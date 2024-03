"Que ganas de cagarlo a trompadas": Furia le declaró la guerra a Joel y ¿le hicieron la fulminante?

La reciente salida de Denisse González de la casa más famosa del país generó que tanto Mauro D'Alessio como Damián Moya se autoperciban como jugadores fuertes, tras pasar su primera placa a dos semanas de su ingreso. Lo cierto es que a un día del evento, alguien hizo la nominación espontánea y el nacido en Carlos Gardel es uno de los apuntados, junto a Catalina Gorostidi.

"¿Qué pasó? ¿Por qué me vienen a buscar? ¿Qué hice ahora?", lanzó Juliana "Furia" Scaglione a Emmanuel Vich y a Bautista Mascia, quienes la llamaron a la cocina para cuchichear y chusmear respecto a las novedades del comienzo de la semana. "Está hecha la espontánea", precisó el estilista. "La hizo Cata", se la jugó el uruguayo, con la intención de sacarle información a la doble de riesgo.

"Cata fue recién", reconoció la amiga de ella. Luego le preguntó a Emma: "¿Vos fuiste a hacer la espontánea? ¿Y por qué no hiciste la fulminante? ¿Me estás jodiendo?". La protesta es en relación a que, en términos de juego, el participante podía haber pedido la opción más contundente, al comprobar que no estaba hecha.

Las dudas de estos tres jugadores, respecto a quién realizó la jugada, también residen en Moya. "Para mi no es ningún boludo Damián", alertó Bautista. "Ni en pedo. Yo no subestimaría a nadie que entró de afuera. Que nos subestimen a nosotros sí, porque piensan que somos unos tarados. Yo me siento re subestimada. Eso es lo que más preocupa", reveló Furia.

Juliana "Furia" Scaglione sabe que no debe subestimar a los nuevos.

Cabe recordar el enfrentamiento entre Damián y Catalina, que terminó con discusiones y gritos en frente del resto de los hermanitos. Allí la pediatra se expuso y lo eligió como rival, mientras que el joven intentó mantenerse fuerte y hasta insinuó que ella estaba en Gran Hermano porque era amiga de Furia, en un gesto que fue interpretado como una exposición de información de afuera que no fue castigada por la producción del programa.

Por otro lado, durante la mañana del lunes y tras el cumpleaños de Juliana, la pelada deslizó que "el comentario de Joel (Ojeda) hoy" no le gustó nada. "Que me dijo algo como: vos sos como la de una película no sé qué, cuando querés sos una hija de puta, cuando querés sos buena, cuando querés sos inteligente y no sé qué. Tipo, flaco, es mi cumpleaños, ¿qué me decís hija de puta? Decí que estaba re en una, porque si hubiera estado... ¿qué me decís hija de puta en mi cumpleaños, pelotudo?", protestó.

"No le des cabida", le pidió Catalina, presente en el cuarto donde Furia reveló su enojo. "Qué ganas de cagarlo bien a trompadas. Sí, estoy tranquila. Pero es un pendejo pelotudo", le contestó la pelada. "Aparte nada que ver, ¿por qué saltó con eso?", agregó Gorostidi en apoyo a su amiga. "Porque es un mogólico, boluda ¿Sabés por qué? Porque lo único que hace es observar lo que hacen los demás. No vive. ¿Para qué mierda viene? Que lo mire por TV", cuestionó Scaglione.