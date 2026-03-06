Escándalo en Gran Hermano: un supuesto porro "del confesionario" y una ruptura amorosa en vivo sacudieron la casa

La casa de Gran Hermano vuelve a estar en el centro de la polémica. A menos de dos semanas del inicio de la edición "Generación Dorada", el reality sumó dos episodios que encendieron las redes: una insinuación sobre el ingreso de marihuana a la casa y una ruptura sentimental transmitida en vivo que dejó atónitos a los seguidores del programa. Durante las últimas horas del jueves comenzó a circular un clip que muestra a la participante Danelik conversando con otras jugadoras dentro de la casa.

En el video se la ve eufórica y dando saltos mientras propone salir al patio con una invitación que rápidamente se volvió viral. "Vamos a fumarnos un porro afuera, ¿querés?", consulta a sus compañeras. Ante la falta de respuesta de una de ellas -que estaba de espaldas a la cámara- la participante redobló la apuesta y lanzó una frase que generó revuelo inmediato: "Vamos, sí tengo. Me pasaron uno del confesionario".

El comentario ya había encendido las alarmas, pero lo que dijo después multiplicó las dudas sobre el origen del supuesto cigarrillo: "Me tiraron uno los de la cancha", añadió. La frase abrió una catarata de especulaciones entre los seguidores del programa: ¿fue un chiste improvisado o realmente alguien del exterior le alcanzó un porro? La reacción del reality fue inmediata. Apenas se escucharon las polémicas declaraciones, la transmisión en vivo se interrumpió momentáneamente.

Esto, claro está, no hizo más que alimentar las teorías en redes sociales. Históricamente, la casa del programa está ubicada junto a un complejo de canchas de fútbol. Por eso, el comentario de la participante también disparó otra hipótesis entre los fanáticos: que el cigarrillo podría haber llegado desde el exterior, lo que pondría en duda el nivel de aislamiento que promete el formato. Pero el escándalo no terminó ahí.

En paralelo, la misma edición del programa protagonizó un momento inédito: la primera ruptura amorosa unilateral en plena transmisión. La protagonista fue Luana Fernández, quien durante la gala del jueves se acercó al stream del programa para enviarle un mensaje directo a su novio desde el interior de la casa. "Espero que le vayan a llegar ese mensaje a mi novio. Nada, yo te dejo el camino libre para que realmente hagas lo que tengas que hacer y reencontrarnos cuando yo salga de la casa, sea en el tiempo que sea", expresó frente a cámara.

Según explicó, la decisión responde a la necesidad de preservar su estabilidad emocional durante el juego. "Espero que estés bien. Gracias por tanto, gracias por todo lo que me diste, por ayudarme. Y vamos a seguir, obviamente, porque tenemos muchos proyectos juntos. Pero bueno", dijo. Luego profundizó en el motivo de la ruptura: la presión emocional del encierro y las dudas que le genera convivir con otras personas dentro de la casa. "Por el momento, yo quiero que vos estés bien y quiero también estar bien yo y no quiero cargar con un peso de que si en algún momento pasa algo, es decir, me siento una mierda porque no estoy cagando, me siento una mierda porque estoy sintiendo cosas por otra persona. Y que sea lo que tenga que ser porque yo lo dejo todo en las manos de destino", explicó.

Finalmente, dejó claro que su prioridad es el juego: "Vine a jugar y voy a llevar el juego en mi mente y en mi corazón 24-7", sentenció.