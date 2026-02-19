Explosivo descargo de Cinthia Fernández tras el mensaje de Moria Casán: "¿Qué le hice?"

El clima en los pasillos de El Trece está que arde y la estabilidad de una de sus figuras pende de un hilo. Lo que comenzó como un roce mediático entre Cinthia Fernández y Elba Marcovecchio terminó dinamitando el vínculo de la panelista con Moria Casán y abrió una nueva interna en el ciclo.

La conductora se expresó en X: "La silla vacía es la k corresponde a la persona k viene 2 veces a la semana, si seguiste el programa, anda para atrás y veras k ella es la única creo k arreglo 2 veces de star, no caigas en la trampa de las k les gusta el show ,pero hacen como k se toman todo personal y despues me mandan WhatsApp disculpándose. Todo bien con todxs todas y los nuevos therians ,k necesitan su hábitat, Elba mandó al chihuahua a la cucha y tal vez necesitan oxígeno de un parke y no aire televisivo".

El mensaje de Moria Casán que desató la furia de Cinthia Fernández

Ni lenta ni perezosa, Cinthia salió a defenderse y se dio por despedida: "Somos todos una manga de estúpidos o tenemos todos problemas de interpretación pero si yo no me equivoco este mensaje me está invitando a irme", comenzó en una historia de Instagram grabada en modo selfie.

Según la mediática, se encontró con su celular explotado de mensajes preguntando si renunció a La Mañana con Moria o si la despidieron: "La verdad que este mensaje me da vergüenza", no se achicó ante La One y siguió: "La verdad que así no se conduce un equipo. La falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es ¿qué le hice?".

Según Fernández, no tiene problema en ser desvinculada del programa; lo que sí cuestionó fueron las formas de hacerlo público en redes sociales: "Me agarras de manera privada me decís los motivos, o mismo la producción", reprochó tras levantarse y ver el tuit que interpretó como una amenaza.

Además de cuestionar los cruces digitales, Cinthia apuntó contra la falta de compañerismo. Según la panelista, solo le hizo una pregunta a Elba Marcovecchio que no pudo contestar: "Vos como conductora me tenés que apoyar o a lo sumo respetar...o me agarras y me decís 'che Cinthia la verdad que esto no me gustó esto o quiero que pase más'".

La comunicadora no se achicó y defendió su desempeño al aire: "En todos los cruces fui súper efectiva, mi laburo está bien hecho. Y no es de soberbia porque a los números me remito", aseguró, y sostuvo que los recortes que circulan en Instagram con más de un millón de reproducciones la tienen como protagonista.

Fernández volvió a hacer hincapié en la entrevista con Elba: "Durante la nota me boludearon, después de la nota me boludearon... sigue, sigue y sigue", y dejó en claro que no se encuentra en una situación crítica que la obligue a tolerar destratos por necesidad económica, como admitió que le ocurrió en el pasado.

Cinthia Fernández no se achicó contra Moria Casán

En medio del cruce, Cinthia también expuso lo que describió como el costado más oscuro de la televisión: trabajo sin cobrar durante meses, en negro, sin vacaciones y despidos injustificados y sin explicaciones: "Y no vayas a hacer un juicio porque te cierran las puertas".

Para cerrar, Cinthia Fernández se mostró agradecida con la producción por el lugar que le dio y aclaró que no tiene nada personal contra la conductora, aunque no avala las formas: "No me va a callar nada", advirtió, dejando en claro que no aceptará ningún intento de censura.