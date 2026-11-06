El Gobierno niega que Santiago Peña haya ingresado a la Argentina tras renunciar a la Presidencia de Paraguay

El Gobierno nacional descartó este jueves la posibilidad de que el renunciante presidente de Paraguay, Santiago Peña, haya ingresado a la Argentina, como especulaban legisladores paraguayos luego de que voceros de la Presidencia de ese país dijeran desconocer el paradero del funcionario.

Distintas fuentes de la Casa Rosada se encargaron de hacer saber en varios medios que "no hay nada" de eso, ante las sospechas de que Peña, de 47 años, haya dejado el país en un avión privado supuestamente rumbo a la Argentina, precisamente a la provincia de Mendoza.

En medio de la tumultuosa sesión bicameral del Congreso de Paraguay, la diputada Yohanna Ortega y el senador Rubén Velázquez lanzaron la versión de la supuesta huida de Peña hacia territorio argentino tras presentar su renuncia. "Tenemos la información que ya salió del país sin comunicar", dijeron los legisladores. Incluso Velázquez fue más allá y, con el micrófono en mano durante su turno de exposición, apuntó a un supuesto pedido de asilo al presidente Javier Milei, mientras el mandatario argentino se encontraba en pleno vuelo desde Madrid a Buenos Aires tras participar de la Cumbre Iberoamericana.

Renunció Santiago Peña

En ese sentido, Velázquez dijo: "Creo que a Argentina, es lo que estábamos escuchando. Aparentemente solicitó asilo a Javier Milei... Presumimos que se fue fuera del país".

Ante esas declaraciones y las especulaciones lanzadas por los medios de Paraguay que consultaban también a funcionarios de aviación civil y al vocero presidencial, Guillermo Grance, quien admitió no saber dónde se encontraba Peña tras presentar la renuncia.

milei y pena

Poco después, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva, afirmó por A24 que estaban "monitoreando la situación, tanto de los pasos fronterizos de Paraguay como de Brasil cada media hora. Hasta este momento es negativo de todo lo que me está pasando Migraciones".

En ese marco, en Asunción, desde la Casa de Gobierno Mburuvicha Róga el director general de Información Presidencial de Paraguay, Guillermo Grance, comentó que durante este jueves "estuvo todo el tiempo en contacto con su equipo de comunicación" para grabar el mensaje en video tras firmar la renuncian que envió al Senado.

Y, aclaró que "luego de grabar el video, firmar el documento y retirarse" Peña expresó su preocupación para que "todos los ahorristas recibieran su dinero". Respecto de su paradero, esta noche, reveló: "Por motivos de seguridad no puedo decir donde se encuentra, pero está en el país, y en la capital", Asunción.

Queridos compatriotas: Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas. Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

El renunciante presidente de Paraguay sumó aún más incertidumbre en el atardecer de este jueves sobre su paradero dado que publicó un mensaje en su cuenta de la red social X donde afirmó que se presentará ante el Congreso que avanza con el juicio político en su contra para "ejercer el derecho a la defensa".

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", confirmó Peña.

El juicio político, según fuentes parlamentarias de Paraguay, podría comenzar este mismo viernes en el Congreso que funciona en la ciudad de Asunción, la capital del país, con lo que varios legisladores daban por entendido que Peña seguía en territorio paraguayo.



















