Desgarrador relato del padre de Kim Gómez a horas del juicio: "Revivir todo es duro, es cruel"

Este jueves comienza en La Plata uno de los juicios más esperados y conmovedores del último año. Marcos Gómez, padre de Kim, la niña brutalmente asesinada durante un violento robo, enfrentará el doloroso reto de revivir el trágico episodio que destrozó su vida. Con la firme convicción de que su hija merece justicia, Marcos se prepara para ser "la voz de Kim" ante el tribunal.

El caso que conmocionó a la comunidad platense involucra a un chico de 18 años, quien será juzgado bajo la Ley Penal Juvenil debido a que el crimen fue cometido cuando tenía 17 años. Esto implica que, aunque acusado de homicidio en ocasión de robo, podría recibir una sentencia reducida. Además, un menor de 14 años también está señalado como partícipe del crimen, pero al no ser punible por su edad, se encuentra recluido en un instituto de máxima seguridad.

Kim Gómez, de 7 años, fue asesinada por dos menores de edad en La Plata

En diálogo con Agencia Noticias Argentinas (NA), Marcos compartió cómo enfrenta los días previos al juicio. "Estuve aislado lunes y martes. Me vine a la playa a tratar de encontrar un poco de tranquilidad para todo lo que viene", confesó y siguió: "Necesitaba mojarme los pies en el mar para volver y estar óptimo para lo que viene. Revivir todo es duro, es cruel", agregó.

El juicio llega en un mes particularmente difícil para la familia Gómez. Además del inicio del proceso judicial, se aproxima el primer aniversario del crimen que les arrebató a su hija. Como si esto fuera poco, Marcos también vivió su primer cumpleaños sin Kim: "Es complicado. El domingo fue mi cumpleaños y se trató de la primera vez que lo paso no siendo feliz. Siempre lo fui y le agradecí a la vida, pero este año me tocó algo que jamás pensé", expresó.

Pedido de justicia por Kim Gómez

Así las cosas, el juicio se llevará a cabo en el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata y se extenderá por ocho audiencias. Se espera que antes de finalizar febrero se dicte sentencia. Marcos decide enfrentar este proceso con valentía y determinación: "Vamos a estar presentes siendo la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece ", afirmó.

Con la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, Marcos se posiciona del lado de su hija pero nunca deja de reflexionar sobre cómo influirá también en los menores que delinquen. Es por eso que, junto con otros padres que sufrieron tragedias similares, llevó su lucha al Congreso: "Fui para luchar, como otros padres", explicó sobre su reciente participación en las discusiones legislativas y completó: "Estar ahí, escucharlos hablar, salir en la televisión a tratar de explicar las cosas que hay que hacer y lo que uno siente, es muy movilizante", añadió.

Kim y su papá Marcos Gómez

Mientras el tribunal se prepara para escuchar los testimonios y evaluar las pruebas, la carita de Kim sigue presente en cada rincón de La Plata. Su padre, con una mezcla de dolor y coraje, promete no descansar hasta que se haga justicia. "Ella lo merece", repite como un mantra, recordando a todos que detrás de los fríos expedientes judiciales hay una vida truncada y una familia destrozada.

El juicio por el crimen de Kim Gómez no solo busca esclarecer los hechos y castigar a los culpables; también representa una lucha por devolverle algo de paz a una familia marcada por el horror. La voz de Marcos será la voz de Kim en este proceso, una voz que clama justicia entre lágrimas y recuerdos imborrables.