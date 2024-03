Sabrina de GH en BBN: de la revancha que no fue, al supuesto acomodo de la producción y su relación con Alan

Una semana fue lo que duró la estadía de Sabrina Cortez en su segunda oportunidad para reingresar a Gran Hermano y, a pesar de la fuerte campaña que había hecho en el afuera, no le sirvió para convencer a la gente, ya que el público no dudó y la eliminó con el 60% de los votos. En esta ocasión, su propósito para estar dentro del reality otra vez era desestabilizar a Juliana "Furia" Scaglione y rearmar su propio juego, pero lamentablemente la blonda no pudo concretar nada de lo planeado ya que se vio completamente consumida por la energía de la casa.

Sabrina Cortez en el casting de Gran Hermano.

En diálogo con BigBang , la -ahora ex- "hermanita", confesó que entró sabiendo todo el "hate" que tenía afuera, pero confiaba en el recibimiento de sus compañeros para tener una estadía pacífica, aunque nada de lo planeado le salió: no pudo jugar como quería, sus aliados se la llevaron puesta, no entró confianza con los participantes nuevos y encima, sufrió una infección urinaria que la dejó fuera de un sinfín de charlas y momentos vividos.

A decir verdad y con el diario del lunes, Cortez tenía en claro que tanto en su primera etapa dentro de la casa como en la segunda oportunidad, era sumamente juzgada por algo que la liquidó ambas veces: su situación sentimental. En principio la gente no le perdonó haberle sido "infiel" a su novio con Alan Simone y quiera o no, es un rencor que nuevamente la dejó sin premio.

Aún así, más allá de cómo se la juzgó por su vida privada, Sabrina también tuvo en cuenta que muchos televidentes tenían una onda negativa con ella en particular por ser la enemiga número uno de Furia y eso, obviamente, le costó carísimo. Además de todo, fue señalada por ser la "acomodada" de la producción, aunque bien admitió que "nunca" hizo un "casting sábana" y que si realmente fuese protegida no sólo no estaría afuera, sino que no tendría por qué bancarse que en cualquier programa de televisión donde se presenta, se la incrimine por todos lados.

Sabrina Cortez entró a la casa de Gran Hermano y se transformó en la líder de la semana.

-¿Cómo fue esta semana dentro de la casa?

-Fue una semana bastante heavy, bastante dura, volverse a topar con todos mis compañeros, pero súper linda y agradecida por la oportunidad. Yo creo que me recibieron lo mejor que pudieron, considerando que entraron siete personas en el mismo día y para ellos fue un shock. Siento que dieron lo mejor de sí y que era inevitable quedar en placa y salir este domingo porque es una competencia. Una persona que entra a jugar con mucha información del afuera y creo que era muy evidente que iba a pasar lo que pasó, pero bueno, yo di lo mejor. En cuanto a ellos, el Chino y Bautista me recibieron con la mejor, que quizás no me lo esperaba tanto y de Emmanuel que me esperaba mucho más, quizás no me recibió tan bien o como yo quería pero bueno, tuvo otras actitudes que no las esperaba pero son obvias de lo que están viviendo ahí adentro.

Sabrina Cortez se convirtió en la décima eliminada de Gran Hermano.

-¿Te benefició o perjudicó tener tanta información del afuera?

-No creo que me haya sucedido ninguna de las dos cosas porque siento que no pude desarrollarme como a mí me hubiese gustado ni tampoco tener tanto el poder en mis manos justamente por eso. Quizás con el correr del tiempo y viendo cómo se pueden ir dando las cosas voy a tener una respuesta más certera, pero creo que no sumó ni restó mantener esa información guardada sin decir nada, pero fuera de eso, en juego no hubo mucho.

-¿Sentís que estuviste a punto de pisar el palito en cuanto a la información del afuera?

-Si sentía que me tenía que controlar demasiado porque uno habla como en la vida normal y tenés la cabeza todavía en el afuera. Son muchas cosas y tenés que mentalizarte muy bien en lo que decís y en lo que no porque cualquier cosa puede modificar todo. No creo haber estado a punto de pisar el palito, pero sí fue un trabajo duro para la cabeza.

-Antes de irte de la casa dijiste que te encontraste con las mismas personas pero no con las mismas personalidades... ¿A qué te referías con eso?

