Alberto Samid denunció abandono del gobierno de Javier Milei tras su grave cuadro de salud en Uruguay

El "Rey de la Carne", Alberto Samid vivió momentos críticos tras ser internado de urgencia en Punta del Este debido a una infección urinaria que se agravó al detectarse un extraño virus en su sangre.

En una entrevista desde la cama donde está internado, Samid no solo relató su odisea médica, sino que también lanzó fuertes acusaciones contra el gobierno nacional de Javier Milei, al que señaló por haberlo dejado completamente desatendido en un momento tan delicado.

Alberto Samid

"Veraneamos toda la vida en Mar del Plata y en Pinamar. Al cumplir ahora 45 años de casados, mi esposa me pidió ir a Punta del Este. Por desgracia fui y realmente fue para mí una desilusión porque primero me enfermé ahí . Segundo, no tienen medicina, están a diferencia de nosotros, no tienen nada", comenzó relatando Samid, visiblemente afectado para Desayuno Americano.

El empresario explicó que, al agravarse su cuadro, su familia solicitó un avión sanitario para trasladarlo a la Argentina, pero se encontró con una pared desde el ámbito nacional: "La respuesta de la Nación, de Daniel Scioli, fue negativa", afirmó con indignación. Aunque no habló directamente con el Secretario de Turismo, aseguró que "se comunicó gente mía" y que no recibió ayuda alguna.

En contraste, Samid destacó el papel fundamental del gobierno de la provincia de Buenos Aires en su traslado. Según explicó, fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien intervino y facilitó el avión sanitario que lo llevó de regreso al país: "El que me dio una mano con OSDE fue el ministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que se portó maravillosamente bien. Desde acá le quiero mandar un agradecimiento a él, a los pilotos, a los muchachos de la ambulancia. Si me quedaba en Uruguay no sé si hoy estaba vivo ", dijo contundente.

La situación fue tan grave que Samid llegó a temer por su vida: "No me curaron a mí. Yo estaba hinchado, estaba inflamado, tenía un problema. Me pusieron una sonda y me sacaron el líquido que tenía al 40%. No aguantaba". Ya en la Argentina, fue atendido por un equipo médico encabezado por el doctor Claudio Apostol en una institución que calificó como "extraordinaria": "Cuando me sacaron eso con la máquina fue un alivio extraordinario", recordó.

Nicolás Kreplak

El caso de Alberto Samid desata polémica y cuestionamientos hacia la gestión del gobierno nacional en situaciones de emergencia para ciudadanos argentinos en el exterior. Mientras tanto, el empresario se recupera y agradece haber recibido ayuda oportuna desde Buenos Aires: "Vine acá y pasé por todas las máquinas nuevas que tienen. Yo estaba muy mal. Cuando vos tenés la orina y no te sale, te sentís muy mal", dijo con tono de real alivio.