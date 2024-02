"A mí no me quieren": Furia redobló la apuesta contra la producción y apuntó contra el rol de Romina

Con el pasar los días en la actual temporada de Gran Hermano, más queda en claro que Juliana "Furia" Scaglione es una de las jugadoras que mejor lee el juego tanto dentro como fuera de la casa en toda la historia del formato. Es que mientras sus compañeros y compañeras quedaron obnubilados por la presencia de Romina Uhrig en la casa más famosa del país, por un plazo de 48 horas, ella identificó los objetivos reales por los que ingresó la ex diputada nacional y hasta confrontó con estos frente a las cámaras, en donde expuso parte de los diálogos que tuvo con ella.

Tanto Furia como Lucía Maidana y Bautista Mascia se encontraban en el gimnasio realizando ejercicio. "A mí Telefe no me quiere", lanzó luego de mandar a Rosina Luna Beltrán a realizar un recado, con el fin de que a ella sí le digan que sí. "¿Qué no te va a querer?", cuestionó la salteña, al lado de ella. "No, porque no soy como una familia normal", explicó rápidamente la victimizada participante.

Como queriendo tapar sus críticas, Maidana aportó un "aguante Telefe y DirecTV", al cual Furia respondió: "Sí, obvio. Aguante Telefe y DirecTV, pero si no soy la familia que querías...". La sutileza con la que deslizó allí sus críticas terminó en ese instante en el que continuó su reclamo. "Y bueno, amigo. No me traigas a Romina a que me diga que no soy una familia", afirmó.

Como si estuviera sorprendida de las filtraciones de Uhrig, Lucía preguntó: "¿Eso te dijo Romina?". El interés de la chica de Salta logró que Scaglione confiese la frase que le expresó la ex diputada nacional, en la que nuevamente rompió el aislamiento obligatorio, llevando información trascendental, que modificó el resultado del juego y las nominaciones. "Me dijo que 'Telefe es un canal de familia' y, nada, que lo mío no va", reveló Furia.

Juliana "Furia" Scaglione ya tomó consciencia de que es una de las jugadoras más importantes de este Gran Hermano.

Esta no fue la única acción que la pelada tuvo en las últimas horas donde dejó en claro que no tiene dudas acerca del objetivo real por el que entró la pareja del ex intendente de Moreno Walter Festa. Mientras la pelada se acercaba cantando "mi primera chamba" al box de intercambio, miró a cámaras y lanzó: "¿Qué pasa, Telefe? ¿Estás nervioso?", una emulación de la famosa frase que dirigió el entonces presidente Néstor Kirchner al grupo Clarín.

"No te conozco mucho y lo que estoy viendo ahora es que creo que te cubrís, te pones una coraza de mala, de furia y sos buena. No sé qué te habrá pasado en tu vida, no importa, pero tiene que ver mucho, cuando uno quiere mostrar algo, ya sea esa dureza, esa firmeza, ese enojo, es porque algo pasa, uno no es como es porque sí...", fueron las primeras palabras que le dirigió Romina a Scaglione.

"No va por ahí... Yo soy re piola pero si vos me venís atacar, yo me defiendo. El tema es que mi defensa es tan violenta o como se ve, que se asustan. Entonces, no me jodan. Si yo te mostré que soy una buena compañera ¿Por qué tenes ganas de pincharme? Porque querés cámara, amigo", le contestó Furia, en referencia al conflicto que había tenido con Facundo "Manzana" Farías. A eso Romina le contestó de forma tajante: "No pasa por querer cámara, es porque algunos están jugando".

En ese diálogo Furia reflexionó sobre la actitud que había tenido el cantante tucumano: "Le manda un mensaje la familia diciendo que se despierte y viene contra mí. Loco, anda a romperle las bolas a otro, yo estoy tranquila, déjate de joder. Después se ponen a llorar, se ponen a temblar, van al confesionario y dicen que yo le estoy por pegar, te hacen toda una cama. Acá no es joda. Si vos me venís atacar, me voy a defender. Yo tengo mis por qué. Yo no grito porque tengo ganas, vienen a buscarme, literal".

Romina Uhrig reingresó a la casa de Gran Hermano.

"Se ve que soy una jugadora bastante fuerte en su cerebro y deben pensar que no me sacan más. Y bueno, te va a costar un poco... Capaz la semana que viene me voy y yo esta la voy a disfrutar y si te gusta que disfrute o te re contra molesta, voy a ver tu cara de envidia porque voy a disfrutar igual. Me tengo que poner en esa. Y quizás vos me decís que me va a poner mal estar así, pero lo voy a tener que hacer hasta que me tenga que ir", aseguró Juliana.

"Suavecito como colita de bebé", señaló de manera sarcástica Romina, una vez que Furia terminó con su monólogo, y luego le replicó: "Yo tengo mis momentos que agarro mi cabra y duermo con mi cabra, tengo mis cosas. Soy un varieté de imágenes. Hay ciertas cosas que no me banco y la falta de respeto es una de ellas. Y yo reacciono desde esa manera, no te voy a decir '¿por qué me hiciste eso delante de todos?' no. Voy, te encaro y te canto las 40. ¿Te gustó hacerte el mafioso? Listo, fumátela. Después no te hagas el buenito".