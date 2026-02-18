"A mi mamá la están encontrando parte por parte": descuartizaron a una jubilada y hallaron sus restos calcinados

La noche festiva terminó en una pesadilla. Lo que empezó como una salida a los corsos terminó con un crimen brutal que paralizó a la ciudad de Termas de Río Hondo. Ramona Emilia Medina, de 65 años, salió de su casa el domingo. No regresó. Su familia denunció su desaparición y durante horas la buscaron sin imaginar el horror que vendría después. El lunes por la noche apareció la primera señal: restos humanos parcialmente incinerados, envueltos en una frazada, abandonados en un descampado detrás del cementerio. Era ella. Horas después, los investigadores constataron que la mujer fue descuartizada.

Ricardo Luis Bustamante, de 38 años, apodado "El Chuky"

El hallazgo llevó a los policías a una vivienda del barrio Herrera El Alto. Allí detuvieron a Ricardo Luis Bustamante, de 38 años, apodado "El Chuky". Según la investigación, el sospechoso habría confesado el femicidio y señalado dónde dejó el cuerpo. Ahora la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de la víctima: un remisero declaró haberlos visto juntos y alcoholizados, pero se negó a trasladarlos. La autopsia deberá determinar si fue asesinada antes de ser quemada y si hubo más personas involucradas.

La conmoción explotó en las calles. Familiares y vecinos cortaron el tránsito frente a la comisaría para exigir respuestas. Su hija, Edith Medina, habló quebrada con El Liberal: "A mi mamá la están encontrando parte por parte, y es algo cruel". La mujer contó que su madre atravesaba un estado de vulnerabilidad por depresión y una cirrosis descompensada. Y apuntó directamente contra el detenido: "Me gustaría saber si mi mamá no ha sufrido cuando ha recibido tremenda tortura".

Y añadió: "No creo que haya una persona tan cruel como este tipo, que le hizo tanto daño a una persona indefensa". La víctima había iniciado hacía poco tiempo una relación con Bustamante. La familia asegura que desconocía antecedentes. "Si yo hubiese sabido que era golpeador, que tenía denuncias, que tenía restricción de acercamiento, hubiese cortado esa relación", declaró la joven. El reclamo es claro: encontrar todos los restos y entender por qué ocurrió. "Voy a presentar un abogado porque necesito saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad. ¿Qué le hizo para que él llegara a hacerle lo que le hizo?", sentenció.

Y cerró con un pedido que resume el dolor: "Quiero estar tranquila sabiendo que mi mamá está descansando en paz". La principal hipótesis es femicidio. Los peritos intentan establecer si la mujer fue incendiada con vida, la hora de muerte y si actuó más de una persona. Mientras tanto, la ciudad entera quedó marcada por la escena: una jubilada que salió a una fiesta popular y volvió convertida en una búsqueda forense.