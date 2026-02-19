Discusión fatal entre dos hermanos y una confesión desgarradora: "Me mandé una cagada..."

La localidad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, se vio sacudida por un escalofriante caso de homicidio que dejó a los vecinos conmocionados. Un hombre de 35 años, identificado como N.B., confesó haber asesinado a su propia hermana, Sabrina Berardi, de 37 años, tras una violenta discusión en su casa.

El caso salió a la luz el miércoles 18 de febrero, cuando el acusado se presentó en la comisaría local y admitió el crimen. Sin embargo, antes de entregarse a las autoridades, N.B. relató lo sucedido a un compañero de trabajo, quien jugó un papel crucial al convencerlo de que no intentara ocultar el cuerpo y enfrentara las consecuencias de sus actos.

N.B. intentó enterrar el cuerpo de su hermana pero un compañero de trabajo lo instó a entregarse

De acuerdo con fuentes judiciales, el hombre había solicitado una pala a su compañero con la intención de enterrar el cuerpo de su hermana en el fondo de su vivienda, ubicada en el Barrio Procasa 1. Al ser interrogado por su compañero sobre lo que pretendía hacer, N.B. respondió con frialdad: " Me mandé una cagada. Maté a mi hermana ".

Las autoridades se dirigieron al lugar del hecho tras la confesión del sospechoso, donde encontraron el cuerpo sin vida de Sabrina tirado en el piso de uno de los dormitorios. Según los primeros datos de la investigación, la víctima había regresado recientemente a Las Flores tras pasar varios años viviendo en otra ciudad. La discusión fatal entre los hermanos habría comenzado durante las primeras horas del día y escalado hasta un ataque violento que culminó en tragedia.

La Fiscalía de Azul, a cargo del caso, ya espera los resultados definitivos de la autopsia para confirmar la causa exacta del fallecimiento, aunque todo apunta a que la agresión fue de extrema violencia. Mientras tanto, N.B. permanece detenido bajo la carátula de " homicidio agravado por el vínculo ".

Además, los investigadores buscan determinar si existían antecedentes de violencia familiar o problemas previos que pudieran haber desencadenado este trágico desenlace. Los vecinos del barrio describieron a la familia como reservada y dijeron no haber notado señales alarmantes antes del crimen.