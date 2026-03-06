Fuerte cruce mediático por una entrevista a Rabbani: Feinmann explotó contra el streaming de Azzaro

Una entrevista terminó desatando una batalla mediática en redes sociales. El periodista Eduardo Feinmann lanzó durísimas críticas contra el streaming de Flavio Azzaro después de que uno de sus programas entrevistara al clérigo iraní Mohsen Rabbani, señalado por la Justicia argentina como uno de los responsables intelectuales del atentado a la AMIA. La entrevista se emitió en el ciclo "Un Mañanero", del canal AZZ Stream, y generó un fuerte rebote político y mediático.

Feinmann explotó contra el streaming de Azzaro

Durante la charla, Rabbani sostuvo: "Para nosotros son amigos y siempre trabajamos juntos", al tiempo que descartó que el "posicionamiento" del gobierno de Javier Milei convierta a la Argentina en un "objetivo" de Irán. La aparición del clérigo en el programa fue suficiente para que Feinmann reaccionara con furia. Desde su cuenta personal de X, el conductor descargó un mensaje demoledor contra el canal y contra el equipo del programa. "¿Ustedes imaginan un medio estadounidense entrevistando a Bin Laden? Acá en Argentina entrevistaron al asesino y terrorista Moshen Rabbani, que fue uno de los responsables del atentado a la Amia", arrancó.

Y señaló: "Más de 85 muertos, cientos de heridos dejó ese acto criminal. Un acto de terrorismo es un acto de Lesa Humanidad, y estos impresentables le dan micrófono, en una nota mimosa, donde hasta le preguntaron qué pensaba de la detención de CFK. Programa: Un Mañanero / AZZ Stream // Lunes a viernes de 10 a 12 hs. Con Andy Cánepa, Andrea Rincón, Alan Fallabrino, Lucas Mella, Delfi Sciannamea. Director General: Sebastián Pedrón. Responsable de AZZ: Flavio Azzaro. Asco dan". La publicación encendió la polémica y rápidamente tuvo respuesta del propio canal.

Feinmann explotó contra el streaming de Azzaro

El primero en contestar fue el director general del streaming, Sebastián Pedrón, que defendió la entrevista y lanzó un dardo directo contra Feinmann. "Hola @edufeiok Esto que te da asco se llama 'hacer periodismo', que quizá es algo que hace mucho vos no haces. Si lo creés oportuno, la próxima vez en lugar de mandar el móvil al canal, te invito a que me llames asi te cuento cómo se hace. Ah, y gracias por la réplica", escribió.

La cuenta oficial del canal también se sumó al contrapunto con un mensaje irónico: "Eduuuu Eduuuu... Como gran referente periodístico que sos para este canal, sabrás que entrevistar a un personaje no necesariamente te hace apoyar sus ideas... ¿O vos le hacés entrevistas solamente a los que representan lo que pensás?". Lejos de calmar las aguas, la respuesta del canal terminó por enfurecer aún más al periodista, que volvió a la carga.

En su cuenta de X, Feinmann remarcó: "No se trata de ideas. El terrorismo no es ni de derecha ni de izquierda. Es terrorismo, punto. Entrevistaron a un terrorista. Le sobaron el lomo. Hasta le preguntaron que opinaba de la detención de CFK. Asco dan. Colaboracionistas de terroristas". El propio conductor del ciclo, Andrés Cánepa, también salió a responderle con un mensaje más extenso, en el que explicó el enfoque de la entrevista y defendió su valor periodístico.

Feinmann explotó contra el streaming de Azzaro

Primero, le habló directamente a Feinmann: "Hola Eduardo. Respeto tu laburo y admiro tu recorrido de tantos años. No creo que sea coherente medir con la moral una entrevista, menos de este tipo. En la nota le preguntamos 4 veces por el tema AMIA y hasta asegura querer comparecer ante la justicia si le llega la carta diplomática". Y en el mismo mensaje agregó: "En términos personales, creo que Irán es un régimen antidemocrático y teocrático, que debe dar respuestas internacionales por las atrocidades que comete con su propio pueblo y el peligro al que sumerge a toda la región de medio oriente".

Feinmann explotó contra el streaming de Azzaro

De acuerdo con Cánepa, "en lo que respecta a lo local, tiene que presentarse y dar explicaciones -si las tiene- ante un juzgado ordinario por las víctimas de semejante atentado". Y cerró con una crítica a quienes opinaron sin ver la entrevista completa: "No sé si pudiste escuchar la media hora que duró la entrevista, pero allí está claro. Un recorte de Instagram no es el trabajo periodístico realizado. Y si no tuviera valor periodístico, no habría generado tanto rebote. Cualquier cosa tu movilero que vino a esperarme al canal tiene mi número", sentenció.

Feinmann explotó contra el streaming de Azzaro

Horas más tarde, Cánepa volvió a referirse al tema con otro mensaje. "Buen día. Ayer sacamos a Mohsen Rabbani al aire en Un Mañanero por @azzenstream y tuvo el rebote lógico. Algunos colegas se pusieron a hacer periodismo de periodistas, sin siquiera ver la nota entera. Pero en gran mayoría citaron y felicitaron por la nota. Toda de la producción, la mejor del mundo", dijo. Sin embargo, ninguna explicación alcanzó para desactivar el enojo de Feinmann. El periodista cerró la discusión con un último mensaje lapidario: "Asco dieron siendo colaboracionistas de los asesinos, terroristas, que planearon el atentado a la Amia", concluyó.