-Me refería al hecho de que entras a una casa que de vuelta necesitas insertarte en un montón de cosas y justo yo que venía de una situación complicada en el afuera, mi separación y un montón de cosas, y por ahí entras y esperas que tus compañeros te esperen con los brazos abiertos y obviamente que es así, pero después van cambiando. O sea te ven como una competencia, te votan, te tiran palos en frente de las cámaras, en frente tuyo y son cosas esperables pero que te afectan. Es una competencia pero somos humanos.

-¿Sentiste que otra vez chocaste mucho con Furia o fue la misma disputa?

-Fue la misma disputa pero la verdad es que no le di mucha atención a eso porque no lo consideraba que me sirviera en el juego, porque afuera se estaba hablando mucho de cómo Catalina saltaba con pelearse y demás, entonces consideraba que no era por ahí. Yo sabía que no tenía ni que pelear ni atacar, no le di mucha importancia e intenté alejarme lo más que pude.

Sabrina Cortez y Juliana "Furia" Scaglione durante la discusión que terminó a los gritos.

-¿Qué te parecieron los participantes nuevos?

Hablé con todos, a todos les di espacio y tiempo pero no logré conocerlos demasiado. Creo que cada uno tiene su personalidad, son muy diferentes entre sí y creo que cada uno va a tener su faceta para demostrar por qué fueron elegidos para entrar. Está bueno verlos, siento que se va a desarrollar mucho más con el correr de las semanas que pueden empezar a jugar. Creo que todos son potenciales, buenos jugadores y quiero esperar a que se desarrollen para opinar mejor porque ni los pude conocer tanto.

-¿Pudiste explayarte y moverte en la casa como vos querías o te sentiste opacada por la cantidad de sentimientos que se viven en la casa?

-Yo creo que es muy difícil porque uno puede decir y prometer un montón de cosas pero cuando entras a la casa es todo distinto: el trato de la gente, cómo te sentís vos, cómo te hacen sentir, le sumo la infección urinaria que tuve... La verdad que es muy complicado, siento que no pude desarrollar tanto lo que esperaba e hice lo que pude. Traté de demostrarme pero fue muy complicado, la vara estaba muy alta para jugar en una casa donde no te dejan jugar . Yo de mi parte di lo que pude y estoy contenta con eso.

-¿La infección urinaria fue un poco por el cambio de energías que viviste entre el afuera y el adentro?

-Lo creo completamente. El cuerpo habla y yo venía de salir de una casa, hacer campaña para el repechaje, entre todo eso vivir una separación... siento que son todas emociones juntas y muchas energías distintas que me cambiaron completamente todo. A mí me pasaron muchas emociones personales adentro de la casa, afuera, ingresar, salir, creo que el cuerpo habla y siento que por eso me pasó.

-En esta ocasión se te vio hablándole más a las cámaras, intentando jugar con eso y mucho se hablaba de que era similar a lo que hace Furia... ¿Lo sentiste así?

-La realidad es que fuera de la casa vi que muchos querían que los participantes jueguen con las cámaras y yo, estando adentro, no me daba cuenta de contar con ese plus así que cuando entré apunté a eso porque era un recurso que la gente pedía y que yo no lo había aprovechado. Pero si cada cosa que uno hace lo van a comparar con otro jugador, nadie tiene chances de hacer absolutamente nada porque van a decir que todo es copiado . Yo entré a jugar con las cámaras y lo había avisado afuera, dije que quería hablar con el público porque al fin y al cabo son ellos los que te votan y además, afuera decían que tanto los nuevos como los del repechaje tenían que hacerlo, o sea, esperaban eso y yo fui y lo hice. Después, bueno, si quieren medirlo con otra vara y por ser yo darme con un caño, bueno, eso es otra cosa.

Sabrina le declaró la guerra a Isabel dentro de la casa.

-¿Cómo respondes a todo lo que sucedió y todos los dichos que se dijeron de vos con respecto de ser una de las participantes acomodadas del programa?

-La verdad es que a mí no me interesa que la gente escuche cosas de mi boca que no quiere escuchar. Yo no tuve un casting sábana, tuve el mismo casting que todos , me volví de Córdoba de un viaje con mi familia para hacer el casting y la gente va hablar de lo que quiere hablar y yo estoy orgullosa de lo que logré por mis propios medios. La gente siempre va a tener algo para decir y más cuando se ensañan con una persona en particular. Yo hice mucho esfuerzo para poder entrar a Gran Hermano y fue realmente un logro personal que valoro mucho y que a la vez, lo único que me preocupa es que esto lo tengan en cuenta mi familia y mis amigos porque del resto no me interesa, pueden opinar y decir lo que quieran porque si soy acomodada porque no le caigo bien a la gente, es un problema de ellos, no es un problema mío.

