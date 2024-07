"¿Quién se cree este...?": la furia de Telefe con Marcos y la gambeta del "primo" para facturar millones

Siguen los disgustos en Telefe. Después de la escalada legal que la hermana de Furia lleva adelante contra Kuarzo y de los negocios paralelos que la polémica participante lleva adelante pese al contrato que firmó, la producción del programa se encontró con otro problema en la recta final del reality. ¿El nuevo protagonista del escándalo? Nada más y nada menos que Marcos Ginocchio.

Con la final a la vuelta de la esquina y una placa de finalistas que rinde poco y nada en el rating, la producción busca condimentar los últimos días con participaciones especiales de famosos y ex hermanitos. Pero no todos los participantes están dispuestos a tenderle una mano al canal que los vio nacer y ese es el caso del "primo".

"Había expectativas por la posible entrada de Marcos a Gran Hermano. Conté en su momento el dinero que exigió 'el primo' para ingresar. Bueno, las novedades de esta negociación no son buenas", anticipó el periodista Juan Etchegoyen, el mismo que días atrás reveló que Marcos le había pedido a la producción cinco mil dólares para sumarse al especial.

Esta no es la primera vez que las condiciones económicas del ex ganador tensan su relación con el canal. "La realidad es que la posibilidad de que Marcos ingrese a esta hora son nulas, salvo que las posturas cambien de un lado y del otro. El último ganador del reality no regresará a la casa y, por lo que me contaron, no creo que ingrese a Telefe nunca más", detalló.

"Marcos y su representante recibieron en su momento una propuesta del canal, la meditaron, pusieron sus condiciones y esas condiciones no gustaron nada en Telefe. Alguien de adentro de la señal de las tres pelotas me decía un textual lapidario que habría sucedido puertas adentro: '¿Quién se piensa que es este invento nuestro?"', reveló.

Pero, ¿qué hay detrás de las exigencias del "primo"? "Alguien de su entorno me dijo que la estrategia por su perfil es hacerlo una figurita difícil del medio y lo estan consiguiendo por cómo lo están asesorando. El tema acá es que Marcos, quien me cae fenómeno, no deja de ser un ganador de un reality; tampoco podés generar algo que no es".

La libertad de acción de Ginocchio no es casual. A diferencia de sus compañeros, quienes firmaron contratos de exclusividad por dos años y deben darle a la productora el 50 por ciento de los contratos que firmen, el "primo" pagó esa cláusula y, desde entonces, no sólo factura por motus propio, sino que además ya no necesita la autorización de Kuarzo para sumarse a nuevos proyectos.

"El dinero que habría pedido Marcos y su representante no fue el detonante para que Telefe lo rechazara, sino que tiene que ver con muchas idas y vueltas que a la señal de las tres pelotas no le habrían gustado de parte de Marcos. Esto fue a partir de que se pagó esa cláusula en el contrato que al modelo lo dejó libre para trabajar donde y como quiera", remató.