varios de los competidores se encontraban en la cocina debatiendo, Martina Pereyra cayó al piso completamente descompuesta. Claudio Di Lorenzo y Candela Campos fueron los más rápidos en reaccionar y levantar a la joven: " Azúcar ", se escucha pedir a otra de las participantes para recomponer a la desmayada.

Los fanáticos del reality show tienen acceso a las cámaras de la casa las 24 horas, sin embargo en esta oportunidad la producción decidió cortar la transmisión y resguardar la privacidad de la oriunda de "La Plata".

Durante la última gala, quedó claro que ninguno de los hermanitos está interesado en la cocina: un lugar de duelo entre las dos mujeres más grandes de la casa; Sandra Priore y Petrona Fabiana Jerez , quienes en reiteradas ocasiones discuten por quién cocina y cuál será el menú.

Los participantes de Gran Hermano tienen la heladera vacía por no saber organizarse con los alimentos

Quién y qué se cocina en Gran Hermano no es el único tema que genera controversia, sino que además los participantes no saben administrar las compras pese a tener el presupuesto completo. Es así que, en las últimas horas, se viralizó una imagen de la heladera abierta donde solo se puede observar una botella, mientras el resto de los estantes están completamente vacíos.

La mala organización y la escasez de alimentos producen descomposturas dentro de la propiedad, y todo indicara que desde la producción no quieren que esto se vea. Es así, que antes de la gala del domingo, otro integrante se desmayó y Gran Hermano decidió cortar la transmisión: " Creo que Andrea se descompuso . No estoy seguro, lo digo por un comentario que acabo de escuchar de Martina", comentó un usuario de X, ex Twitter, dejando entrever que los propios compañeros en la casa estaban preocupados por el estado de salud de la persona involucrada.

La falta de información oficial y el último video donde se ve a Martina desmayarse preocupan a la audiencia. Sin embargo, desde el canal están molestos con los participantes por el estado en que tienen la casa: la pileta permanece en pésimas condiciones, mientras los participantes en lugar de limpiar se acuestan en el pasto y deciden mojarse con un rociador.