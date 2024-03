El "tongo" de Denisse en Gran Hermano: la información que dio en el afuera y cómo la blindó la producción

En absolutamente todas las ediciones de Gran Hermano y no sólo de Argentina sino en los otros países donde se realiza, siempre llega un momento de la competencia en donde se realiza el repechaje para que reingresen una cierta cantidad de participantes que ya habían sido eliminados. Sin embargo, esta vez la producción decidió, de un momento al otro, además de esos tres ingresos, sumar otros dos llamados "Golden ticket" y que fueron otorgados nada más ni nada menos que a Sabrina Cortez y a Denisse González.

Denisse González y Sabrina Cortez reingresaron a la casa a través del "Golden ticket".

La segunda oportunidad brindada a ambas "hermanitas" generó un sinfín de dudas porque nunca antes se había anunciado la existencia de esos Golden tickets y no sólo por eso, sino porque las dos tenían un solo punto en particular que era ir contra Juliana "Furia" Scaglione, que desde el comienzo se volvió la protagonista del programa y la única que al día de hoy se encamina directo a la final.

Por consecuente, las dos blondas ingresaron y a pesar de que Sabrina fue eliminada por decisión del público a una semana de haber ingresado, Denisse es quien resiste dentro del programa pero con un "ayudín" que se ve reflejado a kilómetros de distancia. A decir verdad, la oriunda de Chubut fue llamada la atención en varias situaciones por romper el aislamiento con sus compañeros contando cosas del exterior y las sanciones fueron nulas excepto en el último aviso.

Denisse tras ingresar a Gran Hermano.

Desde el día en que Denisse volvió a ingresar a la casa sucedieron varias situaciones en donde ella les brindó distintas informaciones a sus compañeros para jugar en su favor y a favor de sus amigos, pero la problemática principal es que Gran Hermano decidió llamarle la atención y cómo último recurso sancionarla diciéndole que, en caso de no ser eliminada este domingo porque está en placa de nominados, ya será automáticamente nominada la semana próxima.

El problema principal es que lo mismo sucedió con Isabel De Negri, que también rompió el aislamiento en reiteradas ocasiones, pero en ese caso, a la "queen" decidieron avisarle, nominarla y luego, expulsarla del programa, algo que marcaría la total diferencia que hace la producción con los participantes.

Isabel ingresó en el repechaje y fue llamada la atención por romper el aislamiento.

Para poner en orden, al día siguiente en que Denisse ingresó por segunda vez a la casa le dijo a Martín Ku, que es su más amigo, que se "despierte" y que intente alejarse de Emmanuel Vich, teniendo como personas de confianza únicamente a su grupo llamado "los bro". En otra conversación con Bautista Mascia, su novio dentro de la casa, le manifestó tener miedo de haber sido fulminada por Furia -realmente lo fue- porque "Furia es la gente", dando a entender que es la participante más fuerte en el afuera.

Aquella frase de que "Furia es la gente" fue la que más problemas le trajo porque a raíz de eso, Gran Hermano decidió sancionarla delante de todos mandándola a placa directamente la próxima semana sin poder participar de la prueba del líder ni tampoco ser salvada por quien la gane. Además, la expuso avisando que su error lo cometió cuando habló en la habitación a solas con Bautista de Juliana.

Denisse y Bautista dieron el consentimiento y durmieron juntos.

Pero no contenta con esa situación, después volvió a abrir la boca en una conversación junto a Martín y a Emmanuel, a los cuales les advirtió que Catalina Gorostidi no es querida en el afuera, algo que les daría el puntapié para en la próxima semana nominarla sabiendo que está en la cuerda floja. "La placa es el reflejo de la casa. No es reflejo de la información del afuera porque sino Catalina estaría nominada. Es el reflejo del estado de la casa que votan por afinidad".

Seguido a todo aquello, en diálogo con el grupo de amigos "Los Bro", integrados por Bautista, Martín y Nicolás, Denisse les aseguró que Federico "Manzana" Farías no es fuerte afuera como todos lo ven adentro. Todas estas evidencias, dejan más que claro que la "hermanita" avivó a muchos participantes quebrando su aislamiento con el exterior, pero Gran Hermano decidió mirar para el costado y no expulsarla porque, en mayor o menor medida, es una de las enemigas de Furia.