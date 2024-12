Cristian U sin filtros: confesó que quisieron pagarle una miseria y destapó lo peor de Santiago Del Moro

El ex ganador de Gran Hermano conocido como Cristian U siempre se caracterizó por ser un jugador osado y disruptivo. Este perfil lo acompañó desde hace 14 años y ahora no parece haber perdido las mañas, luego de las críticas que lanzó contra el reality y su actual edición. En una entrevista reciente a Radio Mitre, liquidó a Santiago del Moro y lo tildó del "que más mano mete", al punto de que "caga el formato". Además, confesó que no aceptó trabajar en La Noche de los ex por el poco monto que le ofrecieron.

"¿Sabés quién me parece a mí que es el que más mal le hace a GH? Mirá que la tengo clara con esto. La veo venir, me crié en la calle y soy astuto y pillo. Para mí, el que más mano mete ahí y caga el formato, es Santiago del Moro ", aseguró el ex integrante de la casa más famosa del país y quien cerca del final de la entrevista postuló a Mariano Peluffo como su reemplazo. "Es el que está a cargo de bajar, esto te lo digo yo, a panelistas que realmente tienen experiencia", agregó en ese sentido.

La referencia del jugador era a él mismo, a Jésica "Osito" Gómez y a Ximena "La Negra" Capristo. "Somos personas que estamos hace muchos años en el medio. Y la Capristo casi 10 años más que yo", opinó. "Yo se lo decía a (Gustavo) Conti: no puedo creer cómo dejaron afuera a la Negra, que trae polémica, que ve cosas que los nuevos no las ven. Hay un ida y vuelta, sabe con quién pelear, sabe hasta dónde. No me podés poner a todos los pibes nuevos porque hay un contrato y les pagás dos pesos . Porque rompés el formato", añadió.

Cristian U, además contó que la propuesta que le hicieron para este año no le cerró. "A mí sí me llamaron, pero querían que yo sea del panel pero rotativo, y mi respuesta fue: 'Ni en pedo, amigo. ¿A quién ponés atrás mío? Yo te doy material, peleo con uno, con otro, me meto en quilombos", argumentó. "Aparte el 27 me voy para México con la gira musical mía y no podía agarrarlo. Pero no me importa. Lo que no me gusta es que manoseen tanto el formato", agregó.

Santiago del Moro conduce Gran Hermano hace tres ediciones.

El ex GH defendió su trayectoria y afirmó que "algo bien" hizo para llegar a donde llegó. "Yo tengo que hacer valer eso. Yo no puedo ponerme en un reemplazo con un pibe nuevo. Encima no cuidando nuestro laburo, porque nos ofrecieron dos mangos. Gracias a Dios y la Virgen Santa, laburo no me falta", contestó. Luego ejemplificó lo que significó la oferta irrisoria: "Voy a hacer un programa, lo voy a llamar a (Alejandro) Fantino y le voy a decir: 'te pago 200 lucas por mes'. Y Fantino me va a meter un bombazo que me va a dejar acá en la Richieri".

"Yo no puedo decir nada malo de Telefe ni de GH. Cuando me dicen de ser rotativo dije: 'no, pará'. Queriéndome yo, y cuidando mi ego y mi personaje. Cuando vos decís Gran Hermano, lo primero que te viene a la mente es Cristian U. Lo quieras o no. Porque fui algo importante de Gran Hermano, porque hice las cosas bien y hace 14 años sigo en vigencia y siempre están 'Cristian U, Cristian U, Cristian U'", aseguró.

Cristian U se presentó al Cantando 2024.

No fueron las únicas críticas que tuvo el influencer para con la actual edición de GH. Es que también cuestionó el casting. "Meteme un youtuber, un ticktockero, sí dale. Meteme el hijo de alguien para que en la cara le digan 'si vos sos acomodado, ¿qué me venís a hablar acá?'. Dame ese contenido, pero está todo tan manoseado", lamentó. "La ex de (Ricardo) Centurión. Boludo, dale. Es un montón", expresó en relación Jenifer Lauría.

"No la llamaron a Furia. No me rompás los huevos. Si hay una mina picante es Furia", soltó después en referencia a la jugadora de la última edición Juliana Scaglione.