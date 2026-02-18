Rumores de censura en América TV: el escándalo que enfrenta a Beto Casella con Yanina Latorre

Hace ya un tiempo, Yanina Latorre y Beto Casella no se pueden ni ver las caras. Sin embargo, hasta ahora habían mantenido cierta cordura al ignorarse públicamente. Eso cambió en los últimos días, cuando la guerra revivió con más fuerza que nunca y salió a la luz un trasfondo que los protagonistas no querían exponer.

El escándalo se desató tras el anuncio de la salida de Casella de Canal 9 y de Bendita TV, ciclo que condujo durante 20 temporadas. De allí pasó directamente a América TV, movimiento que habría generado tensiones internas. La situación se intensificó luego de que Joe Fernández, compañero suyo en Rock & Pop, realizara repudiables comentarios sobre Valentín Fresno, bailarín del Teatro Colón.

Nuevo capítulo en la guerra entre Yanina Latorre y Beto Casella

A partir de ese episodio, las críticas contra Beto no tardaron en llegar, especialmente por parte de Ángel de Brito, quien lo cuestionó con dureza en redes sociales. Luego se sumó Latorre y ambos protagonizaron un fuerte cruce en X, lo que terminó de escalar la tensión.

En las últimas horas también circuló el rumor de que las autoridades de América TV habrían prohibido a los programas del canal referirse al escándalo que involucró a Casella y a Fernández. Aunque desde la emisora intentaron desmentirlo, las versiones ya estaban instaladas y fue Jorge Rial quien decidió profundizar sobre el tema.

Sigue la guerra entre Beto Casella y Yanina Latorre: la conductora lo tildó de ''homofóbico'' y ''misógino'', lo acusó de usarla para ''desviar el foco de la cancelación'' y aseguró que su descargo fue ''desafortunado''.pic.twitter.com/SSfqjqng4D — MDZ Online (@mdzol) February 16, 2026

"El tema es que debuta Beto Casella y en América prohibieron terminantemente tocar el tema del bailarín del Teatro Colón. De hecho, te cuento que el presidente de APTRA, Luis Ventura, tiene grabado un programa de Secretos Verdaderos con Beto Casella y no saben qué hacer", dijo en la última transmisión de Argenzuela.

Rial también hizo referencia a un fuerte rumor interno: "El rumor que corre adentro, para mí no es verdad, es que Beto sería el que más cobra dentro de esa productora. Productora que no solo tiene a Yanina sino también a Ángel de Brito".

Jorge Rial detalló sobre la polémica entre Yanina Latorre y Beto Casella

El tema no quedó ahí. El periodista agregó más información a través de su cuenta en X: "El quilombo entre @elbetocasella y @yanilatorre supera lo mediático. Está trayendo quilombo entre América TV y la productora Mandarina TV", comenzó.

Es así el escándalo también involucraría al dueño de la productora: "La gente del canal señala la mala gestión de Mariano Chihade en el conflicto. Y todavía no volvió Ángel De Brito de sus 'coincidentes' vacaciones con el debut de Casella", dijo, y cerró con ironía: "Un recreo en medio de tanto quilombo político. Perdón".