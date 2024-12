"¿La hizo mal?": la eliminación de Jenifer sacudió a Gran Hermano y desató un filoso comentario de Moria Casán

La noche de eliminación en Gran Hermano trajo consigo emociones fuertes, estrategias desveladas y, como no podía faltar, una cuota de controversia. Jenifer, la promotora y ex de Ricardo Centurión, se convirtió en la tercera eliminada de esta temporada tras perder el voto del público frente a Luz. Pero su salida no fue silenciosa: lanzó un picante mensaje que resonó dentro y fuera de la casa. "A los que están durmiendo, despiértense que están en Gran Hermano. Y a los caretas, lo mismo", disparó antes de cruzar la puerta con su valija en mano, dejando claro que no piensa morderse la lengua, ni siquiera en la despedida.

La velada arrancó con una placa de nominados que parecía interminable: Brian, Santiago, Andrea, Chiara, Sandra, Luciana, la propia Jenifer y Luz se enfrentaron al veredicto del público. Los salvados celebraron entre lágrimas y abrazos, mientras los que quedaban en la cuerda floja contenían el aliento. Chiara, la última en ser rescatada antes de la eliminación definitiva, fue la antítesis de Jenifer, quien se marchó con un gesto más desafiante que melancólico.

La salida de la jugadora impactó especialmente a Giuliano, su "enamorado" dentro de la casa, y a Keila, su "amiga" más cercana. Nano, en tanto, prefirió retirarse al patio para procesar la pérdida, mientras sus compañeros intentaban consolarlo. La eliminación no alcanzó cifras récord como en la anterior, Renato Rossini había abandonado la casa con el 92.3%, pero los números no dejaron dudas: el 65.7% del público decidió que Jenifer debía abandonar la casa.

El contundente mensaje de Moria Casán

Como era de esperarse, la partida de Jenifer no pasó desapercibida para los televidentes ni para las celebridades que siguen el reality. Moria Casán, fiel a su estilo directo y sin filtro, lanzó un comentario que incendió las redes sociales: "¿Qué pasó? ¿Hizo la paja mal?". La frase aludía al polémico episodio ocurrido semanas atrás, cuando Jenifer y Giuliano protagonizaron un momento íntimo bajo una manta en la sala de stream. Las cámaras captaron movimientos sugestivos que despertaron un acalorado debate en redes. Mientras algunos usuarios defendieron que la jugadora solo le tocaba la panza, otros no fueron tan indulgentes.

Jenifer Lauría y Giuliano Vaschetto

El comentario de Moria generó opiniones divididas: mientras sus fanáticos aplaudieron su irreverencia, otros la criticaron por banalizar un momento delicado del programa. Aunque Jenifer dejó la casa, sus aliados dentro del juego ya hacen campaña para su posible revancha en el repechaje. "Fuerza, volvé", fue el mensaje que se repitió entre quienes quedaron dolidos por su partida. Por ahora, la jugadora deberá esperar fuera del juego, mientras el reality continúa avanzando y las estrategias se recrudecen. ¿Volverá Jenifer para demostrar que tiene más para dar? ¿O su eliminación marcará un punto de inflexión en la dinámica del programa?