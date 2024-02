"¿Se conocían de antes?": Rosina y Joel metieron la pata y por error confesaron que ya se conocían

Corría diciembre del 2023 cuando Rosina Beltrán y Joel Ojeda pusieron en jaque a la producción de Gran Hermano al revelar que tenían un pasado afuera del reality, lo que movilizó a los fans. "A mí no me gusta exponer mis cosas privadas", había dicho la joven uruguaya, mientras que el azafato le aclaró que "no" quería "hablar ahora de eso". Al parecer, "eso" era que ya se conocían. "Cuando me viste flasheamos los dos, porque no podíamos creerlo", le había dicho Rosi en aquella oportunidad.

A lo que Joel le recriminó: "Sabiendo lo que nos pasó afuera, que acá te relaciones emocionalmente con cuatro personas". Aquel ida y vuelta que ya casi había quedado en el olvido, revolucionó las redes sociales, ya que los fanáticos del programa comenzaron a juzgar el casting de la producción. Incluso, algunos de ellos ya se animaban a denunciar "fraude", "manejos" y hasta "arreglos" dentro de la casa más famosa del país (algo que a esta altura es moneda corriente) cuando el ciclo aún estaba en pañales.

Lo cierto es que en las últimas horas, un nuevo cruce entre ambos los volvió a exponer y ahora frente al resto de sus compañeros. Tanto Rosina como Joel estaban hablando en el patio de la casa con Lucía, Zoe y Bautista cuando a la uruguaya se le escapó un comentario que dejó en evidencia que conocía al azafato desde antes de entrar a GH. ¿De qué estaban hablando? Bueno, Rosina les estaba contando a sus compañeros que había participado de un videoclip de la cantante Victoria Solé.

Y en ese momento, en su afán para que el resto le creyera, le aseguró a Joel que "ya se lo había mostrado" . Obviamente, ese comentario provocó la inmediata reacción de sus compañeros: "¿Cómo?", preguntó Bautista. "No, pará. ¿Pero se conocían de antes?", fue la consulta de Lucía. Algo que Joel no dudó en negar.

El idea y vuelta entre los hermanitos