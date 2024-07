Robos, estafas y maltratos: las denuncias y el durísimo prontuario de Catalina Gorostidi

Las luces de la casa más famosa del país se apagaron con la victoria de Bautista Mascia, aunque también fue así para el resto de participantes del reality que comenzarán a ver cómo día a día su popularidad desciende y deberán volver a sus viejos trabajos. Quien la va a tener complicada en ese sentido es Catalina Gorostidi, quien al menos no podrá volver al Hospital Zonal de Caleta Olivia donde trabajó en tiempos de pandemia, por durísimas acusaciones en su contra.

Es que a pocas horas de que terminara el reality de Telefe, las redes sociales empezaron a reagrupar de forma natural las denuncias por "robo y estafa "en contra de Gorostidi. En una publicación de Facebook realizada por el perfil de Alejandra Marcela Brito a fines de agosto de 2020 (muy lejos de cuando entró al programa), se alertó a que "tengan cuidado con esta estafadora que es médica del Hospital Zonal de acá en Caleta Olivia" y que "se llama Gorostidi".

La denuncia de robo a Catalina Gorostidi por parte de un almacén frente al Hospital Zonal de Caleta Olivia en donde trabajaba.

"Esta desquiciada estafó a varios comerciantes de la zona. A mis tíos, que tienen un almacén frente al Hospital, les hizo casi 150 mil en mercaderías porque 'tenía que abastecerse' por la pandemia. Al principio pagaba y luego se hizo la boluda y parece que se escapó a Córdoba. Le quedó debiendo a muchas personas. Encima una maltratadora. Le gritó de todo a mis tíos y no les pagó. Acá les dejo la cara de la doctorcita y que no les vuelva a ocurrir", sentenciaron desde la cuenta.

En las publicaciones de las redes sociales, además se sumaron las capturas de los dueños del almacén estafado, cuando dialogó con la ex GH. "Dra. No se olvide de abonar la mercadería. Ya pasó más de un mes y seguimos esperando. Mi esposa le escribió y parece que la bloqueó. Necesitamos ese dinero para pagar proveedores", le pidieron. "Hola. Está bloqueada porque es una maleducada. Me llamó en horario de guardia. Le dije que el día 10 cobro y cancelo", contestó Catalina.

Más denuncias contra Catalina Gorostidi por lo que no pagó en Caleta Olivia.

Luego continuó y amenazó con dureza: "Y si no pueden esperar le devuelvo la mercadería que no usé, que son alimentos no perecederos. Les doy lo del fiambre aparte y listo". "¿Devolver? Sólo le pedimos el dinero. Le dimos con confianza para que lleve y encima nos trata mal. Por favor no podemos esperar más de esa fecha", insistieron. "El 10 paso por el local. Estoy de guardia ahora", cerró.

En X (ex Twitter), también hubo cuestionamientos de parte de supuestos conocidos de ella. "Mirá dónde te vengo a encontrar. Soy de Caleta Olivia, ¿te suena? Che, vení a pagar lo que debés en el kiosco frente al hospital donde trabajabas. Otra cosita, ¿soltaste la relación toxi con el doc? Besitos, india tehuelche", escribieron desde el perfil de Paola Alejandra Herrera. "Che, venite al sur, a Caleta Olivia. Te estamos esperando. El kiosco de la esquina te manda saludos. Los médicos te extrañan mucho", agregó.

Más denuncias contra Catalina Gorostidi por su paso por el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

"La gente de Santa Cruz odia a Catalina de GH. Se fue debiéndole a todos los negocios de Caleta Olivia. Nefasta y morosa", remarcó una tal Petra en X. "Que griten a Catalina que venga a pagar las cuentas que dejó en Caleta Olivia a los kioscos que están afuera del Hospital. Larga mecha les dejó. Y eso que cobraba bien trabajando, más de 500 mil era su sueldo", señaló un tal Sebastián Arnaldo.

"Una charla quiere tener con vos el dueño del kiosco al que le quedaste debiendo en Caleta Olivia. ¿Cuándo te vas a acordar de saldar tus deudas? Y de devolver el fentanilo que te robabas en el Hospital. Te conozco bien a vos", denunció la cuenta @Complicedevos, con un nuevo agravante penal a sus hechos- "En Santa Cruz y Chubut te echaron del Hospital Zonal por tratar mal a todo el personal. Y como pediatra no servías para nada. Sos groncha, groncha, pero groncha. Así tenés el cartel en el Hospital. Persona no grata en Santa Cruz", indicó una tal Estrella.

