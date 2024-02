Se quedó sola: Furia explotó, se peleó con Agostina y ella se fue a aliarse con Manzana y Licha

La misma energía disruptiva que la colocó como la jugadora más popular de la actual edición de Gran Hermano a Juliana "Furia" Scaglione, terminó siendo su talón de Aquiles en cuanto a las relaciones en la casa. Es que, a partir de una discusión que parecía simple, se complicó su relación con Agostina Spinelli, quien soltó mucho del resentimiento que tenía por quien decía que era su amiga y terminó yéndose con Facundo "Manzana" Farías y Lisandro "Licha" Navarro a hablar mal de ella.

El problema se dio luego de que la voz de GH hiciera un reto en general por el tema de los gritos y las subidas de tono, con el cual la mujer policía aprovechó para remarcárselo a quien todavía en ese momento era su amiga. Esto la enojó por completo a la doble de riesgo, quien luego de bañarse fue y se lo dijo a ella. La discusión fue subiendo de tono y concluyó en una escena en la que la del apodo relacionado a la ira parecía Agostina y en la que la voces de ambas se tapaban constantemente.

Furia tiene muchos fans fuera de la casa.

"¿Te puedo decir algo? Jugá sola. No juguemos más juntas porque no tengo ganas de que me des órdenes. Y conmigo, tranquila", le indicó Furia. "No te hubiese salvado. Sos una desagradecida. Por algo estás sola. La verdad que me doy cuenta ahora. Sos una mala persona. Cuando vos querés hablás bien, cuando tenés la tanga cruzada...", llegó a decir Spinelli.

"Yo de vos nunca hablé mal", la interrumpió Juliana. "No sé, no sé. Dejame la duda si me votaste. No te confundas conmigo. Yo no soy ninguna de estos", contestó Agostina, todavía con la nominación que sufrió gracias al voto de ella en el tintero de los recuerdos. "¿Qué te pensás que te tengo miedo, boluda? Yo sé muy bien quién sos vos", le aseguró Scaglione enseguida.

"No, no me tengas miedo. Pero a mí me vas a tener respeto. Me vas a tener respeto. ¿Te pensás que porque gritás voy a cerrar el orto?", la cuestionó Agostina. "¿Respeto te tengo que tener? Boluda, si Gran Hermano dice algo para todos, ¿hace falta que vos me vuelvas a remarcar?", le cuestionó Furia. "Te hice un chiste, si vos tenés la tanga dada vuelta, problema tuya", le explicó la mujer policía.

"No tengo la tanga dada vuelta. Pero acá el que manda es el chabón. Ya habló, era suficiente", continuó Juliana, firme en su reclamo acerca de que su amiga había actuado mal. "Te hice un chiste. ¿Vos no hacés chistes?", le preguntó Spinelli.

Agostina Spinelli y Juliana "Furia" Scaglione escuchan con atención cómo Federico "Manzana" Farías se enfrenta a sus hermanitos.

Luego de eso, Furia intentó salir de la situación que la desbordó por completo y le pidió que la deje en paz porque ella tenía todo el derecho de ir al cuarto donde se dio la discusión y cambiarse tranquila. "Sí, obviamente. Pero no te confundas conmigo", le marcó Agostina. "Yo no me confundí con nadie de esta casa", contestó Juliana.

"Sí, te confudiste conmigo. Yo no voy a cerrar el orto. No te confundas", aseguró Spinelli. "Seguí hablando. Nadie te dijo que te calles", soltó Scaglione. "Gila. Y la gente lo sabe: sos una gila. Venís con el tema de lástima. Te vas a ir", le prometió la mujer policía. "Mirá cómo te salta la ficha. Mirá todo lo que me estás diciendo. ¿Vos eras mi amiga? Ni en pedo quiero jugar con una amiga así", afirmó Juliana. "Perfecto. Me hacés un favor", contestó Agostina. "Gracias por darme cuenta que me dejás sola todo el tiempo. Ni un mate compartís conmigo. Nada conmpartís conmigo. Simplemente porque 'supuestamente' soy famosa afuera", cerró la doble de riesgo.

