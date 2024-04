Virginia detonó a la producción de Gran Hermano: "No hay nada limpio acá, cagan a la gente"

A casi cinco meses de su comienzo, está más que claro que Gran Hermano ya podría cambiar su nombre a algo más real e identificativo a "Gran Armado". Es que si bien en el primer mes no se vieron diversas manos negras modificando el juego, con el correr de las semanas hubo evidentes manejos que dejaron en claro que el juego, el show e incluso lo que hace cada participante, depende pura y exclusivamente de la producción.

No es la primera vez que un participante habla de que la producción "no cumple con el reglamento" o que las cosas "no son limpias" a la hora de hablar del juego, o mismo que hay distintas dudas entre los "hermanitos". Incluso, en varias ocasiones se los vio hablando sobre "Gran Primo" -así llaman a la producción- asegurando que les brindan información del afuera o cómo están siendo vistos.

Algunos de los "hermanitos" de Gran Hermano 2024

Pero más allá de los datos que les aporta "Gran Primo" y que obviamente cambian el juego y la perspectiva de cada uno, hay distintas formas dentro del reality que no son agradables para quienes llevan conviviendo hace cuatro meses soportando todo lo que venga desde arriba simplemente para poder lograr el objetivo de ganar.

Ahora, quien se mostró totalmente indignada por aquella cuestión fue Virginia Demo tras asegurar que, por culpa de la producción, "no hay nada limpio" en el juego y las estrategias que plantean ellos para el programa. Es que, a decir verdad, algo de razón tiene la participante del reality porque, justo el día de la gala de nominación pasó algo insólito que dejó todo en evidencia.

Así empezó todo

Antes del comienzo de la gala y de que los "hermanitos" deban realizar sus votos, sonó el teléfono rojo y el beneficio en cuestión era que, quien atienda podía ver en vivo dentro del zoom cómo nominan sus compañeros. Como si eso fuese poco, el elegido para observar la gala también contaba con el beneficio de votar último para definir y cerrar los votos.

Pero lo que pasó fue aún más injusto: sonó el teléfono y los únicos que corrieron a atenderlo fueron Nicolás Grosman junto a Martín Ku y como ambos lo hicieron a la vez y rompieron el teléfono arrojándolo al piso.

Martín Ku

Así fue como Gran Hermano les otorgó que decidieran por elección propia pasarle el beneficio a un compañero y ellos, claramente, eligieron a Bautista Mascia. Es decir, el grupo de "Los Bro" se benefició y se manejó como quiso con total impunidad.

Sin embargo, eso no fue lo peor. El oriundo de Uruguay se dirigió hacia el zoom y, como si estuviese en su casa, sentado, cómodo y comiendo sushi, comenzó a ver como nominaba cada uno de sus compañeros que contaron en el confesionario sus estrategias, manejos y todo lo que buscaban a la hora de dirigir sus votos.

Bautista observó y anotó todos los votos de sus compañeros en las nominaciones.

Cuando terminó la gala, Bautista se acercó a sus compañeros y les contó que pudo ver a quién nominó cada uno y eso al grupo de "Los Bro" les vino excelente para medir la casa para saber qué piensa cada uno, mientras que al resto de los compañeros no los dejó muy contentos porque en teoría, lo que pasa en el confesionario es algo confidencial entre los "hermanitos" y Gran Hermano.

La fuerte reacción de Virginia

Virginia, a quien llaman "la quejosa" dentro de la casa, hizo lo propio y se quejó con suma razón mostrando la indignación que tiene tras ver que día tras día, Gran Hermano modifica el reglamento, rompe hasta los propios secretos de los participantes y no sólo eso, sino que cada vez que tiene que sancionar a los "hermanitos" por complot o por dialogar cosas prohibidas, lo hacen sin problema aun sabiendo que ellos son los primeros en corromper el programa.

"Me parece mal y lo voy a ir a hablar con Gran Hermano. Me parece para el ort* porque es siempre lo mismo. No hay nada limpio. Después se enojan cuando uno hace complot y posta que es una mier**. Me parece muy mal y así te lo digo, Gran Hermano. También te lo voy a decir en el confesionario", lanzó.

Virginia confesó estar "cansada", que "le sacan las ganas" y que estaba "harta" de lo que hacían desde la producción porque el programa no sirve para crear juegos ni estrategias como lo piden. "Tenés razón, no es para nada limpio", acotó Zoe Bogach.

En ese entonces Bautista, que se reía y aclaraba que fue un "súper beneficio" y que "no pasaba nada" con el resto de los participantes porque ni siquiera sabía todavía de qué manera iba a utilizar toda la información que tuvo, Virginia le retrucó aún más enojada y recalcó una vez más que todo es desleal: "No es un beneficio, eso cagar al resto de la gente y me parece malísimo".

Virginia aseguró que la producción no hace "nada limpio" en el programa.

En esa misma línea, confesó que el hecho de "cag** al resto de la gente" es algo que se volvió cotidiano en programa por parte pura y exclusivamente de la producción. "Viene pasando todo esto y así va. Es todo una mier**. No te dan ganas de hacer estrategias, no te dan ganas de nada. Ya venimos de dos placas del ort* y me parece para el cul* que ahora hagan esto, que querés que te diga".