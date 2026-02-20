A 180 y sin frenos: quién es Milagros de Simone, la joven que se grabó cruzando semáforos en rojo y a toda velocidad en Berisso

El rugido del motor, el velocímetro trepando sin control y una frase que hiela la sangre: "¡Nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos a 180! Daleeee". En menos de un minuto, un video grabado en las calles de Berisso se convirtió en símbolo de una temeridad que pudo terminar en tragedia. La protagonista fue identificada como Milagros de Simone. Al volante, vestida con un saco rojo y remera negra, avanzó por varias cuadras sin detenerse en al menos tres semáforos en rojo.

A su lado, una amiga filmaba la secuencia y celebraba la maniobra. "¡Dale, pendeja!", se la escucha decir mientras apunta la cámara al tablero y registra cómo la aguja del tacómetro sube hasta los 180 kilómetros por hora. La escena ocurrió a plena luz del día. No hubo frenadas, no hubo titubeos. Solo velocidad extrema en una zona urbana, con cruces abiertos y circulación habitual.

La conductora no bajó la marcha en ningún momento, exponiendo no solo su vida y la de su acompañante, sino también la de cualquier automovilista o peatón que pudiera cruzarse en su camino. Cuando el vehículo alcanzó el pico de velocidad, las jóvenes estallaron en euforia: "Nos pasamos, lo pasamos. ¡¡¡Vamos a 180!!! Vamos para ciento ochenta, vamos para ciento ochenta. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va, va, va, va, va, va, va, va".

El grito celebratorio terminó de sellar un registro que, al viralizarse, generó indignación masiva. Tras la difusión, la amiga que publicó el video intentó bajar el tono del escándalo con una aclaración en Instagram: el hecho ocurrió "el anteaño pasado", en referencia a 2024. Pero el paso del tiempo no diluyó la gravedad de lo ocurrido. En redes sociales, miles de usuarios reclamaron sanciones y cuestionaron la falta de conciencia al volante.

Una joven cruzó semáforos en rojo a toda velocidad en Berisso

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron que ya trabajan para identificar a la infractora y avanzar con las medidas correspondientes. La intervención oficial busca determinar responsabilidades en una conducta que constituye una grave infracción y que pudo haber terminado en una tragedia irreparable. El caso inevitablemente remite a un antecedente cercano y doloroso: el de Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", quien en abril de 2024 atropelló y mató al motociclista Walter Armand en La Plata, tras circular a alta velocidad y cruzar semáforos en rojo.

Una joven cruzó semáforos en rojo a toda velocidad en Berisso

Alvite permanece detenida con prisión domiciliaria y espera el juicio que se realizará en noviembre. Las similitudes estremecen: velocidad extrema en zona urbana, cruces en rojo, una acompañante, la exposición en redes. La diferencia, esta vez, fue el azar. No hubo una víctima fatal. Pero el riesgo fue real, concreto y medible en kilómetros por hora. Mientras la conductora de Berisso eligió no hacer declaraciones públicas, el video sigue circulando en las redes sociales.