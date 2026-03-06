Pampita firmó un contrato con la TV Pública por 25 millones de pesos y Yanina Latorre la liquidó: "Es un escándalo"

Luego de que se revelara que Carolina "Pampita" Ardohain cobrará 25 millones de pesoes por grabar tres programas para la TV Pública, no sería extraño que el presidente Javier Milei la bautizara con algún mote extraño, como hizo alguna vez con Lali Espósito y María Becerra, a quienes llamó "depósito" y "BCRA" por los supuestos montos exorbitantes que recibían del Estado por realizar sus shows. ¿Acaso podría cambiar su apodo por "Platita"?

La revelación del abultado monto que la modelo recibirá por parte de las arcas estatales salió a la luz por parte de Yanina Latorre, quien al aire de su programa SQP de América TV, reveló la auspiciosa cifra. "La contrata el canal por cuatro días de trabajo. Lunes, martes, miércoles y jueves. No es que va a trabajar un mes. Le van a pagar 25 millones de pesos. TV Pública, que no hay rating. Que no lo gana Wanda (Nara) por mes conduciendo Masterchef", señaló.

La comparación realizada por la periodista entre ambas conductoras fue contundente, ya que el tanque de Telefe es el producto que más rating registra y la figura de la ex de Mauro Icardi es hasta de trascendencia mundial, además de ser rendidora en cuanto a la audiencia. No es el caso de la modelo. "Recordemos que tuvo Pampita Online en Telefe y no le fue bien y pasó al cable", remarcó Latorre.

La referencia de la pareja de Diego Latorre es en relación a un programa que tuvo en la señal de Masterchef, pero que no logró hacerse de un consolidado rating, de acuerdo a las expectativas del canal. Tras ese fracaso fue que la producción continuó desde Ciudad Magazine, una señal más modesta y acorde a su rendimiento.

Yanina Latorre cuestionó los 25 millones de pesos que cobrará Pampita por cuatro días de trabajo en la TV Pública.

"¡Es la TV Pública! Y por más que sea Pampita, ¿cuánto puede medir?", insistió la ex angelita de LAM en su reclamo. Al mismo tiempo, cabe recordar que la top model también estuvo al frente de Los 8 Escalones en El Trece, un formato exitoso y rendidor de acuerdo a las expectativas moderadas del canal del grupo Clarín.