Así le respondió Carla "Chula" De Stefano a una fan de Catalina Gorostidi sobre la acusación de estafa.

Además de que durante su estadía en la casa más famosa del país se la vio robando sin miedo cosas que eran de los demás, y acaparando comida en su placard, la denuncia de estafa surgió por parte de Carla "Chula" De Stefano, a quien le prometió unas historias y reels a cambio de unos muebles, pero que finalmente nunca le hizo. "Me cagó, boluda. Con 300 lucas. Encima me dice 'tus muebles de mierda'", había contado la mujer que abandonó por voluntad propia el reality, en una de sus vueltas breves a la casa.

Catalina Gorostidi le respondió a Carla "Chula" De Stefano sobre la acusación de estafa.

"Lo de Chula es así. Yo voy al local de ella un día a hacer un reel. Ella me da una mesita ratona y un rack. Cuando voy ese día, me había sacado el ácido hialurónico de los labios. Le digo 'no voy a hacerlo así, porque la gente me va a matar'. Chula me da las cosas, y después la verdad que se me recontra complicaba ir. Yo ahora estoy viviendo en Belgrano", se justificó en un vivo Gorostidi. Inclusive, después de eso, fue acusada de mandar a su fandom a atacar la cuenta de la mueblería de su ex amiga.

"Cómo la bardeó a Catalina. Ya no me cae", le escribió una usuaria. "¿Vos cómo le dirías a una persona que se lleva muebles y deco por un valor de más de 300 mil sin pagar un peso a cambio de hacerte un reel y en dos meses y medio jamás te lo hace?", le preguntó Chula. "Yo te diría que te hice 200 historias sin interés. Quedate tranquila ahora el 31 de julio dejo el depto y te dejo los muebles en la puerta. Muy mala leche. Pero no te salió. Si no mirá Twitter", le escribió allí Cata.

"No mientas porque jamás me hiciste ni una historia. Jamás hubiera imaginado que ibas a ser tan chanta conmigo", fue la primera respuesta de Carla. Luego amplió y contó con lujo de detalles cómo se dio todo. "Te di muebles y deco por 300 mil sin que me pagues un peso. Te rogué durante dos meses y medio que me hagas una historia o un reel como te habías comprometido. 'Mirá si me voy a quemar por unos muebles de mierda', me respondiste, ninguneando mi trabajo", relató.

La devolución de Carla "Chula" De Stefano sobre la acusación de estafa a Catalina Gorostidi.

"Te mandaba un mensaje por semana y siempre tenías una excusa. Te ofrecí llevarte y traerte con mi auto para que me lo hagas y nada. Jamás imaginé que 'una amiga' me iba a estafar así. ¿Y la enojada sos vos? Licha, Isa, Joel y Agos me hicieron reels y ninguno se quería llevar nada. Les tuve que insistir yo para que se lleven algo. Ubicate porque en la vida te va a seguir yendo mal si no sos un poco más empática, humilde y humana", la cruzó De Stefano. "Estás muy desubicada al escribirme por acá, al Instagram de mi trabajo. Y no sé cómo se filtró esa info porque yo no fui. Sólo le conté cómo me habías estafado a Agostina e Isabel. Lo que hayan hecho ellas no es mi responsabilidad", añadió.

Otra de las acusaciones que tuvo fue por la de cobrar una presencia en Mendoza que no hizo. "Hace poco estafó al organizador de un desfile en Mendoza. Le pagaron la presencia y no fue, el lugar ya había señado y pagado los pasajes. Averiguá, el lugar le reclamaba la guita que le cagó Cata y amenazaba con denunciarla", revelaron en redes sociales. "La tipa tiene denuncias públicas en Caleta Olivia por deudas en un negocio cerca del hospital donde trabajaba. O sea, ¿qué les sorprende?", preguntó una usuaria de nombre Mel.

Catalina Gorostidi y la acusación de que se quedó con plata de una presencia que no hizo.

La frase hasta fama y échate a la cama podría caer de lleno sobre Gorostidi. Desde el vamos, con estos antecedentes, será difícil que tenga una oportunidad frente a las cámaras. Los rumores dicen que falta muy poco para que se pelea con Agostina Spinelli, a quien le debería plata. La paciencia de la ex policía se estaría agotando más rápido que antes.