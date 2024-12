Una participante de Gran Hermano imitó a Anto Pane y logró lo que ella no puede desde 2015

El pasado lunes, Santiago Del Moro dio inicio a una nueva temporada de Gran Hermano: los nombres filtrados en redes sociales no ingresaron, pero las 22 personalidades elegidas no defraudaron y dieron qué hablar. Eso sí, los usuarios de X opinaron y no se salvó ni uno; además pidieron por una influencer en particular... Anto Pane.

Desde 2015 la influencer, ferviente militante de Eva Perón, intenta ingresar a la casa más famosa del país. Año tras año su nombre está dentro de las especulaciones de posibles participantes, y los cibernautas ruegan por su presencia, sin embargo la producción no la elige.

La historia de Anto Pane que ilusiona a sus fanáticos que desean verla en Gran Hermano

Pese a que la puerta de Gran Hermano se abrió el 2 de diciembre y recibió 22 participantes, nada asegura que no aparezcan nuevas personalidades. Anto Pane ilusionó a sus fanáticos con una historia en Instagram: "¿Estás lista para entrar mañana?", se lee en la captura de Whatsapp que compartió: "A nada de saltar el paredón y meterme a ubicar a algunas ", contestó la protagonista.

Aunque sus fanáticos desean verla en la pantalla de Telefe, esto no será posible por lo menos en los próximos días, ya que la joven no permanece aislada como el protocolo del juego indica. Y no sólo postea en redes sociales, aunque disminuyó su interacción, sino que además se mantiene activa en las plataformas de mensajería.

La modelo no está contenta con algunas participantes de esta nueva edición y no tuvo problemas en exponerlo. Esto podría ser porque una de las nuevas competidoras copió su casting para ser elegida: " Soy una chica amada u odiada, no tengo punto medio ", fue la pase que en 2015 despertó el interés en Pane. Cuando Santiago Del Moro dio pase a la presentación de Keila Sosa, la joven tiene 28 años y oriunda de Tigre, impactó que usó la misma frase que la influencer.

Por otro lado, las personalidades de ambas prometen ser mediáticas con muchos brillos y con exabruptos. La primera en ingresar a la casa esta edición 2025 juró que quiere ser famosa desde que tiene tres años y su mayor problema es que "primero habla y después piensa", otra coincidencia con Antonella.

Keila no solo se ganó el odio de Anto Pane por ser su copia sino que además, en sus primeras horas dentro de la casa, apuntó contra otra figura fuerte del reality show: se trata de Juliana Scaglione, más conocida como Furia: le pidió a sus amigos no ser como la doble de riesgo y sus compañeros. Cabe recordar que en la edición pasada predominó el juego, la estrategia y la violencia.