Luego de eso, las chicas furiosas quedaron divididas. Esta discusión luego fue relatada a Nicolás Grosman por parte de la pelada, quien aprovechó para rememorar el origen del conflicto que explotó horas antes. "¿Viste cuando se fue Flor (Cabrera)? Bueno, yo le di dos votos a Flor y uno a Agos, que muchos de la casa lo saben. Y cuando expresó el de Agostina digo: 'es un voto que no voy a tirar a la basura, sé que la casa la va a votar, pero también es un voto castigo'. Porque la pelea armada, porque ella estaba aburrida, que se la hicieron contra Emmanuel (Vich)", recordó Furia.

"Y, claro, ahora yo vivencié lo que es que Agostina se te ponga acá en la cara. Las cámaras en el cuarto estaban. Yo reaccioné de la mejor manera que en la que podés reaccionar cuando te peleás con un amigo. Pero me di cuenta que ella con su mirada y su violencia, tiene conmigo una bronca que va más allá de un votito. Es como envidia", describió Scaglione.

Furia se cruzó con Manzana en Gran Hermano

"Se ve que ella ahora se va, para mí, a colocar con una persona que ya me había marcado, que quería jugar, que la ve fuerte y se va a poner al lado. Y ya lo está haciendo hace rato, y a mí me está dejando sola. Por eso yo le digo: '¿vos sos mi amiga? ¿La que no se toma un mate conmigo? Para tener amigas así no quiero'. Y la mina me gritaba arriba, pero yo fui específica. Y después, me salió del alma, agarré y dije: 'gracias mamá y papá' por marcarme desde arriba las personas que no tienen que estar a mi lado. Porque a mí me costaba un montón decirle: 'yo no quiero jugar con vos'", celebró Juliana.

"A mí no me gusta que me digan todo el tiempo: 'qué mina pelotuda'. Para que me traten como yo vi en mi familia que trataban a alguien. Yo me salí de mi casa y me fui a vivir sola porque no quería vivir eso. Y Agostina me volvió a recordar que a las personas se las puede hostigar y tratarlas como el orto y cerrar el culo simplemente para tener alguien al lado y no quedarte sola. Prefiero quedarme sola", reconoció Furia.

La pelada sí acertó en que Agostina se iba a ir hacia otra persona a la que consideraba fuerte. Se trata de Licha, con quien habló sobre lo que pasó, mientras también estaba Manzana con ellos, probablemente el enemigo más claro de quien fuera su amiga en la casa más famosa del país. "Me di cuenta que es una caca. Que se piensa que la tiene atada y que tiene un fandom increíble", caracterizó Spinelli.

"Aparte nos subestima a todos nosotros todo el tiempo. Lo único que falta es que ella diga que nos va a ganar", interpuso el cantante tucumano. "Pero lo ha dicho indirectamente. Yo la he escuchado decir: 'ustedes tienen que dejar de decirme que ya es obvio que voy a ganar el juego'", remarcó Lisandro.

Lisandro "Licha" Navarro y Juliana "Furia" Scaglione y la llama de un deseo que no se apagó

"Yo doy la fe que yo también se lo he dicho al principio. Vos tenés un poder que podés sacar a cualquiera acá. ¿Y por qué no querés entrar a las placas si sacás a cualquiera?", señaló Agostina. "Yo sí te voy a dar una percepción mía en cuanto a juego. Si vos me decís alguien que merece estar en la final, creo que ella lo merece. Porque hasta ahora acarreó bastante el programa en un montón de cosas", reconoció Licha. "Sí, peleando, tratando mal a la gente. ¿A vos te parece?", cuestionó la mujer policía.

Lo cierto es que tras la levantada que habían hecho "Las furiosas" luego de aliarse con "El imperio chino" de Martín Ku, ahora está pelea las debilita. Puede ser a que a Agostina la utilicen para debilitar a Furia, pero también que a Furia se le complique el panorama por haber desenlazado una pelea evitable que no es ni más ni menos que un tiro en el pie que se dio ella misma.