-¿Sentís que estás un poco enojada con todo lo que se dijo de vos?

-No me siento enojada, pero la gente quiere que a mí me afecten cosas que no me van afectar. La gente quiere que yo llore porque me dicen que hice un casting sábana y yo no les voy a dar ese gusto. Yo estoy orgullosa de que entré en un reality y me la banqué como nadie. ¿Por qué no hablan de cuando salí y me la banqué contra todos cuando me empezaron a decir de todo en cámara? La verdad que eso habla más de mí que decir cualquier cosa. A mí me pueden poner un casting sábana pero soy yo la que se la tiene que bancar ahí sola delante de todos, soy yo la que se tiene que mostrar por sus propios medios sin nadie más. No estoy enojada, pero es como que cada uno opina lo que quiere y ya está, no quiero explicar más cosas que son innecesarias.

-¿Crees que se te juzgó mucho más de lo debido por toda tu situación sentimental y eso te termina dejando afuera?

-Yo creo que sí, de todas maneras iban a buscar cualquier cosa para buscarme el pelo al huevo, pero obviamente que me juzgaron por mi situación sentimental sin saber un montón de cosas que igualmente tampoco quiero que sepan para comprenderme o no, pero simplemente se me juzgó mucho sin saber. Hay siempre dos campanas y bueno, a mí se me juzgó por mi relación y mi estadía dentro de la casa pero la verdad es que ya está, estoy orgullosa de lo que hice y si lo tengo que repetir lo haría de nuevo sin problemas. Pero por otro lado, yo adentro de la casa abrí mucho los ojos con mi situación personal y con lo que yo tuve que aprender adentro de la casa con mi vida personal, después la gente puede opinar porque es gratis y sin saber nada.

-¿Te arrepentís de algo que no hayas hecho adentro de la casa?

-La verdad me hubiese encantado ganar la prueba del líder, me hubiese encantado divertido mucho más en las noches en las que el cuerpo me tiraba y me iba a dormir, me hubiese encantado quedarme pero no lo podía hacer porque estaba cansada físicamente y me perdí muchas cosas.

Sabrina Cortez quedó eliminada de Gran Hermano.

-¿Qué pasó con los chicos que entraron en el repechaje? ¿Afuera tenían todos buena onda y adentro cada uno hizo lo suyo?

-Cada uno tuvo lo suyo. Mi relación con Catalina adentro de la casa fue espectacular realmente. Tuve toda una tarde hablando con ella en el sillón y mi relación con ella fue mejor de lo que esperaba porque yo pensaba que ella no me iba a dirigir la palabra para que Furia no sospeche nada, así que a Cata la aplaudo porque demostró realmente que es sincera y que es la persona que dice ser. Pero por ejemplo con Denisse, no me dolió tanto su actitud porque la esperaba, pero sí obviamente habíamos hablado que nos íbamos a acompañar y no me copó tanto sus actitudes dentro de la casa pero es esperable, somos jugadores ahí adentro y dejamos un poco de lado el hecho de también ser personas. Igual, no quiero juzgarla a Denisse por lo que dijo o hizo en su juego porque se dio cuenta que le servía ir en contra mío y bueno, está bien. Afuera seguro va a estar todo bien.

-Se habló mucho de que tenías una amistad con Florencia en el afuera... ¿Es así?

-La verdad es que no nos conocíamos para nada y empezaron a divulgar una foto que yo estoy con mi hermana y que no es nada que ver a Florencia, no sé de donde la sacaron ni como inventaron todo eso, pero era obvio que le iban a buscar el pelo al huevo para señalarme por cualquier cosa porque así se manejan con todo. La verdad me da pena por Flor por si le llega a afectar en algo en su juego porque como son los fandoms, matan a cualquiera en un segundo.

-¿Cómo es tu relación hoy con Alan?

-La verdad es que no tengo ganas de hablar de mi situación sentimental porque me parece pasadísimo de todo. Yo soy jugadora y quiero hablar de eso. Lo que sí puedo decir es que me llevo espectacular, nos llevamos muy bien, conectamos muy bien pero porque tenemos una muy linda relación y buena onda y la verdad es que él es mi persona de confianza, no lo dudo ni un segundo en eso y lo fue tanto adentro de la casa como también lo es afuera