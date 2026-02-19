Inquietantes detalles tras la muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: misterio sobre sus últimos minutos de vida

La tragedia que sacudió a Puerto Madryn sigue dejando interrogantes. Sofía Devries, una joven turista de 23 años, perdió la vida en un fatídico accidente mientras practicaba buceo en las aguas del Golfo Nuevo. Los resultados preliminares de la autopsia, dados a conocer recientemente, ponen algo de luz sobre lo sucedido, pero no disipan el aura de incertidumbre que rodea el caso.

De acuerdo con el informe forense, Sofía falleció por " ahogamiento por inmersión sin participación de terceros ". Sin embargo, el fiscal Alex Williams, quien lidera la investigación, afirmó que la joven sufrió una descompensación durante el ascenso. Según testimonios recopilados por las autoridades, su pareja, que estaba junto a ella en el agua, intentó auxiliarla sin éxito.

Sofía Devries murió cuando practicaba buceo

El cuerpo de Sofía fue hallado a 20 metros de profundidad, en las inmediaciones del Parque Submarino HU SHUN YU 809. Durante el operativo de búsqueda participaron efectivos de Prefectura Naval y un vehículo operado remotamente, desplegando recursos por aire, agua y tierra. Sin embargo, las críticas hacia el accionar de las autoridades no se hicieron esperar.

Leo, el novio de Sofía, usó sus redes sociales para expresar su indignación: "No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos", dijo contundentemente.

Encontraron el cuerpo sin vida de Sofía Devries

Así las cosas, el fiscal Williams ordenó el secuestro de los equipos usados durante la inmersión, así como la revisión de documentación y otros elementos técnicos para determinar si existió alguna negligencia por parte de la empresa Freediving Patagonia o de la escuela de buceo con sede en Villa Ballester que organizó la actividad. Además, la investigación también busca esclarecer si se cumplieron los estándares de seguridad requeridos para este tipo de prácticas.

El accidente ocurrió durante una inmersión en la zona de Punta Cuevas, donde Sofía participaba junto a su pareja y un grupo reducido de personas. Según los informes iniciales, tras perder contacto visual con ella, se activaron los protocolos de emergencia. Sin embargo, el tiempo transcurrido hasta que la encontraron fueron el principal objeto de controversia.

Sofía Devries murió cuando practicaba buceo

Mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios, crece la presión para que se esclarezcan todas las circunstancias que llevaron la trágica muerte de Sofía Devries.